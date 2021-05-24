Сенсация №1 в Белоруссии сегодня после задержания Протасевича - признание одиозного Константина Гришина, известного, как «комбат, Семен Семенченко» о подготовке боевиков для "Беломайдана"

Знаменитый «котловод» знаменит тем, что получил ранение в ягодицу во время тактического бегства из Иловайского котла, где он бросил свой карательный отряд «Донбасс», снаряженный на деньги Корбана-Коломойского. Оставшийся в котле отряд, повстанцы расколошматили в пух и прах.

С тех пор у Семенченко на Украине крайне сложная репутация труса и рвача. Потому что свои «подвиги» уроженец Севастополя монетизировал в вооруженную банду шабашников, которая за деньги выполняла различные акции прямого действия разной степени шкурности. Скользкий путь мелкого наемника заинтересовал следственные органы и логично привел следователей к какому-то сараю, именовавшемуся «базой», где обнаружили склад оружия банды Семенченко, именовавшей себя тремя буквами — «ЧВК». «Я в камере, а он дома»: Семенченко потребовал очной ставки с Медведчуком © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Гражданин Украины, Костя Гришин очутился в зале суда, в стеклопластиковом аквариуме для подсудимых. С тех пор его заявления делаются оттуда. Одно из них на сегодня буквально шокировало всю Белоруссию. Оно цитируется в интернете, в газетах и по телевидению. Семенченко-Гришин додумался ляпнуть о том, что на своем боевом хуторе он занимался подготовкой боевиков из граждан РБ. И не просто, а с целью свержения Александра Лукашенко. И не сам, а под чутким руководством украинской спецслужбы. Кое-кто в КГБ и белорусском Следкоме уже работает над этой информацией.

Кое-что о бандах

Чтобы не путаться будем называть Костю Гришина его любимым артистическим псевдонимом. Итак, Семен Семенченко под следствием-судом.

Здесь важная ремарка. Так уж сложилось, что сажают на Украине в основном «пророссийских ватников». Но иногда несчастливая звезда приводит в аквариум для подсудимых активистов «революции достоинства» и даже «героев АТО».

Интересное наблюдение: абсолютно все «ватники» ведут себя в суде достойно. Мотивированные исключительно сознанием правоты своего дела, они мужественно принимают от неправедного суда любое наказание. В отличие от них «герои» Майдана и АТО почему-то раскисают, начинают кривляться и «косить на больничку». Дело Семенченко: вооруженная группировка под носом у СБУ и контрабанда оружия из РФ © Facebook, Valentina Shevchenko

Так, из зала суда выносили упавшими без чувств главу фискальной службы Романа Насирова, депутата и террориста Игоря Мосийчука, заместителя министра обороны Игоря Павловского, а еще до майдана становилось дурно Юлии Тимошенко и Юрию Луценко. Не стал исключением и Семен Семенченко. То ли у комбата заныла старая рана на ягодице, то ли здоровье пошатнулось, надломленное на стройках европейского будущего Украины. Только 17 мая Семенченко схватился за сердце и его увезли в кардиологию.

Важно понимать, что судят Семенченко не за военные преступления в Донбассе, где он и его банда убивали, разрушали, грабили, жгли и насиловали, нет! И не за то, что он, к примеру, со своей бандой уже в мирном тылу перекрывал железнодорожные пути, нанося прямой ущерб на сотни миллионов долларов украинскому государству.

Семенченко судят за то, что он — заноза в заднице у власти, потому что выполняет грязную работу, организовывая провокации «под ключ». Сверху в Генпрокуратуру позвонили и котловод стал мишенью «бегущий кабан».

Обвинения в создании ЧВК где-то может и серьезны, но на Украине они смехотворны. Еще товарищ Ленин сто лет назад метко заметил: «на Украине каждая банда берет кличку одна демократичнее другой — и в каждом уезде по банде». Перефразируя: не каждый бандит комбат, но каждый комбат — бандит.

После карательной операции в Донбассе таких бандитов, как Семенченко в «неньке», как у Барбоски блох. У каждого есть банда, каждая банда наворовала в АТО целые арсеналы оружия, а таких «ЧВК», как у Семенченко — в каждом районе, каждой области. Взять хотя бы Дмитрия Яроша («ДУК ПС») или его тезку Дмитрия Корчинского («Святая Мария»), еще один комбат — Бореслав Береза («Днепр-1») — несть числа им. И то, что из всех главарей всех банд для суда выбрали именно его, Семену Семенченко очень обидно и сердце в комбатской груди резко напомнило о себе.

Пороховая бочка



Это предисловие архиважно, ибо то, в чем публично и под присягой признался подсудимый Семенченко касается уже не только Украины, но и сопредельной Белоруссии.

Будучи рядовым бандитом и атаманом шайки разбойников, экс-комбат имел свой разбойничий вертеп. Поскольку назвать логово банды Семенченко «военной базой» язык не поворачивается и клавиши не нажимаются. А ведь по данным следствия Семенченко и его сообщники получили под создание этого лагеря от инвестора миллион американских долларов! «Банковая предлагает сериал вместо расследования по "вагнеровцам"»: соцсети о задержании Семена Семенченко © Facebook, Євген Шевченко

У бандитов были широкие планы: регистрацию банда прошла в США, как «Donbass Battalion corporation». Зарабатывать собирались охраной объектов в Сирии, Ираке, Афганистане. Очень жаль, что Семен Семенченко туда не добрался! Но у него не было ни одного шанса: при одном взгляде на «ветерана АТО» заказчики все понимали и абсолютно все пожелали пану атаману и его «коршунам» счастья в личной жизни.

