Гуляш — это что-то вроде мясного супа, похожего на мясное рагу. Готовится он с луком и паприкой, картошкой и клецками-чипетками.
А перкельт — это густое рагу, в котором особенную роль играет лук. Перкельт содержит гораздо меньше жидкости, чем гуляш, он не варится, а тушится на слабом огне.
Как и многие другие блюда, перкельт пришел в закарпатскую кухню из венгерской, где его называют pörkölt. Существует еще одно популярное в Закарпатье венгерское блюдо, которое путают с перкельтом, — паприкаш, но в приготовлении перкельта не используется сметана.
Готовят перкельт из говядины, свинины или баранины. Мясо тушится на небольшом огне в соусе со сладкой паприкой, луком и салом, иногда с добавлением чеснока и зеленого перца.
В качестве гарнира к перкельту часто подают картофель, а иногда и тархоню — традиционные венгерские макаронные изделия.
Для приготовления перкельта вам понадобятся:
- свиная лопатка — 1 кг;
- смалец — 1 ст. ложка;
- лук — 2 штуки;
- тмин — ½ ч. ложки;
- паприка — 3 ст. ложки;
- зеленый сладкий перец — 1 штука;
- помидор — 1 штука;
- вода, соль.
Разогрейте смалец в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Добавьте лук, посолите и тушите, помешивая, пока лук не станет мягким. Тем временем подрумяньте зерна тмина на сухой сковородке.
Добавьте к луку мясо, тушите, помешивая, пока мясо не изменит цвет. Снимите его на минуту с огня, добавьте тмин и паприку, хорошо перемешайте. Добавьте помидор, сладкий перец, соль и долейте столько воды, чтобы мясо было покрыто полностью.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и тушите, неплотно прикрыв крышкой, примерно 1,5 часа, перемешивая перкельт каждые 20-30 минут.
Большая часть жидкости должна испариться, а мясо должно быть очень мягким. Снимите перкельт с огня и оставьте его «отдыхать» на 15 минут. Подавайте его с картофелем, клецками или тархоней. Можно также украсить зеленью и ложкой сметаны.
Приятного аппетита!