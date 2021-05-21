Главной темой недели стала пресс-конференция Владимира Зеленского под претензионным названием «Президент 2.0», посвящённая двухлетию его президентства. Особых откровений мы не услышали, Зеленский продолжает уже начатый курс. Гораздо больше о происходящем говорили «тушки» самолётов без моторов и даже крыльев, служившие фоном конференции

Другой важной темой были замены в Кабинете министров, которые, при всей их важности, носили промежуточный характер — по мнению большинства аналитиков, следующим шагом будет смена главы правительства.

Пресс-конференция

Хотя изначально, видимо, предполагалось, что Зеленский будет говорить о планах на будущее, фактически он отчитывался о сделанном и оправдывался относительно несделанного.

Речь шла о стране в смартфоне, санкциях и справедливости, «большой стройке», земельной и судебной реформе, деолигархизации, переговорах по Донбассу.

Оправдывался Зеленский, главным образом, за неудачно подобранные кадры (ему стыдно) и за Порошенко (он стал его приговором, когда был избран президентом).

Впрочем, были и планы на будущее.

Во-первых, президент в красках описал, что будет происходить на празднование 30-летия независимости в августе этого года.

Во-вторых, он пообещал и дальше продолжать войну против старых элит, в том числе региональных (под раздачу попал Виталий Кличко) и олигархов (был упомянут Ринат Ахметов). Фамилия Авакова не прозвучала, но сочувствие Зеленского к людям, подозреваемым в убийстве Шеремета (интересно, к Марусе Зверобой тоже?), подразумевает, что в случае развала дела она прозвучит.

В-третьих, Зеленский собирается проводить референдумы. Главным образом — местные (что там говорили про референдумы в Крыму, ДНР и ЛНР?), но, возможно, и по изменению Конституции (он свои планы в этом смысле не раскрыл, но дал понять, что планы есть).

Вполне вероятно, что будет референдум по реинтеграции «оккупированных территорий». Правда, Зеленский предвидит результат (война до победного конца), потому это последний из возможных планов. Хотя, учитывая ход переговоров, референдум можно проводить уже сейчас — хуже не будет.

В-четвёртых, Зеленский ещё раз продемонстрировал своеобразную манеру общения с внешнеполитическими партнёрами. Он не просит, а предупреждает, критикует, требует. Правда, относится это только к западным партнёрам — с Владимиром Путиным он вежлив. Наверное, боится остаться без зубов.

Такая манера вызывает недоумение: где Германия, а где Украина? Однако она, безусловно, выигрышна. Зеленский демонстрирует образ сильного внешнеполитического игрока, что производит хорошее впечатление на избирателей. Западу, возможно, такое позиционирование не нравится, но опыт показывает, что украинское руководство достаточно эффективно манипулирует властями стран Запада.

Второй срок или досрочные выборы

На пресс-конференции Зеленский заявил, что решение о его выдвижении на второй срок ещё не принято и обсуждать, соответственно, нечего. Тема тем не менее обсуждается.

Например, недавно министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева высказал такое суждение: «Я вижу чёткие признаки досрочных президентских выборов. Осенью. Я думаю, что он об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. (…) Три года, которые остались, они будут ухудшать ситуацию для президента Зеленского. Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт еще на пять лет — это сейчас».

Эта точка зрения выглядит вполне разумной.

Сейчас у Зеленского действительно нет серьёзного конкурента. Спрос на «новых политиков» сохраняется, и у Зеленского на третий год полномочий рейтинг выше 30% (неслыханная история для современной Украины). Конкурентов у него нет.

Между тем через три года ситуация может измениться, и вполне логично не ждать, когда у него появятся конкуренты в этом же образе, а рейтинг упадёт из-за влияния объективных факторов.

Другое дело, что тут надо договориться с элитами, а Зеленский с ними воюет.

На прошедшей неделе Виталий Кличко заявил, что его партия УДАР будет принимать участие в выборах самостоятельно. Тут же появились слухи, что олигархи готовы вложиться в избирательную кампанию Кличко и УДАРа с тем, чтобы превратить их в оппонентов Зеленского и «Слуги народа».

Опубликованные на неделе социологические данные показывают, что в конфликте с Банковой киевляне поддерживают Кличко, а учитывая, что мэр Киева традиционно считается «дуайеном» корпуса городских голов, вокруг него действительно может быть создана мощная коалиция.

Закон о коренных народах

На неделе была очередная годовщина депортации крымских татар в 1944 году, и в этой связи президент внёс в Раду законопроект о коренных народах.

Почему-то сразу обсуждать начали невключение в число коренных народов русских. Однако такое включение и не предполагалось.

По законопроекту коренными могут быть только те народы, которые сформировались на территории Украины и не имеют своего государства за её пределами. Т.е. ни русские, ни поляки, ни румыны, ни греки в принципе не могут являться коренными.

Коренными по этой логике могут быть крымские татары, крымчаки, караимы, украинцы и подкарпатские русины. Украина, однако, последних отдельной национальностью не считает.

Что действительно удивляет в этом законе, так это то, что в число коренных народов не попали собственно украинцы, хотя они за пределами нынешнего украинского государства точно своей государственности не имеют.

Причина этого двоякая.

С одной стороны, в основу положен проект, подготовленный запрещённым в России Меджлисом ещё в 2003 году. Тот законопроект касался только Крыма.

С другой стороны, Зеленский, очевидно, рассматривает его как документ сугубо технический, который должен закрепить особые права на Крым перед саммитом «Крымской платформы». На саммите Крым может представлять Меджлис, который в соответствии с законом получит официальный статус, а воссоединение Крыма с Россией можно будет трактовать как лишение коренного народа территории.

Замены в Кабинете министров

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Два последних заявления написали сами, а на Степанова написал заявление премьер-министр Денис Шмыгаль.

Их места заняли главный санитарный врач Виктор Ляшко, руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Перестановки в Минздраве объясняются двумя моментами — желанием Офиса президента присвоить всю славу за процесс вакцинации и желанием «соросят» поставить своего человека, который довёл бы до логического конца медицинскую реформу Супрун.

Замена министра транспорта связана с президентской программой «Большое строительство», которая предполагает реконструкцию сети автодорог и осуществляется именно Кубраковым.

Любченко же, который занял пост не только министра экономики, но и первого вице-премьера, прочат в преемники Шмыгаля, чьё время на посту премьера уже исчерпано (в немалой степени в связи с исчерпанностью добрых отношений президента с Ахметовым).