Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют" - 07.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241107/1058675607.html
Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"
Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют" - 07.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"
Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Мне кажется, что когда российские танки подойдут к Киеву, там все равно будут рассказывать, как они "храбро и умело воюют". Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T06:00
2024-11-07T06:00
новости
россия
киев
днепр
андрей белоусов
вс рф
наступление
операция
победа
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76731a070f596899a15769943799a232.jpg
За счет того, что ВС РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, сообщил эксперт.Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что российские войска в полтора раза нарастили темп наступательных действий. Хотя они и без курской авантюры были немалые, уточнил офицер.По его мнению, Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, "что просто смех берет", добавил он."Мне кажется, что когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет", — отметил специалист.Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
https://ukraina.ru/20241106/1058674063.html
россия
киев
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4e3da1c32bdc8368fe2344b991f48e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, днепр, андрей белоусов, вс рф, наступление, операция, победа, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Днепр, Андрей Белоусов, ВС РФ, наступление, операция, победа, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"

06:00 07.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Мне кажется, что когда российские танки подойдут к Киеву, там все равно будут рассказывать, как они "храбро и умело воюют". Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
За счет того, что ВС РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, сообщил эксперт.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что российские войска в полтора раза нарастили темп наступательных действий. Хотя они и без курской авантюры были немалые, уточнил офицер.
"Да, мы пока еще не форсировали Днепр. Но я уверен, что текущие наши успехи создадут условия, при которых мы закончим подготовку к такой операции и реализуем ее", — подчеркнул Шаландин.
По его мнению, Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, "что просто смех берет", добавил он.
"Мне кажется, что когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет", — отметил специалист.
Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 13:30
"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воеватьПрезидент Финляндии Александр Стубб заявил, что об идее реализации "финской модели" с целью окончания конфликта на Украине стоит окончательно позабыть
 
НовостиРоссияКиевДнепрАндрей БелоусовВС РФнаступлениеоперацияпобедаВСУдеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 7 ноября
08:00"Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": четыре замечательные станции киевского метрополитена
07:52"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине
07:30Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ
07:15Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе
06:56Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"
06:45Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе
06:43Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
06:41Преступный проект "Хочу к своим". Как запущенные киевским режимом репрессии становятся для него угрозой
06:40Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте
06:36Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
06:00Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"
05:45"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости
05:30ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"
05:15Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять
05:00Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации
04:45Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
04:30"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
04:15Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
04:00Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
Лента новостейМолния