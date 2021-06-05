В один прекрасный день студенты сочинского кулинарного училища № 76, как обычно, пришли на практику в кафе на базе отдыха «Корыта», и их ошарашили новостью, для кого они будут готовить.
«Наши ребята только рты поразевали, когда им сказали, что кормить придётся самого Путина», — вспоминала преподаватель училища.
Кафе закрыли на спецобслуживание, на кухню привезли продукты на любой вкус: 50 штук форели, 7 кг говядины, 10 кг баранины, 30 кг свинины, помидоры, болгарский перец, баклажаны. Президент страны приехал через 7 часов и из всего многообразия блюд выбрал шашлык из своего любимого мяса.
Вот рецепт:
1 кг баранины;
1 кг лука;
1 литр кефира;
1 литр воды;
соль и перец — по вкусу.
1. Приготовить маринад: нашинкованный лук посолить и поперчить, залить водой и кефиром.
2. Нарезать баранину вдоль волокон на небольшие кусочки и положить в маринад. Оставить на 2 дня в холодильнике.
3. Перед приготовлением замаринованное мясо вымочить от кефира в холодной воде в течение часа.
4. Жарить примерно 30 минут.
Уже после завершения обеда Владимир Путин сказал: «Было вкусно!» Практику студентам зачли на отлично.
В шашлыках президент толк знает. В 2019 году Шолбан Кара-оол — глава республики Тува, где Путин часто отдыхает с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, — рассказывал, что Владимир Владимирович любит сам жарить шашлыки из того мяса, которое удаётся добыть в тайге, и получаются они шикарными, в том числе благодаря фирменному маринаду, но рецепт сохранил в секрете.