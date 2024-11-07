"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости - 07.11.2024 Украина.ру
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"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости
"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости - 07.11.2024 Украина.ру
"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости
Организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
2024-11-07T05:45
2024-11-07T05:45
новости
украина
россия
донбасс
авиабомбы
город
шахта
оборона
первая мировая война
сво
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Сейчас Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.По мнению эксперта, эта проблема тоже появилась еще в годы Первой мировой войны. СВО вообще подняла многие вопросы, которые казались давно забытыми, отметил он.С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, подчеркнул Копылов.ПО его словам, Украина сделала сознательную ставку на организацию фестунгов. Этому способствовал урбанизированный и индустриальный пейзаж Донбасса (шахта-город-завод), который хорошо подходит для боев в застройке, "И я не знаю, хватит ли у Украины ресурсов дальше организовывать фестунги и что она будет делать после того, как этот индустриальный пейзаж Донбасса закончится. На Южнодонецком направлении мы видим, что он уже начинает подходить к концу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, донбасс, авиабомбы, город, шахта, оборона, первая мировая война, сво, спецоперация, детали, вс рф, всу
Новости, Украина, Россия, Донбасс, авиабомбы, город, шахта, оборона, Первая мировая война, СВО, Спецоперация, детали, ВС РФ, ВСУ

"Мы вас все равно убьем ФАБами": эксперт объяснил, почему Украина сделала ставку на города-крепости

05:45 07.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
Сейчас Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.
По мнению эксперта, эта проблема тоже появилась еще в годы Первой мировой войны. СВО вообще подняла многие вопросы, которые казались давно забытыми, отметил он.
С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, подчеркнул Копылов.
"А если противник обладает подавляющим огневым превосходством и не спешит играть по твоим правилам ("Прячьтесь по подвалам сколько хотите, мы вас все равно ФАБами убьем"), у вас возникают проблемы", — указал историк.
ПО его словам, Украина сделала сознательную ставку на организацию фестунгов. Этому способствовал урбанизированный и индустриальный пейзаж Донбасса (шахта-город-завод), который хорошо подходит для боев в застройке,
"И я не знаю, хватит ли у Украины ресурсов дальше организовывать фестунги и что она будет делать после того, как этот индустриальный пейзаж Донбасса закончится. На Южнодонецком направлении мы видим, что он уже начинает подходить к концу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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