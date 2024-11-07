Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ - 07.11.2024 Украина.ру
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Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ
Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ - 07.11.2024 Украина.ру
Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц среди причин своего решения уволить министра финансов Кристиана Линднера назвал его нежелание одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ
2024-11-07T07:30
2024-11-07T07:34
новости
германия
олаф шольц
украина
киев
бундесбанк
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"Это "или-или" - яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это - вода на мельницу врагов нашей демократии", - заявил Шольц.Он пояснил, что Линднер ранее отклонил его инициативу, предполагающую отход от долговых правил при планировании госбюджета на 2025 год ради субсидий из-за выросших цен на энергоносители, гарантий для сохранения рабочих мест у немецких автопроизводителей, налоговых послаблений, премий для индустрии и увеличения помощи Украине."Основы доверия для дальнейшего сотрудничества нет. Серьезная работа правительства в таком состоянии невозможна", - возмутился он.Шольц обвинил Линднера в "эгоизме", попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей "клиентуры" в виде хорошо зарабатывающих топ-менеждеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя.Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Канцлер намерен в начале года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.О проблемах Германии из-за Киева - в материале "Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, германия, олаф шольц, украина, киев, бундесбанк
Новости, Германия, Олаф Шольц, Украина, Киев, Бундесбанк

Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ

07:30 07.11.2024 (обновлено: 07:34 07.11.2024)
 
Шольц
Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц среди причин своего решения уволить министра финансов Кристиана Линднера назвал его нежелание одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ
"Это "или-или" - яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это - вода на мельницу врагов нашей демократии", - заявил Шольц.
Он пояснил, что Линднер ранее отклонил его инициативу, предполагающую отход от долговых правил при планировании госбюджета на 2025 год ради субсидий из-за выросших цен на энергоносители, гарантий для сохранения рабочих мест у немецких автопроизводителей, налоговых послаблений, премий для индустрии и увеличения помощи Украине.
"Основы доверия для дальнейшего сотрудничества нет. Серьезная работа правительства в таком состоянии невозможна", - возмутился он.
Шольц обвинил Линднера в "эгоизме", попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей "клиентуры" в виде хорошо зарабатывающих топ-менеждеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя.
"Существуют решения для бюджета, которые одновременно укрепляют внутреннюю, внешнюю и социальную безопасность. Я предложил такое решение", - добавил он.
Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.
Канцлер намерен в начале года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
О проблемах Германии из-за Киева - в материале "Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине на сайте Украина.ру.
 
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