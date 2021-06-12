Крымский мост: финальная точка интеграции с Россией

Крымский (он же Керченский) мост стал символом интеграции России с Крымом и показал высочайший технический уровень, на котором способны работать российские специалисты

Керченский мост — это транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, который должен стать частью линии Багерово — Вышестеблиевская.

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Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запущено 16 мая 2020 года.

Примечательно, что 15 мая 2018 года на Украине арестовали на тот момент главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Скорее всего, совпадение в датах не случайно — именно так режим тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в бессильной злобе отреагировал на начало "стройки века".

Символ интеграции Крыма в Россию

19 марта 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу построить «и автомобильный, и железнодорожный мосты» через Керченский пролив. Проект рассматривался как ключевой элемент интеграции полуострова в Российскую Федерацию.

Работы по возведению объекта стартовали в феврале 2016 года.

Открытие автодорожной части перехода состоялось 16 мая 2018 года. Команда Крымского моста, более 10 тысяч человек, смогли выполнить поставленную задачу на полгода раньше запланированного срока.

Крымский мост стал подтверждением фактического присоединения Крыма к России, а также дальнейшего расхождения с Украиной.

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На символическом уровне открытие моста было демонстрацией успешного инфраструктурного проекта современной России.

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Предложения по строительству моста через Керченский пролив прорабатывались ещё до Октябрьской революции. Затем в годы Великой Отечественной войны оккупационная германская администрация начала подготовительные работы по строительству мостового перехода, однако строительство было остановлено в связи с наступлением советских войск.

Весной 1944 года, после освобождения Крыма советскими войсками, началось строительство Керченского железнодорожного моста, к эксплуатации которого приступили в ноябре 1944 года.

Но в конце февраля 1945 года нагнанный ветром из Азовского моря лёд нанёс мосту значительные повреждения. Правительственная комиссия, оценив масштабы разрушений, дала рекомендацию мост разобрать.

Скоро после разрушения моста началась проработка вариантов строительства новой переправы. Был запроектирован высоководный двухъярусный мост на два железнодорожных пути и две полосы для автотранспорта от Еникале до косы Чушка длиной 6 км и стоимостью сооружения 850 млн рублей.

18 мая 1949 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве моста, хотя строительные работы велись ещё с 1947 года. В 1950 году строительство моста было прекращено, и началось сооружение паромной переправы.

В 1970-х годах вопрос о сухопутной связи через пролив был поставлен вновь, но не хватало денег. Константин Затулин: Семь лет вхождения Крыма в состав России: достижения и проблемы © РИА Новости, Нина Зотина

В начале 1990-х годов был объявлен конкурс на участие в реализации проекта транспортного перехода через Керченский пролив; в это время существовало 4 проекта перехода (два мостовых и два тоннельных). Крымские власти полагали, что реализация этого проекта будет способствовать контактам с Россией и закреплению «промежуточного» (а не сугубо украинского) положения Крыма между соседними государствами.

Кроме того, долгое время, вплоть до присоединения Крыма к России, мост выдвигался в качестве одного из элементов кольцевой автодороги вдоль черноморского побережья, проект которой обсуждался в рамках ОЧЭС, или же как часть «возрождённого Великого шёлкового пути».

Вопрос строительства моста обсуждался в правительстве Украины в 2006 году. По словам министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, такое строительство было бы «плюсом для Крыма» и дало бы «возможность каждому туристу, приезжающему на русский Кавказ, обязательно приехать в Крым».

Возможность строительства моста в 2008 году обсуждали премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. В том же году проектирование и строительство моста включили в «Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года».

В 2010 году вопрос обсуждали президенты Украины и России — Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. По итогам переговоров они подписали декларацию о строительстве крымского моста.

17 декабря 2013 года было подписано соглашение между правительством России и кабинетом министров Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Кабинет министров Украины утвердил соглашение в январе 2014 года, однако в связи с крымскими событиями переговоры о строительстве моста прекратились.

Санкции, которые не помешали

В декабре 2014 года вступили в силу «крымские» санкции Евросоюза. Санкции запрещают гражданам и компаниям ЕС импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова.

Также введены ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора полуострова, транспорта и телекоммуникаций, разведки, добычи и переработки нефти, газа и других полезных ископаемых. Богдан Безпалько: Мы видим наряду с успехами и реальные проблемы Крыма © РИА Новости, Нина Зотина

Запрещено оказание финансовых и страховых услуг для этих секторов.

В июле 2018 года Европейский Союз расширил «крымский» санкционный список в отношении компаний из России. В списке оказались АО «Институт Гипростроймост» (Санкт-Петербург), ПАО «Мостотрест» (Москва), судостроительный завод «Залив» (Керчь), ООО «Стройгазмонтаж» (Москва), ООО «Стройгазмонтаж — Мост» (Москва) и АО «ВАД» (Вологда).

В то же время новые санкции не повлияли на строительство моста, заявила пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик проекта) Алина Черноиванова.

Пропускная способность и другие главные цифры

Транспортный переход состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Они начинаются на Таманском полуострове, проходят по Тузлинской косе и острову Тузла, пересекают фарватер, огибая мыс Ак-Бурун, и завершаются в Керчи.

Длина железнодорожного моста — 18,1 км.

Как сообщают проектировщики, Крымский мост не потребует ремонта как минимум в ближайшие 100 лет. Проектная сейсмоустойчивость транспортного перехода должна обеспечить сохранность Крымского моста при землетрясениях до 9 баллов.

Железнодорожный мост должен стать бесстыковой двухпутной железной дорогой II категории. Он рассчитан на движение поездов массой до 7,1 тыс. тонн со скоростью до 120 (для пассажирских поездов) или 80 (для грузовых) км/ч.

Ожидаемая пропускная способность в первый год эксплуатации — 47 пар поездов в сутки.

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Рекорды Крымского моста

Крымский мост — самый длинный в Европе.

Материалы и конструкции моста — 12 миллионов тонн. Это вес двух пирамид Хеопса.

Металлоконструкции пролётов — 260 тысяч тонн. Это вес 36 Эйфелевых башен.

Арматура четырёхполосной дороги — 13 000 километров. Это протяжённость авиамаршрута Москва — Сидней.

Арочный пролёт — 227 метров. Это длина двух футбольных полей.