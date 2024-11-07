"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВоенный парад по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что ей досталось со времен СССР. Тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
Два месяца назад замминистра обороны Германии по материально-техническому обеспечению Бундесвера заявил, что если они сейчас вступят в вооруженный конфликт на Украине, то на нынешних запасах продержатся лишь два дня, сообщил эксперт.
"Потому что Германия всегда была локомотивом Европы. То разрозненное оружие, которое дают Киеву другие страны, не всегда совместимо с украинской армией. В частности, у нас разные школы ПВО и авиации. Один F-16 они сами же угробили из-за разных подходов к управлению и применению самолетов и ЗРК", — отметил Шаландин.
По его мнению, Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что осталось со времен СССР. Тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники, которой Киев еще умудрялся торговать, рассказал офицер.
А потом между Западом и Киевом появилось разное понимание договоренностей. Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, на что он ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", указал он.
"Все-таки три военных округа первого эшелона давали основания думать, что Украина может нанести серьезный ущерб России. Но это не получилось", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О том, что является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к конфликту на Украине — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру