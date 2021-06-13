На прошедшей неделе на съезде порошенковской «Европейской Солидарности» была презентовала новая организация, объединяющая ветеранов военных действий в Донбассе - «Братья по оружию». Но каковы цели и потенциал новой структуры, пока не ясно. Будет ли это - «частная армия» Порошенко, инструмент давления на власть или потенциальная армия избирателей?

На самом деле, презентации новой организации в один день было две: первая на съезде «Европейской солидарности», где о ней рассказал со сцены депутат Киевской городской Рады Александр Погребиский, а вторая в «Украинском кризисном медиацентре», где выступил лидер «Братьев по оружию» Глеб Бабич. Второе мероприятие мало кто заметил, между тем выступление Бабича было более развернутым, чем у Погребиского (хотя в основе того и другого — один и тот же текст), а также в «Украинском кризисном медиацентре» были представлены руководители региональных отделений «Братьев по оружию».

«Братья по оружию» сплошь и рядом — братья по «ЕС»

В Николаеве отделение «Братьев по оружию» возглавляет ветеран 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и участник боец в Донецком аэропорте Сергей Танасов. 25 октября 2020 года он избрался от «ЕС» в Николаевскую городскую раду. То, что речь идет именно о бывшем десантнике, подтверждает информация на избирательных плакатах партии.

В Ивано-Франковске отделение «Братьев по оружию» возглавляет ветеран 56-й отдельной мотопехотной бригады Виталий Гурник. Из его интервью, опубликованного изданием «Зеркало Коломыи», можно узнать, что еще в первую мобилизацию он, врач-пульмонолог по профессии, пошел добровольцем на фронт и попал медиком в формирующуюся в Житомире бригаду. В 2015 — 2016 годах работал начальником медицинской части одного из батальонов бригады.

В 2019 году, судя по электронной декларации, он выдвинулся на пост генерального директора в муниципальном Коломыйском фтизиопульмонологическом центре. И, судя по базам данных, пост получил. Радикалы совершили налет на офис ОПЗЖ в Мариуполе © ОПЗЖ

В сентябре 2020 года Гурник избрался от «ЕС» в Коломыйскую городскую раду. В связи с его кампанией можно рассматривать тот факт, что летом 2020 году имя ветерана неоднократно упоминалось некоторыми местными Telegram-каналами в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении обнаружили нелегальный зал игровых автоматов, а также в связи с вымогательством взяток у студентов Коломыйского медицинского колледжа, где он преподает.

В Тернополе отделение «Братьев по оружию» возглавил ветеран Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Гайдуцкий. В 2015-м он возглавлял «Автомайдан Тернополь», отправлял помощь на фронт, а затем отправился воевать и сам. «Я воевал в добровольческом подразделении отдельного легкопехотного отряда «Волынь» УДА, — рассказывал Гайдуцкий в 2020 году в интервью интернет-порталу «НОВА — Новости ветеранов». — Первая моя ротация состоялась в феврале 2017 года. При поступлении через неделю был назначен командиром одной из наших позиций. Затем каждую ротацию командовал другой позицией, пока не дослужился до командира самой передовой позиции, где меня закрепили уже на остальные ротации. Воевал в городе Марьинка Донецкой области… Это запомнилось навсегда. Крайне моя ротация была май — июнь того (очевидно, 2019-го. — Авт.) года…».

В начале апреля 2019 года Гайдуцкий становится одним из создателей тернопольского отделения движения «Защити Украину», представлявшего собой авангард противостояния уверенно шедшему в президенты Владимиру Зеленскому. Неудивительно, что затем «Защити Украину» мелькает среди проектов тернопольского отделения «ЕС», а сам Гайдуцкий осенью 2020 года баллотируется от этой партии в Тернопольскую областную раду (неудачно).

