Украина катастрофическими темпами теряет население, смертность превышает рождаемость, война и экономическая разруха побуждают самых активных и трудоспособных граждан искать лучшей доли в других странах

Но официальный Киев не бьёт в набат и не предпринимает экстренных мер для исправления ситуации. При этом некоторые наблюдатели утверждают, что проводится сознательная политика сокращения населения.

Без переписи

Госслужба статистики Украины ранее определила, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 миллионов человек. Возможно, эта цифра еще больше, поскольку перепись населения в последний раз проводилась на Украине в 2001 году (тогда в стране насчитали 48 млн 457 тысяч человек). Впоследствии сроки новой переписи неоднократно переносили, ссылаясь на недостаток средств.

Госстат Украины считает, что по состоянию на февраль 2021 года численность наличного населения страны составляет 41,5 млн человек, за 2020 год население сократилось на 314 тысяч человек. В ведомстве отметили, что «остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных». Население Украины сократится на 1 млн человек — прогноз МВФ © Стрингер

В справке находим пояснение, что оценки численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым плюсуют количество новорожденных и прибывших и отнимают количество умерших и выбывших.

Сколько хлеба едим

Учитывая, что страна два десятилетия живёт без переписи, данным Госстата далеко не все склонны безоговорочно доверять. Ранее украинский политик и общественный деятель Максим Гольдарб заявил, что организация «Публичный аудит» проанализировала ситуацию с потреблением хлеба на Украине в период 2010-2018 годов. Выяснилось, что его производство за восемь лет сократилось на 47,5%, или почти в два раза (2010 год — 1807 тысяч тонн; 2018 год — 949 тысяч тонн).

По данным Госстата, население Украины за этот период сократилось на 4,693 млн человек, или на 10,3% (2010 год — 45,870 млн человек; 2018 год — 41,177 млн человек).

Гольдарб напомнил, что во второй половине 90-х годов прошлого века на Украине среднее потребление хлеба на человека было 70 кг в год. С ростом благосостояния его доля на столах граждан снизилась, и в начале 2000-х украинцы потребляли уже около 50 кг хлеба в год, а в 2010 году показатели составляли 40 кг. Исчезающая страна. Почему и куда из Украины уезжает население? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«А вот сейчас — внимание!!! В 2018 году на каждого украинца пришлось 23 кг. Очевидно, что с учётом реального обнищания людей за 2014-2018 гг. в 3-4 раза реальная доля хлеба в рационе людей должна была возрасти, но никак не уменьшиться по сравнению с показателями благополучного времени. Вывод прост — людей стало на четверть меньше!» — отметил политик.

По его словам, если рассчитать численность населения по формуле потребления хлеба в стране, то «на такой объём у нас получается 24 млн человек, но никак не 41 млн, как это показывает Госстат».

«Получается, реальное количество населения Украины на данный момент составляет чуть более 30 миллионов», — сделал вывод Гольдарб.

«Это катастрофа»

Ситуация меняется, но не в лучшую сторону. О десяти миллионах украинцев, вынужденных покидать страну, говорит лидер партии «Наши», экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Сейчас 10 миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа», — сказал политик в эфире телеканала «НАШ». Мураев назвал условие для прекращения существования Украины © Евгений Мураев

Мураев задал риторический вопрос: если даже представить, что в стране построены новые заводы, то кто тогда будет на них работать? По его словам, Украине необходимо срочно решать демографическую проблему, но это трудно сделать в условиях неопределённости. Политик подчеркнул, что детей «боятся рожать в этой стране — непонятно, что с системой образования, непонятно, что с системой медобслуживания, непонятно вообще, что у нас будет».

«Чтобы побыстрее вымерли»

Что будет? Возможно, это хорошо понятно специалистам Международного валютного фонда (МВФ), который проводит на Украине свою политику. Как отметил в эфире «Первого независимого» экс-премьер-министр Николай Азаров, эта политика МВФ проводится сознательно, хотя фонд её совершенно не афиширует. Потому что главная задача этой политики, по его словам, такая: «довести до полного обнищания украинский народ для того, чтобы он бросал насиженные места свои и был дешёвой рабочей силой на западном рынке».

«Не нужно 30 миллионов населения в Украине, не нужно», — описал Азаров позицию западных «кукловодов».

Он напомнил о начале переговоров с миссией МВФ и рассказал, что тогда один из участников переговоров, министр финансов Украины Петр Германчук, сообщил ему: в миссии украинской делегации прямо заявили, что все меры по сокращения бюджетных расходов, пенсионного обеспечения и т.п. предусмотрены для того, «чтобы как можно быстрее вымерло поколение «совков» — тех, кто помнит и знает, как реально жили при советской власти». «Не для выращивания бананов в Антарктиде». Ищенко о том, зачем МВФ нужна украинская земля © РИА Новости, Нина Зотина



«И действительно, в те годы мы получили очень высокую смертность», — констатировал Азаров.

По его словам, именно тогда он снял «розовые очки» и понял, что «главная задача декоммунизации — это ликвидация социального государства, то есть снятия с государства функции социального обеспечения тех, кто не может сам себе заработать на жизнь».

«Секретный меморандум»

Азаров отметил, что этот разговор происходил в далёком 1994-м, и затем «всё это постепенно реализовывалось через программы МВФ». По словам экс-премьера, эти программы и сейчас абсолютно не изменились.

«Поэтому я был категорический противник реализации этих программ. И пока имел возможность, мы никаких программ с МВФ не проводили, и, кстати, парадокс — и развивались, и очень даже неплохо развивались, потому что использовали внутренние резервы», — добавил экс-премьер.

По его мнению, выйти из ситуации, в которой оказалась сейчас Украина, можно только одним путём — путём построения мобилизационной экономики. Но делать этого нынешняя власть, конечно, не будет.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович в эфире ныне закрытого властью телеканала «112 Украина» заявил, что Киев заключил с МВФ «секретный меморандум». Впрочем, не особенно и секретный. По его словам, «это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 млн населения, они давно это говорят».

И это не мрачная социальная фантастика. По подсчётам Евгения Мураева, Украина, потерявшая рынки сбыта высокотехнологичной продукции, торгующая только сырьём низкого передела и продукцией аграрного сектора, способна прокормить не более 15 млн человек.