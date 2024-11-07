Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе - 07.11.2024 Украина.ру
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Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе
Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе - 07.11.2024 Украина.ру
Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе
Указом президента России в Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР установлена ежемесячная выплата в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов на период СВО. Документ размещен 6 ноября на портале для официального опубликование правовых актов РФ
2024-11-07T06:45
2024-11-07T06:45
россия
новости
новороссия
донбасс
владимир путин
выплаты
сво
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Президент России Владимир Путин распорядился выплачивать 30 тысяч рублей сотрудникам госорганов. В категорию госслужащих входят сотрудники правительства, всех министерств и госведомств, органов местного самоуправления, полиции и других силовых ведомств.В содержании документа указано, что он выпущен в целях повышения уровня социальной защищенности госслужащих. Положения указа не распространяются на госслужащих, уже получающих выплаты в соответствии с указом президента от 17 октября 2022 года или с иными актами главы государства. Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.Ранее трудовой кодекс России будет изменён в пользу участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом 31 октября заявил глава российского правительства Михаил Мишустин."За каждым участником СВО в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. Такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, а также продлеваются гарантии и их супругам", — объяснил Мишустин.Подробнее об этом — Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВОПрежде пенсии военнослужащих и других сотрудников силовых госструктур сохранится на уровне 89,83% от размера денежного довольствия. Об этом говорится в законе, подписанном 26 октября президентом России.Более подробно об этом — Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам
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россия, новости, новороссия, донбасс, владимир путин, выплаты, сво
Россия, Новости, Новороссия, Донбасс, Владимир Путин, выплаты, СВО

Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе

06:45 07.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
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Указом президента России в Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР установлена ежемесячная выплата в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов на период СВО. Документ размещен 6 ноября на портале для официального опубликование правовых актов РФ
Президент России Владимир Путин распорядился выплачивать 30 тысяч рублей сотрудникам госорганов. В категорию госслужащих входят сотрудники правительства, всех министерств и госведомств, органов местного самоуправления, полиции и других силовых ведомств.
В содержании документа указано, что он выпущен в целях повышения уровня социальной защищенности госслужащих.
Положения указа не распространяются на госслужащих, уже получающих выплаты в соответствии с указом президента от 17 октября 2022 года или с иными актами главы государства. Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.
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5 ноября, 15:03
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Ранее трудовой кодекс России будет изменён в пользу участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом 31 октября заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
"За каждым участником СВО в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. Такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, а также продлеваются гарантии и их супругам", — объяснил Мишустин.
Подробнее об этом — Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО
Прежде пенсии военнослужащих и других сотрудников силовых госструктур сохранится на уровне 89,83% от размера денежного довольствия. Об этом говорится в законе, подписанном 26 октября президентом России.
Более подробно об этом — Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам
 
РоссияНовостиНовороссияДонбассВладимир ПутинвыплатыСВО
 
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