В Киеве «Братьев по оружию» возглавляет Андрей Батюков, ветеран Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (ДУК ПС). Речь идет про последний осколок этого добровольческого формирования. Как указано в интервью, взятом в апреле 2017 года у Батюкова, он воевал в 1-й отдельной штурмовой роте, собственно, с 2016 года и составлявшей ДУК ПС. Кстати, на видеозаписи интервью на форме ветерана и хорошо узнаваемый шеврон этой части с тремя волчьими головами. Осенью 2020 года Батюков избирался от «ЕС» в Киевскую городскую раду (неудачно). Украинские радикалы в центре Киева учили детей стрелять по Кремлю © strana.ua

В Запорожье «Братьев по оружию» возглавляет Валерий Прозапас. Бабич представил его как «ветерана мобильной приграничной заставы в городе Бердянск», хотя вообще-то Прозапас артиллерист и на своем профиле на сайте общественно организации «Дело общин» указал, что служил в АТО в 2014 — 2015 годах в воинской части 1641 (насколько известно, это 529-й механизизированный полк, где был и артиллерийский дивизион) и состоит в оперативном резерве 92-й отдельной механизированной бригады. В 2019 году Прозапас избирался от «ЕС» в Запорожье в Верховную Раду, в 2020 году — в мэры Запорожья (оба раза неудачно).

В Харькове «Братьев по оружию» возглавляет Юрий Корсунов, в 2014 — 2015 годах воевавший в Донбассе в добровольческом батальонае «Харьков-1», а затем после перерыва на работу в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции служивший в 2016 — 2017 годах в Нацгвардии. Осенью 2020 года избран депутатом Харьковской городской рады от «ЕС».

В Черкассах «Братьев по оружию» возглавляет Александр Тимошенко, представленный Бабичем как «ветеран 90-го батальона морской пехоты». Поскольку такой части никогда не существовало, видимо, речь идет про 90-й отдельной аэромобильный батальон, а ошибка возникла из-за того, что Тимошенко представил данные о части как аббревиатуру ОАеМБ, которую Бабич не понял и прочел как ОБМП. В подписи к видеозаписи пресс-конференции в «Украинском кризисном медиацентре» место службы Тимошенко указано точнее — 81-я отдельная аэромобильная бригада (в нее и входит 90-й батальон).

Про такого ветерана в 2017 году упоминали журналисты: «Начались мероприятия почтением памяти одиннадцати черкасских героев-«киборгов», которые полегли на (Донецком. — Авт.) аэродроме осенью 2014 года — зимой 2015-го. Перед заполненным залом кинотеатра «Украина» выступили Александр Тимошенко и Константин Сутулов — бывшие десантники, которые были участниками последних дней легендарной обороны несокрушимой крепости». «Как с белыми нацистами в ЮАР». Эксперт о том, что сделают с украинскими националистами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2015 и 2020 годах Александр Тимошенко баллотировался от партии Порошенко в Черкасскую областную раду (оба раза неудачно).

В Днепре «Братьев по оружию» возглавляет ветеран Украинской добровольческой армии (УДА) Роман Танетко (в Facebook Бабича и в подписи к видеозаписи пресс-конференции он ошибочно указан как Тенетко). Осенью 2020 года он прошел от «ЕС» в Днепропетровскую областную раду.

В Полтаве «Братьев по оружию» возглавляет ветеран 93-й отдельной механизированной бригады Сергей Бульбаха. В 2015-м и 2020-м он избирался от партии Порошенко в Полтавскую областную раду, со второй попытки прошел.

В общем, руководство «Братьев по оружию» давно связано с партией Порошенко, так что непонятно — что же такое они собираются делать в рамках новой организации, чего не могли сделать, просто действуя в составе региональных отделений «ЕС»?

Погребиский презентовал «Братьев по оружию» как «общественную ветеранскую организацию». Но это про юридический статус. «Мы не хотели создавать еще одну ветеранскую организацию, которая будет заниматься тем же, что и остальные», — говорит Бабич. Так чем ж планируют заниматься «Братья по оружию»?

«Частная армия» для Порошенко?

