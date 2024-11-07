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Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе

Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе - 07.11.2024 Украина.ру

Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе

Бывший президент Украины Петр Порошенко* после прошедших в США выборов описал в соцсети X так называемые красные линии при Дональде Трампе, которые нужно учитывать Владимиру Зеленскому при взаимодействии с новым президентом

2024-11-07T07:15

2024-11-07T07:15

2024-11-07T07:59

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В частности, он убеждает Зеленского не идти на компромиссы по независимости Украины, по его словам, она "не вернется в зону влияния" России. Также он призывает не отказываться от территорий, перешедших под контроль РФ.Кроме этого, Порошенко убеждает не идти при Трампе на "ограничение мощности" ВСУ и не отменять антироссийские санкции.При этом Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. Он также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров, и уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее предположил, что Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Трампа, чем при Джо Байдене.О высказываниях Порошенко про нынешнюю киевскую власть - в материале "Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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