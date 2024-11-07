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Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА - 07.11.2024 Украина.ру
Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
Российские квадрокоптеры сейчас умеют сбрасывать выстрелы от РПГ. Уже начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T03:15
2024-11-07T03:15
2024-11-07T03:15
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беспилотники
рпг
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эвакуация
дроны
раненые
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В СССР беспилотники были еще с 1960-х годов. Они использовались и в качестве ложных целей для тренировки ПВО, и для разведки. А сейчас к ним предъявляются требования, чтобы они были еще и ударными, рассказал эксперт.Отечественный боевой дрон "Иноходец" ("Орион") — это российский аналог американского беспилотника MQ-9 Reaper, он даже лучше, подчеркнул Шаландин.Российские квадрокоптеры сбрасывают на противника выстрелы от РПГ. Начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие, сообщил он.Более того, появляются наземные транспортные беспилотники, которые могут не только доставлять материальные ресурсы, но и эвакуировать раненых. Все эти новые российские технологии успешно работают на поле боя. "Это не на коленке свинченные приборы. Это оружие серийного производства, которые позволяют нам добиваться целей СВО. Наши конструктора не стоят на месте. Форум "Армия-2024" показывает, что у нас есть интересные идеи, которые обязательно будут реализованы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США на сайте Украина.руПолный текст интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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новости, россия, ссср, бпла, беспилотники, рпг, лекарства, эвакуация, дроны, раненые, разведка, орион, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, СССР, БПЛА, беспилотники, РПГ, лекарства, эвакуация, дроны, раненые, разведка, Орион, детали, СВО, Спецоперация
Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
Российские квадрокоптеры сейчас умеют сбрасывать выстрелы от РПГ. Уже начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
В СССР беспилотники были еще с 1960-х годов. Они использовались и в качестве ложных целей для тренировки ПВО, и для разведки. А сейчас к ним предъявляются требования, чтобы они были еще и ударными, рассказал эксперт.
"Ударных дронов мы создали много. Это и БПЛА, которые работают с нашими перспективными истребителями. И БПЛА, которые могут наносить точечные удары", — отметил офицер.
Отечественный боевой дрон "Иноходец" ("Орион") — это российский аналог американского беспилотника MQ-9 Reaper, он даже лучше, подчеркнул Шаландин.
Российские квадрокоптеры сбрасывают на противника выстрелы от РПГ. Начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие, сообщил он.
Более того, появляются наземные транспортные беспилотники, которые могут не только доставлять материальные ресурсы, но и эвакуировать раненых. Все эти новые российские технологии успешно работают на поле боя.
"Это не на коленке свинченные приборы. Это оружие серийного производства, которые позволяют нам добиваться целей СВО. Наши конструктора не стоят на месте. Форум "Армия-2024" показывает, что у нас есть интересные идеи, которые обязательно будут реализованы", — подытожил собеседник издания.