«Будем ли мы «частной армией» или «силовой структурой» для продвижения чьих интересов? Безусловно — нет», — заявил в «Украинском кризисном медиацентре» Бабич. Впрочем, было бы странно, если бы он сказал что-то обратное — да, мол, мы намерены бить кого-то на улице. Хотя народный депутат от Оппозиционной платформы-За жизнб (ОПЗЖ) Илья Кива при презентации «Патриотов — За жизнь» год назад открыто угрожал, что его бойцы будут вылавливать, «наказывать» и вообще «стирать в порошок» своих врагов.

Однако, именно так восприняли «Братьев по оружию» его давние враги. «Я понимаю, что у сывочолого (поседевшего за последние годы Порошенко. — Авт.) глубокий комплекс, сформированный выступлениями против него «Нацкорпуса» и «Нацдружин» весной-2019. Я знаю, что он еще тогда истерично сверлил головы своим сторонникам на тему «почему мы не можем создать себе силовой блок?!» — написал 9 июня в Telegram бывший командир разведки «Азова» Сергей Коротких. — Дурак просто не понимал, что то, что он называет неудачным термином «силовой блок», не создается искусственно. Нужно либо иметь большое количество единомышленников, как у «азовского» движения, либо платить большие деньги тупым вышибалам, как Медведчук и Кива (правда, за деньги они могут только поработать устрашающей массовкой, не более того). А так как сторонников, готовых драться за него, у Пороха нет и не будет, а деньги он всегда крысил, то и «силовой блок» ему как не светил, так и не светит».

В логике тут действительно не откажешь. Хотя, конечно, у «азовцев» давно существует маниакальная боязнь по поводу появления опасных конкурентов в нише уличной активности — отсюда и такая фиксация на борьбе с качками из службы охраны Партии Шария и спортсменами из «Патриотов — За жизнь» в прошлом году, а также с Сергеем Стерненко, к которому ушли из «Нацкорпуса» правые футбольные фанаты из «Гонора». Украинские националисты недовольны переводом Netflix слова «бандеровец» в фильме «Брат-2» © Кадр из фильма "Брат-2"

С другой стороны, «Нацкорпус» и «Нацдружины» Порошенко уже давно не угрожают, так что формировать «силовой блок» для защиты своего лидера (тот же Коротких с группой преданных ему бойцов, например, 25 июля 2019 года напал на Порошенко, причем один из ветеранов «Азова» даже забрался на автомобиль экс-президента) митингов «ЕС» не нужно. По факту две партии частенько даже объединяют усилия — хотя, скорее всего, вынужденно — на общей «ура-патриотической» платформе: то при проведении митингов против «капитуляции в Донбассе» на Майдане Независимости в октябре 2019-го, то этой весной при формировании Штабов обороны по регионам. В апреле мы приводили примеры по Одессе и Харькову (в последнем случае договор о сотрудничестве заключен с «Солидарным делом общин»), позже были и другие. «Сегодня в Мариуполе наиактивнейшие патриотические организации создали Штаб обороны Приазовья, — сообщила 29 мая пресс-служба «Национального корпуса». — В его состав присоединились (так коряво в оригинале. — Авт.) партийные ячейки «Национального корпуса», «Силы людей», «Европейской солидарности», «Демократической сокиры» и др.

При этом, что интересно, представители «Нацкорпуса» и «ЕС» все же стараются избегать показываться рядом на совместных фотографиях, особенно если речь идет о партийной символике или присутствии лидеров организаций. Характерен пример Одессы, где местное отделение «ЕС», чей представитель посетил «вышкол» ветеранских организаций, опубликовало в Facebook видеорепортаж с мероприятия… вырезав оттуда все фрагменты, где видны флаги «Азова» (видимо, используемых активистами «Нацкорпуса»).

