"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
Сейчас Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.
По мнению эксперта, эта проблема тоже появилась еще в годы Первой мировой войны. СВО вообще подняла многие вопросы, которые казались давно забытыми, отметил он.
С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, подчеркнул Копылов.
"А если противник обладает подавляющим огневым превосходством и не спешит играть по твоим правилам ("Прячьтесь по подвалам сколько хотите, мы вас все равно ФАБами убьем"), у вас возникают проблемы", — указал историк.
ПО его словам, Украина сделала сознательную ставку на организацию фестунгов. Этому способствовал урбанизированный и индустриальный пейзаж Донбасса (шахта-город-завод), который хорошо подходит для боев в застройке,
"И я не знаю, хватит ли у Украины ресурсов дальше организовывать фестунги и что она будет делать после того, как этот индустриальный пейзаж Донбасса закончится. На Южнодонецком направлении мы видим, что он уже начинает подходить к концу", — заключил собеседник издания.
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