Студентам кулинарного училища удалось удивить президента России Владимира Путина вкусным шашлыком, а приготовить его легко

В один прекрасный день студенты сочинского кулинарного училища № 76, как обычно, пришли на практику в кафе на базе отдыха «Корыта», и их ошарашили новостью, для кого они будут готовить. Политическая кухня: как приготовить «уху Путина» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Наши ребята только рты поразевали, когда им сказали, что кормить придётся самого Путина», — вспоминала преподаватель училища.

Кафе закрыли на спецобслуживание, на кухню привезли продукты на любой вкус: 50 штук форели, 7 кг говядины, 10 кг баранины, 30 кг свинины, помидоры, болгарский перец, баклажаны. Президент страны приехал через 7 часов и из всего многообразия блюд выбрал шашлык из своего любимого мяса.

Вот рецепт:

1 кг баранины;

1 кг лука;

1 литр кефира;

1 литр воды;

соль и перец — по вкусу.

1. Приготовить маринад: нашинкованный лук посолить и поперчить, залить водой и кефиром.

2. Нарезать баранину вдоль волокон на небольшие кусочки и положить в маринад. Оставить на 2 дня в холодильнике.

3. Перед приготовлением замаринованное мясо вымочить от кефира в холодной воде в течение часа.

4. Жарить примерно 30 минут.



Уже после завершения обеда Владимир Путин сказал: «Было вкусно!» Практику студентам зачли на отлично.

В шашлыках президент толк знает. В 2019 году Шолбан Кара-оол — глава республики Тува, где Путин часто отдыхает с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, — рассказывал, что Владимир Владимирович любит сам жарить шашлыки из того мяса, которое удаётся добыть в тайге, и получаются они шикарными, в том числе благодаря фирменному маринаду, но рецепт сохранил в секрете.