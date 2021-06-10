Сразу три печальные новости переваривают украинские СМИ при поддержке местных ньюсмейкеров из числа НАТО-оптимистов

Первая. Украинские официальные прессеки, выдав желаемое за действительное, сообщили согражданам, что Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал ПДЧ — план действий по членству в НАТО. И были публично пойманы за руку интернет-ресурсом Axios. Саакашвили назвал встречу Путина и Байдена «последним шансом» для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Второе. Германия официально отказалась предоставить Украине летальное оружие, метко заметив, что оно не сможет приблизить мир на Украине и тем более в Донбассе. Наоборот!

Третья. Президент России, похоже, исчерпал свое бесконечное терпение в отношении шестого президента Украины. Владимир Путин обозначил для Зеленского «красные линии», за которые лучше не заходить в сторону НАТО. Все три момента стоит расшифровать для чистоты понимания.

Кое-что о ПДЧ

План действий по членству в НАТО, или Membership Action Plan, — это такая программа по принятию новых участников Североатлантического альянса. Она была презентована в апреле 1999 года в помощь странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой ко вступлению. Главное требование — демократия западного образца, отсутствие территориальных проблем с соседями, абсолютный гражданский и военный мир на своей территории и соответствие вооруженных сил страны стандартам НАТО. Программа отпраздновала 20-летний юбилей.

С тех пор Альянс провел пять расширений, приняв в свои члены 14 стран, и все они относятся к «советскому наследству». Последней приняли Северную Македонию (бывшая республика Югославии), до нее Албанию и еще две постъюгославские страны. Это при том, что еще в 1999 году, когда членами НАТО стали бывшие государства — участники Советского блока, Венгрия, Польша и Чехия, Альянс заявлял, что больше не будет расширяться. Что не помешало ему расшириться в 2004, 2009, 2017 и 2020-м за счет в том числе бывших советских и югославских республик. И всякий раз в НАТО объявляли, что расширяться больше не будут.

Тайны натовского двора

Вот почему именно украинское руководство воспринимает напоминания о том, что Украину не примут в НАТО, не всерьез. В настоящий момент в ПДЧ участвует Босния и Герцеговина. Остальным кандидатам на североатлантический статус придумали разнообразные симулякры с ободряющими названиями. К примеру, для Украины и Грузии — «ускоренный диалог». С Россией сотрудничество разорвали в 2014 году, с Белоруссией условно ограничили после инцидента с ирландским самолетом, с которого сняли Романа Протасевича.

Ну а Киев работал в этом направлении все годы «незалежности», в том числе при самых «пророссийских» президентах. Заявку в ПДЧ отправили при Ющенко, в 2008-м; в 2010-м при Януковиче попытались дать задний ход; в 2017-м Рада провозгласила целью Украины вступление в НАТО, что было закреплено в Конституции страны. Вот откуда именно растут ноги у новости про Зеленского, Байдена и ПДЧ. Ее суть в том, что ретивые прессеки или выдали желаемое за действительное (Байден обещал ПДЧ), либо похуже: Байден и правда обещал ПДЧ, но когда об этом раскричались СМИ, старший партнер резко одернул младшего, чтобы помалкивал. Последняя гипотеза тревожна, ибо опровержение — царица доказательств. Косвенно подтверждает это реакция штаба Порошенко. Сначала лично пятый президент написал в соцсетях о том, что именно он, лично ПАП, употребив хитрые планы добился телефонного разговора Зеленского и Байдена, в том числе обещания ПДЧ. После опровержения же «порохоботы» стремительно переобулись и стали трактовать ситуацию, как очередной «залет» некомпетентного Зе и его Зе-команды. Эмиссары пятого президента работали и с посольством США, и с госсекретарем этой страны, чтобы максимально обгадить шестого главу Украины. В чем преуспели. Посольство заставило дезавуировать реляцию украинских СМИ о ПДЧ.

А Блинкен презрительно заметил: «возможно, информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Должна была». Последнее — работа Порошенко, который заинтересован представить это все, как прямое требование США сменить Андрея Ермака на посту главы Офиса президента, иначе Зеленский и дальше будет узнавать о его «косяках» из вечерних газет. Это будет тест о намерениях. Эксперты о встрече Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Гнилой тыл

Владимир Зеленский, понимая, что его снова околпачили, ответил поездкой в зону ООС (АТО), на «передовую», откуда разразился интервью корреспонденту CBS (в апрельской поездке CNN) и фотосессией в каске I-M весом полтора килограмма и бронежилете размера XS весом десять килограммов. Но эта масса ничуть не помогла добавить Зе политического веса. Как нарочно (а это нарочно!), в тот самый момент, когда верховный главнокомандующий давал интервью в окопах, «гнилой тыл» делал свою деструктивную работу, опубликовав целую пачку рейтингов от КМИС и SOCIS.

Первые показали выборку, по которой 54% опрошенных украинцев не поддерживают выдвижение нынешнего главы Украины в 2024 году на второй президентский срок. Второе исследование показало, что 55,3% граждан считают власть Владимира Зеленского дилетантской и непрофессиональной, а 15% и вовсе популистской. По мнению 61,2% респондентов, события в стране развиваются в неправильном направлении. 66,5% украинцев ответили, что выполнение предвыборного обещания Зеленского «Конец эпохи бедности» полностью провалено. Выполненным его назвали всего 1,2% опрошенных.

