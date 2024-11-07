Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА - 07.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241107/1058686192.html
Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА - 07.11.2024 Украина.ру
Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
Российские квадрокоптеры сейчас умеют сбрасывать выстрелы от РПГ. Уже начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T03:15
2024-11-07T03:15
новости
россия
ссср
бпла
беспилотники
рпг
лекарства
эвакуация
дроны
раненые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664986_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f74d324af538f94d377829fa9e6793d.jpg
В СССР беспилотники были еще с 1960-х годов. Они использовались и в качестве ложных целей для тренировки ПВО, и для разведки. А сейчас к ним предъявляются требования, чтобы они были еще и ударными, рассказал эксперт.Отечественный боевой дрон "Иноходец" ("Орион") — это российский аналог американского беспилотника MQ-9 Reaper, он даже лучше, подчеркнул Шаландин.Российские квадрокоптеры сбрасывают на противника выстрелы от РПГ. Начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие, сообщил он.Более того, появляются наземные транспортные беспилотники, которые могут не только доставлять материальные ресурсы, но и эвакуировать раненых. Все эти новые российские технологии успешно работают на поле боя. "Это не на коленке свинченные приборы. Это оружие серийного производства, которые позволяют нам добиваться целей СВО. Наши конструктора не стоят на месте. Форум "Армия-2024" показывает, что у нас есть интересные идеи, которые обязательно будут реализованы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США на сайте Украина.руПолный текст интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241105/1058644426.html
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664986_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c0745c7b6b6cb488b61b9fd856dc960e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ссср, бпла, беспилотники, рпг, лекарства, эвакуация, дроны, раненые, разведка, орион, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, СССР, БПЛА, беспилотники, РПГ, лекарства, эвакуация, дроны, раненые, разведка, Орион, детали, СВО, Спецоперация

Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА

03:15 07.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские квадрокоптеры сейчас умеют сбрасывать выстрелы от РПГ. Уже начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
В СССР беспилотники были еще с 1960-х годов. Они использовались и в качестве ложных целей для тренировки ПВО, и для разведки. А сейчас к ним предъявляются требования, чтобы они были еще и ударными, рассказал эксперт.
"Ударных дронов мы создали много. Это и БПЛА, которые работают с нашими перспективными истребителями. И БПЛА, которые могут наносить точечные удары", — отметил офицер.
Отечественный боевой дрон "Иноходец" ("Орион") — это российский аналог американского беспилотника MQ-9 Reaper, он даже лучше, подчеркнул Шаландин.
Российские квадрокоптеры сбрасывают на противника выстрелы от РПГ. Начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие, сообщил он.
Более того, появляются наземные транспортные беспилотники, которые могут не только доставлять материальные ресурсы, но и эвакуировать раненых. Все эти новые российские технологии успешно работают на поле боя.
"Это не на коленке свинченные приборы. Это оружие серийного производства, которые позволяют нам добиваться целей СВО. Наши конструктора не стоят на месте. Форум "Армия-2024" показывает, что у нас есть интересные идеи, которые обязательно будут реализованы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США на сайте Украина.ру
Полный текст интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
5 ноября, 16:32
Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступленияЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал Кирилл Копылов - историк, специалист по Первой мировой войне в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияСССРБПЛАбеспилотникиРПГлекарстваэвакуациядроныраненыеразведкаОриондеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
04:30"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
04:15Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
04:00Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
03:45"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии
03:30Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны
03:15Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
03:00Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев
19:08Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
19:03Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
18:13Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября
18:00Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом
17:48Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
17:40В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов
17:08Зеленскому передали последний американский доллар - фото
17:02"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
16:10Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста
16:00"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши
15:47Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться
15:46Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
Лента новостейМолния