А вот выразительный пример с другой стороны. 10 апреля «Нацкорпус» провел «военный вышкол» под Киевом, и в фотоотчете в Telegram-канале партии мы видим совместную дружескую, буквально в обнимку фотографию лидер Нацкорпуса Андрея Билецкого с бывшим заместителем СНБО Сергеем Кривоносом и бывшим комбатом «Правого сектора»* Марусей Зверобой (Еленой Самбул). Последняя в январе этого года была выдвинута «ЕС» в Верховную Раду от одномандатного округа №87 в Ивано-Франковской области. При этом, о посещении «вышкола» Марусей Зверобой ресурсы «Нацкорпуса» молчат (хотя Кривоноса упомянули), обтекаемо говоря лишь о ветеранах, а упомянутую фотографию в подробном отчете на сайте партии размещать не стали.

Может быть, «силовой блок» понадобился бы «ЕС» для защиты от власти? Но массовые задержания в феврале этого года бойцов «Патриотов — За жизнь» и охранного агентства «Шторм», охранявшего Медведчука, и последовавшие за этим обыски на базе «Шторма» на Трухановом острове, сопровождавшиеся сносом заборов строительной техникой, наглядно показали — для правоохранительных органов они — не конкуренты. То есть создавать армию для личной охраны Порошенко "Братья по оружию" точно не будут. Но для чего же тогда они решили объединиться?

«ЕС» превратится в «военную партию»?

Интересная оговорка. В своем выступлении на съезде «ЕС» Погребиский заявил о новой организации: «Мы не создаем альтернативную военную партию». То же самое слово в слово повторил в «Украинском кризисном медиацентре» и Бабич. Похоже, кто-то из организаторов обоих мероприятий заранее предопределил и вложил в уста спикеров эти слова, чтобы отвести всякие подозрения на этот счет. И это кажется нам как раз не случайным.

Правда, не очень понятно, что они имеют в виду под «военной партией». Может быть, некий аналог «Народного фронта» образца 2014 года с комбатами в партийном списке (кстати, совместная фотосессия Порошенко с ветеранами в униформе очень напоминала Военную раду, представленную на съезде «Народного фронта» 10 сентября 2014-го), или современного «Национального корпуса», созданного ветеранами полка «Азов»?

Послушаем выступление Погребиского и Бабича (в целом текст у них был один, просто Погребиский его сократил) дальше: «Пора объединить силы людей, которые доказали свою верность стране в бою… Эти люди не позволят отдать, продать и зачеркнуть то, за что они воевали. Хватит прятаться за навязанную нам аполитичность и бесконечно чистить пулемет». Последняя отсылка — к популярной с весны 2014 года фразе «Есть хороший рецепт выживания в условиях войны: сохранять спокойствие и чистить пулемет».

Несложно понять, что пулемет (в прямом и переносном смысле этого слова) может быть у действующего, а не бывшего военного. Выходит, что «Братья по оружию» нацелены не столько на ветеранов, сколько на армию. Форма и есть содержание. Футбол здесь ни при чем © Facebook, Андрей Павелко

Интересный момент — сейчас Порошенко как раз активно «окучивает» ту же 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ, в которой ранее воевал глава «Братьев по оружию» Глеб Бабич. 27 мая экс-президент привез и на камеру вручил бойцам ящики с клубникой, а дальше начал увеличивать инвестиции. «Вот насобирали мы с вами на еще один батальонный комплект тактического наблюдения «Вий», — сообщил 9 июня Бабич в Facebook. — Ну и Порох посетил, естественно. И вклад в развитие системы до бригадной (очевидно, речь о системе, в которую входит «Вий». — Авт.) еще 370.000 (гривен. — Авт.) принес. Сразу и авансом. То есть — половину от того, что нам собрать требовалось».

Масштаб пожертвований прямо-таки «впечатляет»: долларовый миллиардер (в марте «Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в 1,6 млрд. долл., за год оно увеличилось за 200 млн. долл.) «щедро» выделил военным, чье расположение на фронте сам Бабич называет «полигоном смерти» (за март — май этого года бригада потеряла убитыми 11 человек), аж 13,6 тыс. долл., меньше, то есть меньше своего дневного заработка… И это — всего лишь, как ясно из слов Бабича — половина требуемого. На все (то есть два дневных заработка) Порошенко тратится не стал. Все-таки упомянутая выше патологическая жадность Порошенко — это факт.