Еще раз: Офис президента Украины, опубликовав информацию, что Байден пообещал Зеленскому ПДЧ то ли накосячил, то ли выдал военную тайну. В любом случае это выглядело, как промах вследствие непрофессионализма команды Зе, что бросало тень на него лично. Спасая положение, глава Офиса Андрей Ермак рекомендует поездку на «фронт». Именно так, как это было сделано в апреле. Кстати, тогда «гнилой тыл» тоже, пока Зе позировал в окопах, выдал социологию, показывающую очередное «дно» президентского рейтинга. Так что никаких совпадений нет. Налицо тенденция, показывающая наличие «гнилого тыла», врагов Зеленского в некоем теневом центре принятия решений. Непосредственно возле него, если не в самом Офисе. Все вместе это очень похоже на знаменитые украинские «грабли». Акопов объяснил, почему Путин не поднимет тему Украины на встрече с Байденом © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Но тут снизу постучали

Злоключения президента Зеленского у кормила украинской власти все больше напоминают проблемы, с которыми столкнулся мифологический юноша по имени Фаэтон, который рискнул покататься на лимузине своего папы: бога Солнца, Гелиоса. Все сложнее править, назад поздно, вперед страшно, вниз — очень больно падать. Но проблемы падающими рейтингами президента, наличием «гнилого тыла» и тем самым непрофессионализмом не ограничиваются. Зеленский исчерпал лимит доверия и терпения своего российского коллеги. Впервые Владимир Путин дал необычно серьезное интервью, в котором в популярной форме, но крайне жестко высказался по самым важным, накануне встречи с Джо Байденом, вопросам.

И добрая половина была посвящена Украине.

Ничто, как говорят, не предвещало: форма интервью относилась к жанру «в свитере у камина». Тем неприятнее был сюрприз для зрителей из Киева, когда Путин в жесткой форме прошелся по ошибке ОП выдавшей желаемое за действительное, касаемо ПДЧ. Он заговорил о Зе в третьем лице и на ты, чего раньше никогда не делал. Президент РФ, в свитере и у камина предупредил, чтобы его украинский коллега даже не думал переходить «красные линии», чем является НАТО. Он пролил свет на историю об «обещании» ПДЧ, видимо имея в виду известные только ему данные разведки, а может и тайной дипломатии: «Откуда мы это знаем? А, может, они ему просто сказали: знаешь, что, ты рановато, не к месту вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом? Помолчать что ли не мог несколько дней?». Поиронизировав (жутковато) над незадачливым «коллегой» Путин с несвойственной ему резкостью сравнил новоиспеченные украинские законы с «расовыми законами» третьего Рейха, а официальный Киев прямо сравнил с его высшими руководителями. Мораль простая: Путин жестко обозначил «красные линии», отказавшись торговаться за невступление Украины в НАТО. Из чего следует, что в случае начала реальных шагов по присоединению Киева к североатлантическому Альянсу, возможен серьезный международный кризис. Политес окончен. Эксперт рассказал об очень серьёзной проблеме Байдена перед переговорами с Путиным © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Эпилог

Впрочем, есть и другая точка зрения, не содержащая конспирологий и апокалиптических пророчеств. Кое-кто считает, что пиар на ПДЧ все равно не поможет Зеленскому и тем более его пикирующему рейтингу. Зе можно вообще не учитывать, поскольку слишком уж много на него влияет разных центров, от «гнилого тыла» до Госдепа. Последний имеет две антагонистические группировки.

Бывший Госсекретарь Джон Керри, условный сторонник потепления с Россией. Вторая — это Блинкен, его советник по безопасности Джейк Салливан. Оба связаны по бизнесу с британской разведкой через фирму Macro Advisory Partners, которую основал Иэн Патрик — советник Джона Соэрса, экс-главы MI6. Они все отъявленные враги России. Зеленский встречался в Лондоне с главой Ми-6 Ричардом Муром. Доминирующий западный дипломат в Киеве не посол США (его все еще нет), а посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Между Блинкеным и Керри — острая политическая конкуренция. Оба телефонных звонка Байдена Зеленскому организованы Блинкеным. Первый звонок из-за апрельского наращивания ВСУ в Донбассе и ответных мер Москвы. Сейчас — потому что Блинкену нужно уравновесить позиции Керри, который был сторонником и лоббистом саммита Байдена с Путиным в Женеве. Ресурсом Axios, который разоблачил фейк о ПДЧ владеют бывшие журналисты Politico, который курирует жена Блинкена, бывшая помощница Хиллари Клинтон. Фейк про ПДЧ — дело рук Блинкена. А отсутствие Украины на форуме по НАТО даже в качестве наблюдателя — «перемога» Керри. Кстати, вполне убедительно, ибо все гениальное просто. Если бы не одно «но»: предупреждение Путина и его ключевую роль в судьбе Украины игнорировать точно не стоит.