И тогда Семенченко занялся бизнесом на территории Украины. Как все. Тогда-то его и взяли. Теперь котловод в суде, где раскис, косил на больничку и наконец открыл рот и стал выдавать все свои военные тайны. Ладно бы он болтал про Украину и украинцев, но он приплел Белоруссию, которая ни разу не Украина.

РБ — это очень серьезное государство мужского типа, там не бросают слов на ветер, а от слова до дела, как говорил классик: «четыре шага». На фоне резкого охлаждения и даже обострения белорусско-украинских отношений по инициативе Киева, признания Семенченко стали детонатором для информационного взрыва именно в нужное время, в нужном месте.

Семенченко и спецслужбы Украины

Украина уже давно достала Минск. Болтовней своих местечковых политиков, шпионами, которых засылает в Белоруссию, оружием, которое туда завозит, змагарами, которых греет на своей территории под крылышком у соросовских НПО, санкциями ЕС, которые Киев униженно и весьма подло поддержал.

Последней каплей была история с «вагнеровцами», которых привела в санаторий «Белорусочка» под Минском украинско-американская интрига. Плюс прошлогодняя попытка цветной революции в РБ, в которой Украина сыграла роль базы для экстремистов и сцены, где им позволены любые антибелорусские провокации.

Сегодня руководство Белоруссии доведено украинскими интригами и склоками до точки кипения. Ладно бы Семенченко признался в самодеятельности. Наличие белорусских боевиков на Украине ни для кого не секрет. Но «комбат» заявил, что подготовку террористов к свержению Лукашенко курировала через него украинская спецслужба. То, что в пятницу все белорусские СМИ освещали это с самыми резкими комментариями, значит, что Минск на провокацию готовит серьезный ответ. Причем не один, а при горячей поддержке российского союзника.

Белорусские добробаты



Это началось не сегодня и не вчера. Просто до госпереворота 2014 года белорусских экстремистов поддерживали их украинские коллеги, тоже экстремисты, в основном бандеровцы.

Но после февраля 2014-го эта инфернальная нечисть стала в Киеве властью. Все змагары, которым в РБ было душно, на момент катастрофы были уже в Киеве, вооружены и опасны. АТО стало для них тем, во что они желают превратить свою страну. Семенченко признался в создании ЧВК для военных действий в Сирии © Facebook, НикВести

Так некоторые белорусы с паспортами РБ приняли участие в карательной операции на Донбассе, что сделало их военными преступниками. Они не скрывают, что Украина для них тренировочный полигон, и они мечтают принести войну домой. Примечательно, что первой жертвой украинской гражданской войны стал Михаил Жизневский, член организации «Молодежь Кличко». Многие из белорусов у себя дома и сами были экстремистами. Часть принадлежала к оппозиционному движению «Зубр», другая часть проходила подготовку в лагерях военно-патриотического клуба «Ваяр» — боевого крыла белорусского «Молодого фронта». К чести белорусов, все же их на Украине было мало. Когда началась война их не хватило даже на роту, не говоря о «батальонах».

Банды тут же стали выбирать названия «одно демократичнее другого»: «Пагоня», «Беларусская сотня им. Булах-Булаховича» и другая блатная романтика. Но людей катастрофически не хватало, так что белорусские наци рассосались по батальонам. Большая часть шла в «Азов» и «ДУК ПС», куда брали всех желающих, если нацисты. Их фиксировали в Славянске, Мариуполе, Лисичанске, Новониколаевке, Попасной, Курахово, Широкино, Зайцево. Затем, уже после минских соглашений из пропагандистских соображений была создана чисто опереточная «Тактычная група Беларусь», куда для количества записали в том числе граждан Украины. Первый главарь этой шайки, Алесь Черкашин («Тарас») был уничтожен под Старогнатовкой.

На его похороны под Брестом в сентябре 2015-го пришла масса молодежи, которая в августе 2020-го станет боевым ядром Беломайдана. Они впитывали новый пропагандистский миф, рожденный в Киеве, где в 2016 году по улице Белорусская, построили мемориал Жизневскому, Черкашину и еще одному боевику, уничтоженному в Донбассе — Виталию Циляженко.

Мемориал был демонстративно оформлен БЧБ-символикой. В Минске на этот плевок тогда не ответили. Белорусские спецслужбы реагировали только на участников АТО, которым хватало ума вернуться домой. Их брали прямо на вокзале и очень быстро давали серьезные срока по новым, специально для этого случая написанным статьям УК.

Для равновесия по этим же статьям судили и ополченцев ДНР-ЛНР. Но к ним были снисходительны, а вот нацистов сажали по-настоящему. Теперь, после признаний в суде эск-комбата «Донбасса», даже самые недалекие змагары с боевым опытом отлично понимают, что им лучше даже не приближаться к украинско-белорусской границе, если расстояние до нее меньше ста километров. И они прекрасно понимают, что Семен Семенченко их очень сильно подставил.

Потому что проблема легализации белорусских наци на Украине никак не решается. Этот факт из первых уст: от атошника Тараса Аватарова. Он заявился с фронта домой в 2016-м с оружием из АТО. Был встречен на перроне сотрудниками милиции, которые помогли ему приехать в суд, где он получил пять лет, отсидел их от звонка до звонка и в апреле сего года вышел на свободу.

И это самое подлое, что натворил Семенченко: для белорусских «защитников Украины», в случае их депортации в РБ в теперешней ситуации, пять лет тюрьмы покажется встречным маршем и букетом сирени. После Беломайдана шутки кончились: снисхождения врагам государства ждать не стоит.