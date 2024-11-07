https://ukraina.ru/20241107/1058691449.html

"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости

"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости - 07.11.2024 Украина.ру

"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости

Организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО

2024-11-07T05:45

2024-11-07T05:45

2024-11-07T05:45

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Сейчас Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.По мнению эксперта, эта проблема тоже появилась еще в годы Первой мировой войны. СВО вообще подняла многие вопросы, которые казались давно забытыми, отметил он.С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, подчеркнул Копылов.ПО его словам, Украина сделала сознательную ставку на организацию фестунгов. Этому способствовал урбанизированный и индустриальный пейзаж Донбасса (шахта-город-завод), который хорошо подходит для боев в застройке, "И я не знаю, хватит ли у Украины ресурсов дальше организовывать фестунги и что она будет делать после того, как этот индустриальный пейзаж Донбасса закончится. На Южнодонецком направлении мы видим, что он уже начинает подходить к концу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058656750.html

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