Украинская полиция решила серьезно взяться за организованную преступность и наконец-то начать массово применять до этого не самую ходовую статью в Уголовном кодексе - «Установление и распространение преступного влияния». Местные, да и залетные воры в законе пока залегли на дно. А кто не успел, отправился в СИЗО

Еще в июне прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», а по сути изменения и дополнения в уголовный кодекс, в котором появились такие статьи как ст. 255 «Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней», ст. 255-1 «Установление или распространение преступного влияния», ст. 255-2 «Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке)», ст. 255-3 «Обращение за применением преступного влияния». Тем самым власти решили «прекратить деятельность преступных сообществ, их участников и привлечь к ответственности воров в законе». Армянского вора в законе из санкционного списка Зеленского нашли на Украине © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

А недавно Зеленский сообщил, что в отношении 557 воров в законе, 111 криминальных авторитетов применены персональные специальные экономические и другие санкции, решение о которых СНБО принял 14 мая. Среди санкций: блокировка активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы или ее отмена, отказ в виде на жительство, разрешении на иммиграцию, продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение за пределы Украины.

Как уточнили в СНБО, из списка воров в законе 542 иностранных граждан и 15 граждан Украины, но особое внимание — к проживающим на Украине.

На днях в Департаменте стратегических расследований МВД Украины заявили, что со дня введения санкций против «криминальных авторитетов» достигнуты первые результаты. Уже 27 «криминальным авторитетам» из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание на Украине. Десятерых принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них — уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В перечне 17 «авторитетов», которым отменили вид и другие разрешительные документы на проживание в Украине, несколько так называемых «смотрящих». Все они являются подозреваемыми в уголовных процессах. Большинство из которых находятся в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои «дела» и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное.

Первые попавшие под санкции

Работа по противодействию распространения преступного влияния криминальных «авторитетов» из санкционного списка СНБО началась с задержания мелких сошек. На Украине задержали самых влиятельных воров в законе © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Первым под санкции подпал один из самых молодых воров в законе Гига Озургетский — ему в начале февраля этого года инкриминировали сразу две нововведенные статьи УК Украины: ч. 3 ст. 255-1 (распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе вора в законе) и ч. 1 ст. 255-2 (участие в проведении преступного собрания (сходки) представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние, для координации преступной деятельности, в том числе распределения сфер преступного влияния). Он отбывал наказание в Новгород-Северской исправительной колонии №31 за покушение на убийство. Установил и распространил свое преступное влияние на территории учреждения через доверенных лиц, назначал так называемых «смотрящих».

Вторым стал 58-летний гражданин Российской Федерации Камо Московский, временно проживающий в Чернигове. Подозрение ему вручили 1 апреля по тем же статьям, что и Гиге Озургетскому. Как оказалось, на Украину Камо приехал, чтобы избежать уголовной ответственности в России. Но теперь может загреметь до 15 лет на Украине.

Сегодня чуть ли не каждый день полиция докладывает о задержании того или иного законника. Под пресс попал вор в законе по прозвищу Армен Хохол (Армен Хачатрян), ему вручили уведомление о подозрении. Установлено, что он создал и возглавил преступную организацию, в состав которой вошло еще четыре человека, трое их которых содержатся в Кропивницком СИЗО. Армен Хохол, установив свой авторитет среди участников организации, присваивал «подчиненным» криминальные статусы и распределял между ними роли. Преступная группа специализировалась на вымогательстве денег у заключенных СИЗО, принуждении их к участию в азартных играх, а также «выбивании» несуществующих долгов и подстрекательстве к нарушению правил нахождения в учреждении. Армен Хохол контролировал «общак», принуждал сообщников его пополнять незаконно полученными средствами.

Взяли общак 3,2 миллиона долларов

Но не может не нарадоваться полиция на задержание реально авторитетных украинских воров в законе — Умки и Лаши Свана.

«Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью — полиция задержала двух самых влиятельных воров в законе в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессионализм оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся», — отметил глава МВД Арсен Аваков. В Турции убили «вора в законе», замеченного в Одессе © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Как сообщили в МВД, они вместе с Генпрокуратурой более года собирали доказательства распространения преступного влияния воров в законе. Умка — 48-летний уроженец Днепра Сергей Олейник, который был возведен в ранг вора в законе в феврале 2014 года в Санкт-Петербурге.

Лаша Сван (Лаша Очамчирский) — 47-летний уроженец грузинского города Рустави Лаша Джачвлиани, которого не раз задерживали в Киеве, вор в законе с 1995-го.

И Умка, и Лаша Сван считаются одними из самых влиятельных воров в законе в Украине. Они контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской — и в части Западного региона.

В апреле этого года во время масштабной полицейской спецоперации в Днепропетровской области разоблачили преступную группировку под руководством так называемого положенца и сообщили о подозрении сразу 16 ее участникам, среди которых пятеро «смотрящих» и четверо криминальных «авторитетов». А 19 мая полицейские задержали двоих: Умку — в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, Лашу Свана — в отеле, где он хотел спрятаться.

Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица создавали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Во время обысков у задержанных воров изъяли 3,2 миллиона долларов преступного «общака». Кроме денег полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Как отмечает экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Корж, еще рано судить об успехах данной облавы на воров в законе, но осторожная оговорка министерства «если вина будет доказана» в сводках о задержании воров в законе, наводит на мысль, что она может оказаться и недоказанной. Закон о «ворах в законе»: теперь посадить могут любого. Даже Зеленского © rada.gov.ua / rada.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Сегодня Украина хочет повторить грузинский сценарий, когда там сажали только за один статус. Тут пошли немного дальше, решили сажать за организацию преступного сообщества. Но у нас нет специализированных тюрем, как в Грузии, воры попадут в фактически родную среду, где им будут обеспечены комфортные условия, и запросто смогут оттуда по-прежнему руководить своими подчиненными, оставшимися на свободе. Но при этом в колониях они будут устанавливать свои порядки. У нас и так уже не осталось ни одной «красной» зоны — на всех установили свои порядки авторитеты. Это если суд их таки отправит на зону. А пока в СИЗО они тоже не пропадут. Вот когда будет вынесен хоть один приговор, вот тогда можно будет и судить, будет ли толк из принятого закона. Ну а Минюст, вместо того чтобы продавать колонии, лучше бы их перепрофилировал под тюрьмы для воров в законе, иначе никакого толка не будет», — отмечает Валерий Корж.

Кроме того, зависает вопрос с изъятыми деньгами. Если адвокаты воров докажут, что эти деньги личные накопления или же наследство, то их еще и вернут ворам с извинениями. Более того, сегодня большинство авторитетов уже выехали из Украины в более благополучные и спокойные страны и успешно руководят своими подручными из-за границы. Их присутствие в стране необязательно. Даже при отсутствии на месте авторитета количество преступлений не сокращается. А чем закончится весь этот переполох с ворами в законе, узнаем, осталось ждать недолго.