https://ukraina.ru/20241107/1058675607.html

Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"

Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют" - 07.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"

Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Мне кажется, что когда российские танки подойдут к Киеву, там все равно будут рассказывать, как они "храбро и умело воюют". Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин

2024-11-07T06:00

2024-11-07T06:00

2024-11-07T06:00

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За счет того, что ВС РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, сообщил эксперт.Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что российские войска в полтора раза нарастили темп наступательных действий. Хотя они и без курской авантюры были немалые, уточнил офицер.По его мнению, Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, "что просто смех берет", добавил он."Мне кажется, что когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет", — отметил специалист.Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241106/1058674063.html

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