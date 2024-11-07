Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе - 07.11.2024 Украина.ру
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Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе
Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе - 07.11.2024 Украина.ру
Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе
Бывший президент Украины Петр Порошенко* после прошедших в США выборов описал в соцсети X так называемые красные линии при Дональде Трампе, которые нужно учитывать Владимиру Зеленскому при взаимодействии с новым президентом
2024-11-07T07:15
2024-11-07T07:59
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В частности, он убеждает Зеленского не идти на компромиссы по независимости Украины, по его словам, она "не вернется в зону влияния" России. Также он призывает не отказываться от территорий, перешедших под контроль РФ.Кроме этого, Порошенко убеждает не идти при Трампе на "ограничение мощности" ВСУ и не отменять антироссийские санкции.При этом Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. Он также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров, и уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее предположил, что Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Трампа, чем при Джо Байдене.О высказываниях Порошенко про нынешнюю киевскую власть - в материале "Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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новости, дональд трамп, россия, сша, украина, нато, петр порошенко
Новости, Дональд Трамп, Россия, США, Украина, НАТО, Петр Порошенко

Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе

07:15 07.11.2024 (обновлено: 07:59 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко* после прошедших в США выборов описал в соцсети X так называемые красные линии при Дональде Трампе, которые нужно учитывать Владимиру Зеленскому при взаимодействии с новым президентом
В частности, он убеждает Зеленского не идти на компромиссы по независимости Украины, по его словам, она "не вернется в зону влияния" России. Также он призывает не отказываться от территорий, перешедших под контроль РФ.
Кроме этого, Порошенко убеждает не идти при Трампе на "ограничение мощности" ВСУ и не отменять антироссийские санкции.

"Нам нужно убедить президента Трампа в том, что никакая другая альтернатива прекращению конфликта, о которой он говорит, не может состояться без членства Украины в НАТО. Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы, потому что с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут", - добавил Порошенко.

При этом Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. Он также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров, и уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее предположил, что Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Трампа, чем при Джо Байдене.
О высказываниях Порошенко про нынешнюю киевскую власть - в материале "Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
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