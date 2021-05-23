В первой части цикла материалов о политических партиях Белоруссии мы рассмотрели историю и деятельность националистических и социал-демократических сил республики, имеющих официальный статус. Теперь предлагаем узнать подробности про оппозиционных коммунистов, либералов и «зелёных»

Битва флагов. Откуда пошла и что означает госсимволика Белоруссии © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Кроме социал-демократов и националистов, в Белоруссии существуют еще три официальные оппозиционные политические силы — партия левых «Справедливый мир» (коммунисты), Объединенная гражданская партия (либералы) и партия «Зеленые» (левоцентристская сила, выступающая за сбережение окружающей среды).

Раскол коммунистов в Белоруссии

После развала Советского Союза и роспуска КПСС в 1991 году белорусские коммунисты постепенно начали объединяться вокруг новой политической силы — «Партии коммунистов Белоруссии» (ПКБ), которая объявила себя правопреемницей Компартии Белорусской ССР.

Еще до выборов президента партия поставила перед собой задачу не допустить формирование института президентства «как буржуазной формы правления». Однако этой цели достичь не удалось — в высших органах власти было господство депутатов, которые смотрели на этот вопрос иначе. И в 1994 году во время первых выборов президента в стране коммунисты выдвинули Василия Новикова, который занял последнее место с результатом 4,2% голосов.

Парламентские выборы, состоявшиеся в следующем году, оказались для коммунистов более успешными — 22% голосов, дающие 45 мест в Верховном Совете XIII созыва. По численности они уступали только пропрезидентской фракции депутатов. Они занимали умеренную оппозиционную позицию — в некоторых вопросах поддерживали Лукашенко, но в некоторых выступали против.

Возрождение протестов в Белоруссии провалилось. Итоги «Дня воли» © REUTERS, Stringer/File Photo

Таким образом, со второй половины 1990-х коммунистическое движение в Белоруссии расколото на провластную политическую силу (Коммунистическая партия Белоруссии) и оппозиционную (Партия коммунистов Белоруссии). Последняя в 2009 году сменила название на Белорусскую партию левых «Справедливый мир», под которым осуществляет деятельность по сей день.

Оппозиционные коммунисты в наше время

С тех пор «Справедливый мир» время от времени проявляет активность как в официальной, так и в уличной политике. Во время избирательных кампаний партии так и не удалось провести в парламент или местные органы власти ни одного представителя. Левые даже как-то заключали временные союзы с иными оппозиционными силами, включая представителей противоположного — национал-демократического — лагеря. Лидер партии Сергей Калякин периодически выступает с инициативой баллотироваться в президенты, но так и не смог ни разу собрать для этого необходимые 100 тысяч подписей граждан.

Партия выступает за построение социалистического общества, однако не идеализирует политику своих предшественников из КПСС. «В начале 90-х годов XX века, в силу ряда объективных и субъективных причин, социализм в СССР потерпел поражение. Основными среди них Партия «Справедливый мир» считает неразрешенность в рамках созданной модели социализма проблемы отчуждения большинства трудящихся от собственности и власти, а также подмену научного исследования теоретических и практических проблем социализма апологетикой нередко ошибочных воззрений руководителей КПСС», — говорится в программе партии.

Активисты партии выступают резко против сталинизма и считают, что в основе подлинного социалистического общества должен лежать демократизм и свобода.

Некоторые активисты партии левых принимали участие в массовых протестах в Белоруссии в 2020 году. В том числе с флагами СССР.

Во внешней политике эта партия не ставит четких приоритетов — Россия или Запад.

Объединенная гражданская партия

Либерально-консервативная Объединенная гражданская партия (ОГП) возникла в 1995 году в ходе слияния двух сил — Объединенной демократической партии Белоруссии и Гражданской партии. Новая политическая сила выступали в первую очередь за соблюдение прав человека, рыночные реформы, построение парламентской демократии.

