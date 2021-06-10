Когда гуляешь по Львову, кажется, что загадочная мистическая легенда поджидает в каждом переулке. Это недалеко от правды: Львов – город с богатой историей и не менее богатым багажом мистических легенд, до сих пор будоражащих сознание горожан и туристов

Легенда о Лысой горе

Когда строили Львов, на Княжей горе возвели замок. Идея была неудачной: в холодное время он обдувался всеми ветрами, поэтому князю Льву пришлось переселиться в Нижний замок в долине реки Полтвы.

Во время нападения ляхов на Львов в 1340 году замок на Княжей горе сгорел, и его больше не отстраивали. Долгое время гора пустовала, за что ее прозвали Лысой.

Не тот нынче украинский Пьемонт. Во Львове не берегут культурное наследие © real-estate.lviv.ua / real-estate.lviv.ua / Перейти в фотобанк Юрий Винничук, именно это место вскоре облюбовали ведьмы, волшебницы и прочая «нечисть», обитавшая в окрестностях Львова.

Ведьмы летали над городом и выхватывали тех, кому не сиделось дома по ночам, а еще искали, где кто-нибудь забыл ключ в двери. Поговаривали, что в том доме, где украли ключ, никогда не будет спокойствия.

Легенда о чёрте и душах грешных рыцарей

Под Княжей горой когда-то стояла гора Будельница — свое название она получила из-за возведенной на ней сторожевой башни, из которой сообщали о приближении врага.

Когда в 1340 году ко Львову пришел польский король Казимир Третий, семь рыцарей на Будельнице уснули и не заметили врага. Поляки ограбили Высокий замок, забрали с собой золотую корону короля Данила, два золотых креста и позолоченный трон.

За этот грех семерых рыцарей на веки вечные заточили в горе. Охранял их старый львовский черт Смалюх. Лишь раз в сто лет он выходил из горы, искал игрока в карты, с которым раскидывал партию, поставив души рыцарей на кон. Правда, за 500 лет никто так и не смог обыграть черта и освободить несчастных.

Легенда о черном гробе

Эта история во Львове считается, пожалуй, самой популярной.

Как гласит легенда, лет 400 назад во львовской ратуше завелось привидение. Появлялось оно среди ночи в виде черного гроба, который летал по залам и коридорам, а эхом из него разносились страшные стоны. Летающий гроб ужасно пугал ночную охрану и трубача, жившего в комнатке на балконе башни, — каждый раз, когда тот возникал, они со страхом крестились.

Львов: как сегодня выглядит легендарное Лычаковское кладбище. ФОТОРЕПОРТАЖ © Украина.ру/Стрингер

Легенда о поезде-призраке

Первым железнодорожным маршрутом на Галичине стал Львов—Перемышль, поезда по нему запустили в 1861 году. Через несколько лет после этого на железнодорожных путях стали происходить странные вещи, которые руководство попыталось скрыть от глаз общественности, но не смогло спрятать от журналистов.

На львовских путях появился загадочный поезд, который не был вписан ни в один государственный реестр или расписание. Он внезапно появлялся из ниоткуда и с грохотом несся в неизвестном направлении, при этом не сталкиваясь с другими поездами.

Никто не мог ни догнать, ни задержать поезд-призрак. Железнодорожники негодовали: странная «чертовщина» отпугивала пассажиров.

Однажды, согласно легенде, поезд появился на львовском вокзале: призрак несся в направлении заполненного людьми поезда, направлявшегося в Вену. Очевидцы ожидали столкновения, но поезд-призрак пронесся сквозь состав, никак его не повредив.

Свидетели утверждают, что из окон загадочного поезда выглядывали лица ведьм.

Украинская кухня: готовим сладкий львовский пляцок © Фото: Повар.ру

Легенда о доме с призраком женщины

Историю в конце XIX века рассказывали австрийские офицеры: на взгорье цитадели жила женщина, которая при жизни наотрез отказывалась продавать государству собственный дом. После смерти ее призрак стал пугать всех, кто бывал в ее обители.

Военные разыгрывали в карты ночь в доме с призраком. Как вспоминает польский историк и публицист Францишек Яворский, львовяне неоднократно наблюдали за тем, как напуганные австрийские офицеры в белых подштанниках выбегали из дома посреди ночи.