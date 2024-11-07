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Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ

Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ - 07.11.2024 Украина.ру

Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц среди причин своего решения уволить министра финансов Кристиана Линднера назвал его нежелание одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ

2024-11-07T07:30

2024-11-07T07:30

2024-11-07T07:34

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германия

олаф шольц

украина

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бундесбанк

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"Это "или-или" - яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это - вода на мельницу врагов нашей демократии", - заявил Шольц.Он пояснил, что Линднер ранее отклонил его инициативу, предполагающую отход от долговых правил при планировании госбюджета на 2025 год ради субсидий из-за выросших цен на энергоносители, гарантий для сохранения рабочих мест у немецких автопроизводителей, налоговых послаблений, премий для индустрии и увеличения помощи Украине."Основы доверия для дальнейшего сотрудничества нет. Серьезная работа правительства в таком состоянии невозможна", - возмутился он.Шольц обвинил Линднера в "эгоизме", попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей "клиентуры" в виде хорошо зарабатывающих топ-менеждеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя.Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Канцлер намерен в начале года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.О проблемах Германии из-за Киева - в материале "Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине на сайте Украина.ру.

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