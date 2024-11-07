Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Мне кажется, что когда российские танки подойдут к Киеву, там все равно будут рассказывать, как они "храбро и умело воюют". Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
За счет того, что ВС РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, сообщил эксперт.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что российские войска в полтора раза нарастили темп наступательных действий. Хотя они и без курской авантюры были немалые, уточнил офицер.
"Да, мы пока еще не форсировали Днепр. Но я уверен, что текущие наши успехи создадут условия, при которых мы закончим подготовку к такой операции и реализуем ее", — подчеркнул Шаландин.
По его мнению, Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, "что просто смех берет", добавил он.
"Мне кажется, что когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет", — отметил специалист.
Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
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