Сразу после создания партии состоялись выборы в Верховный совет Белоруссии. И ОГП с первой попытки получила 22 места, заручившись поддержкой около 10% избирателей. В следующие созывы (с начала 2000-х и по сей день) члены этой партии уже либо не попадали вовсе, либо это были единичные случаи.

Объединенная гражданская партия регулярно заключает какие-либо блоки и коалиции с иными оппозиционными партиями — в основном с националистами и социал-демократами. Её лидером является Николай Козлов.

Несмотря на декларируемый либерализм, партию нельзя назвать либеральной в чистом виде. В её программе содержатся положения, характерные, скорее, для консерватизма или даже национализма. Например, там говорится следующее: «Развитие нации будет базироваться на укреплении независимости, беларусской культуры, беларусского языка, ориентироваться на историю беларусского государства, начиная с Полоцкого княжества и Великого Княжества Литовского». Также партия считает, что «у беларусского языка должен быть реальный, а не формального статуса государственного, а в перспективе — единственного государственного».

Как такие положения сочетаются с заявленным либерализмом, ценности которого основаны на наличии выбора и где не придается большое значение вопросам возрождения языков, не совсем понятно. В идеологическом спектре эту партию можно назвать как минимум национал-либеральной.

Во внешней политике эта партия выступает за интеграцию с западными объединения, в первую очередь с ЕС.



«Зеленые»

Белорусская партия «Зеленые» была создана в 1994 году и с тех пор среди остальных оппозиционных партий является, пожалуй, наиболее пассивной и наименее раскрученной. Среди её активистов нет широко известных медийных персон. Не самая известная фигура в белорусской политике и лидер партии — Дмитрий Кучук.

«Зелёные» выступают за социальную справедливость, самоуправление и увеличение внимания к охране окружающей среды (в частности, против строительства БелАЭС). В экономической сфере она является левой. «Создание здоровой жизненной среды для человека, социальные и природные параметры которой обеспечивают максимум возможностей для его развития; развитие духовности, высокоморальных отношений ко всему живому, формирование и распространение экологического стиля мышления на все сферы жизни людей, в том числе и на политическую; мир между народами и государствами, запрет, а в перспективе и уничтожение ядерного, химического и биологического оружия, а также наиболее жестоких видов обычного вооружения», — говорится в программе партии.

Эта партия стала первой политической силой в республике, кто открыто выступил против нарушения прав ЛГБТ-сообщества. Её активисты даже создали специальную комиссию по правам ЛГБТ, которая следит за положением белорусских сексменьшинств.

Партия почти не принимала участие в официальной политической жизни страны — лишь однажды выдвинула своего активиста Юрия Глушакова кандидатом в президенты, но инициативная группа не собрала необходимые 100 тысяч подписей.

Дело Сергея Тихановского. В чем обвиняют популярного оппонента Лукашенко? © tut.by

Во внешнеполитической ориентации партия не имеет конкретной позиции. Но так или иначе выступает за популяризацию белорусского языка — сайт организации не имеет версии на русском языке. В настоящее время программа партии выглядит во многом идеалистически — она сосредоточена скорее на глобальных экологических проблемах, а не на решении насущных проблем белорусских граждан, поэтому вряд ли сможет занять какое-то заметное место в политике.

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Как видно, несмотря на то что оппозиционных партий в Белоруссии семь, их идеологический спектр сложно назвать исчерпывающим: во-первых, социал-демократия с националистическими нотками и прозападной внешней ориентацией, во-вторых, национал-консерваторы (БНФ), в-третьих, национал-либералы (ОГП) и в-четвертых, две левые партии.

Важно отметить, что ни одна оппозиционная партия не заявляет в качестве своего программного пункта интеграцию с Россией и сохранение русского языка в качестве государственного.

Кроме того, в республике нет ни одной правой и социал-демократической оппозиционной партии, которая не имела бы в своей программе планов по белоруссизации республики.

Лишь в 2020 году появилась партийная инициатива «Союз», которая позиционирует себя как первая пророссийская партия, оппозиционная действующей власти. Однако она так и не получила регистрацию.