При этом каждый из этих визитов экс-президента воспевался Бабичем в Facebook, буквально до неприличия: «Приехал он работать. Потому что вот такой он вот. Порох-прагматик. Порох-перфекционист. Порох-руководитель, отдает предпочтение варианту — лично вникать в важные процессы в деталях. Чтобы доводить их до идеала».

Выглядит эта инициатива интересной, но не особо перспективной. Все же на дворе не весна 2019 года, когда Порошенко получил в первом и втором туре президентских выборов порядка половины голосов военных в АТО. Тогда Зеленского считали клоуном и потенциальным предателем, сейчас ситуация иная, особенно после санкций против Медведчука. Да и внезапное участие экс-президента в жизни военных выглядит совсем уж конъюнктурным, как попытка поправить свое реноме на фоне разоблачений Дениса Бигуса о кулуарных договоренностях Порошенко с сепаратистами в годы войны.

«Резерв» для Турчинова?

Еще один интересный вариант назначения новой организации содержится в намеке Бабича на презентации «Братьев по оружию»: «Будем ли мы помогать нашим людям поддерживать форму, боеспособность и навыки, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки влиться из резерва в ряды действующей армии? Безусловно — да».



И в этот момент необходимо вспомнить про присутствие на съезде «ЕС» Александра Турчинова, который вместе с Порошенко позировал с ветеранами на сцене (правда, эту фотографию опубликовал лишь Бабич, на сайте «ЕС» выбран ракурс, где Турчинова на сцене не видно).

Ранее, 2 апреля, Турчинов вызвал большой резонанс постом в Facebook, где заявил: «Не дожидаясь от власти инициатив и быстрых решений, штаб «ЕС» начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз».

О реализации этой инициативы с тех пор ничего не было слышно. Так что возможно, в том числе для решения этой проблемы и созданы «Братья по оружию».

Какая-никакая, а помощь фронту, представительство целой плеяды АТОшников в органах власти и обещания «Братьев по оружию» представлять интересы ветеранов на всех уровнях дает «ЕС» определенные преимущества. И вот это уже вызвало беспокойство у конкурентов в лице тех же «азовцев», чье «Ветеранское братство» является одной из главных составляющих Движения ветеранов Украины.

«Сегодня в столице нашей страны был проведен сбор костяка Движения ветеранов Украины! — сообщил 12 июня Telegram-канал организации. — Очередные вызовы падают на наши плечи. Поэтому мы, как всегда, созываем собрание представителей из большинства регионов Украины для проведения аналитики по стратегическим задачам, разработке плана действий и противодействий по каждой ситуации отдельно».

Среди озвученных решений: «Проведена непубличный встреча с главой Минветеранов. Разработана дорожная карта по решению ряда проблемных вопросов участников боевых действий АТО/ООС. Конечно, это не гарантирует мгновенной реакции на ряд проблемных вопросов, но пока РВУ почти направления может предоставлять информацию из регионов, минуя чиновников в ОГА и неадекватных руководителей департаментов».

Делая выводы из вышесказанного и зная нацеленность Порошенко на президентский пост, можно не сомневаться, что создавая и хотя бы частично финансируя "Братьев", он не ставит перед собой задачи сформировать личную армию, как это делали олигархи 5-6 лет назад, и, конечно же, не планирует военного захвата или переворота (который никогда не поддержит Запад, а для Порошенко это очень важно). Экс-президент, скорее всего, формирует свою политическую армию, которая со временем станет костяком его нового похода во власть, то есть борьбы (если не сказать войны) за первый пост в Украине. И, учитывая, что он в этих своих карьерных устремлениях и планах привлечь ветеранский актив не одинок, можно отметить, что борьба за ветеранов в Украине началась…

* Организация, деятельность которой запрещена территории РФ