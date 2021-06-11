За пределами Закарпатья все густые мясные блюда, приправленные паприкой, называют гуляшом, что не совсем верно. Например, с перкельтом они, конечно, братья, но совсем не близнецы – готовится он по-другому, да и на вкус… Впрочем, стоит попробовать самому

Гуляш — это что-то вроде мясного супа, похожего на мясное рагу. Готовится он с луком и паприкой, картошкой и клецками-чипетками.

А перкельт — это густое рагу, в котором особенную роль играет лук. Перкельт содержит гораздо меньше жидкости, чем гуляш, он не варится, а тушится на слабом огне.

Украинская кухня: готовим лангош © Фото: buljon.ru

Готовят перкельт из говядины, свинины или баранины. Мясо тушится на небольшом огне в соусе со сладкой паприкой, луком и салом, иногда с добавлением чеснока и зеленого перца.

В качестве гарнира к перкельту часто подают картофель, а иногда и тархоню — традиционные венгерские макаронные изделия.

Для приготовления перкельта вам понадобятся:

- свиная лопатка — 1 кг;

- смалец — 1 ст. ложка;

- лук — 2 штуки;

- тмин — ½ ч. ложки;

- паприка — 3 ст. ложки;

- зеленый сладкий перец — 1 штука;

- помидор — 1 штука;

- вода, соль.

Разогрейте смалец в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Добавьте лук, посолите и тушите, помешивая, пока лук не станет мягким. Тем временем подрумяньте зерна тмина на сухой сковородке.

Украинская кухня: готовим полендвицу © Фото: instacook.me

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и тушите, неплотно прикрыв крышкой, примерно 1,5 часа, перемешивая перкельт каждые 20-30 минут.

Большая часть жидкости должна испариться, а мясо должно быть очень мягким. Снимите перкельт с огня и оставьте его «отдыхать» на 15 минут. Подавайте его с картофелем, клецками или тархоней. Можно также украсить зеленью и ложкой сметаны.

Приятного аппетита!