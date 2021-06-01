Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что в предстоящие дни из Москвы прозвучат заявления, которые явно не понравятся американцам

16 дней остаётся до главного политического события года — первой встречи российского и американского лидеров. «С ними надо жестче». Марков сказал, что Путин и Байден скажут друг другу насчет Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже. Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Конечно, сигналы не будут посылаться уже в ходе беседы Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве, они будут посылаться накануне, чтобы укрепить переговорные позиции российской стороны и продемонстрировать на первой же встрече, что Москва не позволит разговаривать с ней с позиции силы. Это подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров на сегодняшней пресс-конференции, заявив, что Россия не согласится руководствоваться концепцией миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают страны Запада во главе с США.

Что же это могут быть за некомфортные сигналы, которые в ближайшие дни получит Вашингтон?

«Мы завершаем процедуры, связанные с денонсацией ДОН (Договора по открытому небу. — Ред.). Возможно, американцам это безразлично, но та форма, в которой они озвучивали своё решение не возвращаться в ДОН, наводит меня на мысль, что они всё-таки рассчитывают, что мы «изменим наше поведение». Мы не знаем, в какой части мы должны менять своё поведение. Если в том направлении, в котором они предлагают, это просто невозможно. У нас есть другие сейчас аспекты работы с США, где сигналы от нас не во всем их, возможно, устраивают. Это рабочие моменты», — сказал Рябков. США выходят из Договора по открытому небу: Трамп помог России и дал пощёчину Европе © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Если 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что Путин и Байден в Женеве могут затронуть тему возвращения Соединённых Штатов в Договор по открытому небу, то после уведомления Госдепартамента о решении выйти из договора, такой сценарий исключён окончательно.

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации договора уже 2 июня, такую рекомендацию дал комитет верхней палаты парламента по международным делам, который возглавляет бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Инициатором расторжения этого документа, позволяющего государствам-подписантам совершать полёты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью, стал предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп в ноябре 2020 года под предлогом якобы имевшихся нарушений со стороны РФ. Москва обратилась к новой администрации Белого дома с предложением пересмотреть это решение, а в ответ — тишина, и ей ничего не оставалось, кроме как запустить процедуру денонсации, хотя несколько европейских стран «очень уговаривали» Россию остаться в договоре, рассказывал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Второй сигнал, который точно не понравится США, — это помощь России Белоруссии, против которой Вашингтон вводит санкции из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича, летевшего в Вильнюс на самолёте авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. «Транзит нефти и "Северный поток-3"». Безпалько о том, что США больше всего интересует в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

«Поддержку и решения, которые мы вырабатываем, не стоит раскрывать перед лицом врагов. Это ослабляет собственную позицию», — заявил Рябков, отказавших уточнить, в чём будет заключаться помощь Москвы.

Американские власти уже объявили о восстановлении с 3 июня снятых в 2015 году ограничительных мер в отношении белорусских компаний (Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно») и приостановке действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении, а также совместно с Канадой и странами Евросоюза работают над новым санкционным пакетом, в который, по информации агентства Reuters, могут подпасть до 50 человек, но конкретные имена не называются.

А ведь ещё год назад отношения США и Белоруссии демонстрировали такое улучшение, что страны даже договорились вернуть послов, отозванных в 2008 году. Майкл Помпео, возглавлявший Госдепартамент, в ходе визита в Минск обещал на 100% удовлетворить потребности республики в энергоресурсах на фоне разногласий на эту тему с Россией, а глава МИД Белоруссии Владимир Макей призывал американцев проявлять бОльшую активность в его стране. В 2019 году Белоруссию посещал советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, а в 2018-м — помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Американские политики рассчитывали разорвать тесные связи Минска с Москвой, втянуть его в свою зону влияния и явно не ожидали, что Путин и Лукашенко наладят прежние доверительные отношения, но они это сделали, и это Вашингтону точно не по душе. Если бы не США: МИД назвал причину успеха России в разработке гиперзвукового оружия © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Как «жёсткое предупреждение» Путина в адрес Байдена накануне встречи китайское издание Sohu расценило заявление президента РФ на совещании по гособоронзаказу с требованием завершить в срок строительство 20 кораблей для ВМФ России. Автор статьи уверен, что таким образом Путин дал понять президенту США, что лучше прекратить провокации в близлежащих к России морях и не провоцировать напряжение между государствами. Как отмечено в статье, заявление российского лидера застало американцев врасплох.

Военно-морские силы США регулярно проводят учения в акватории Чёрного моря, в том числе совместно с Украиной, а учения с союзниками по НАТО издание The National Interest прямым текстом называла «предупреждением» для России, однако справиться с российскими противокорабельными ракетами (ракетным комплексом воздушного базирования «Кинжал», крылатой противокорабельной ракетой класса «воздух-поверхность» Х-32, завершающей испытания крылатой гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон») американское оружие не может — 29 мая неудачей завершились испытания американских противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis.

«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказать не слишком надёжной. Особенно если Россия удержит своё преимущество в области ракетных вооружений», — прокомментировал эту новость председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Соединённые Штаты не хотят признавать, но современная Россия — это уже не та Россия, которая была в 1990-х годах: она укрепила свои экономические позиции, причём по некоторым направлениям благодаря инициированным американцами санкциям, она больше не тяготеет к Западу, а принимает решения, опираясь на собственные национальные интересы, невзирая на мнение Вашингтона или Брюсселя. Иными словами, моноцентричное мироустройство ушло в прошлое, и американским политикам нужно с этим свыкнуться и учитывать позицию Москвы.