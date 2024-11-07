"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада - 07.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241107/1058690319.html
"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада - 07.11.2024 Украина.ру
"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что ей досталось со времен СССР. Тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T04:30
2024-11-07T04:30
новости
украина
запад
ссср
бундесвер
f-16
германия
авиация
техника
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101734/72/1017347211_0:51:3189:1845_1920x0_80_0_0_c328747ac45b928f0b6c09c97f66cee5.jpg.webp
Два месяца назад замминистра обороны Германии по материально-техническому обеспечению Бундесвера заявил, что если они сейчас вступят в вооруженный конфликт на Украине, то на нынешних запасах продержатся лишь два дня, сообщил эксперт.По его мнению, Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что осталось со времен СССР. Тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники, которой Киев еще умудрялся торговать, рассказал офицер.А потом между Западом и Киевом появилось разное понимание договоренностей. Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, на что он ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", указал он."Все-таки три военных округа первого эшелона давали основания думать, что Украина может нанести серьезный ущерб России. Но это не получилось", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО том, что является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к конфликту на Украине — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241106/1058640668.html
украина
запад
ссср
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101734/72/1017347211_331:0:2859:1896_1920x0_80_0_0_becfab63cd8ae08db42350e84d3f4f07.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, ссср, бундесвер, f-16, германия, авиация, техника, военная техника, пво, оружие, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Запад, СССР, Бундесвер, F-16, Германия, авиация, техника, военная техника, ПВО, оружие, СВО, детали, Спецоперация

"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада

04:30 07.11.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВоенный парад по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины
Военный парад по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что ей досталось со времен СССР. Тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
Два месяца назад замминистра обороны Германии по материально-техническому обеспечению Бундесвера заявил, что если они сейчас вступят в вооруженный конфликт на Украине, то на нынешних запасах продержатся лишь два дня, сообщил эксперт.
"Потому что Германия всегда была локомотивом Европы. То разрозненное оружие, которое дают Киеву другие страны, не всегда совместимо с украинской армией. В частности, у нас разные школы ПВО и авиации. Один F-16 они сами же угробили из-за разных подходов к управлению и применению самолетов и ЗРК", — отметил Шаландин.
По его мнению, Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что осталось со времен СССР. Тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники, которой Киев еще умудрялся торговать, рассказал офицер.
А потом между Западом и Киевом появилось разное понимание договоренностей. Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, на что он ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", указал он.
"Все-таки три военных округа первого эшелона давали основания думать, что Украина может нанести серьезный ущерб России. Но это не получилось", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О том, что является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к конфликту на Украине — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 06:10
Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово Мы наступаем, и это видно. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. Я не люблю давать прогнозы, но я считаю, что мы еще увидим подвижки на других участках
 
НовостиУкраинаЗападСССРБундесверF-16Германияавиациятехникавоенная техникаПВОоружиеСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
04:30"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
04:15Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
04:00Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
03:45"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии
03:30Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны
03:15Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
03:00Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев
19:08Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
19:03Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
18:13Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября
18:00Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом
17:48Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
17:40В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов
17:08Зеленскому передали последний американский доллар - фото
17:02"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
16:10Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста
16:00"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши
15:47Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться
15:46Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
Лента новостейМолния