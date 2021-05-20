Совет Европы в течение ряда лет финансирует проект режиссера Олега Сенцова, в котором открыто участвуют украинские ультраправые радикалы. Об этом говорится в обращении международной неправительственной организации «Глобальные права мирных людей»

Нужно прилагать большие усилия, чтобы прорвать информационную блокаду в Европе вокруг событий, происходящих на Украине с 2014 года. Об этом изданию Украина.ру рассказал украинский политический эмигрант Олег Музыка.

Поводом к разговору стало обращение к европейским политикам и к общественности, текст которого мы приводим полностью:

«Обращение: Против финансовой поддержки украинских правых радикалов за счет европейских налогоплательщиков.

Международная платформа "Глобальные Права Мирных Людей" обращается из Берлина к депутатам Европарламента, Германского Бундестага, к Правительству Германии и Земли Бранденбург, а также к европейской общественности с предложением выступить против финансовой поддержки проекта "Носорог" (нем. Rhino), в котором задействован украинский правый радикал Сергей Филимонов.



Сам себе не режиссер. Сенцов объявил себя «подарком Путина» и вытер ноги о Порошенко и Зеленского © AP, Jean-Francois Badias

Необходимо особо отметить, что фильм "Носорог" создавался скандально известным режиссером Олегом Сенцовым, чью деятельность Medienboard Berlin-Brandenburg финансирует уже с 2013 года, когда начались протесты на киевском Майдане. В октябре 2020 года проект получил 270 тыс. евро от фонда поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений EURIMAGES, созданного при Совете Европы. Так, "Носорог" стал одним из двух украинских фильмов, поддержанных фондом EURIMAGES.

Несмотря на участие в проекте "Носорог" ультраправого украинского националиста Сергея Филимонова, поддержка проекта Олега Сенцова в размере 1 миллиона злотых оказывалась также и через польские структуры. "Носорог" уже принял участие в секции Works in progress кинорынка Sofia Meetings 2021, который состоялся в рамках Международного кинофестиваля в Софии. Международная платформа "Глобальные Права Мирных Людей" заранее благодарит Вас за ответ на это обращение и за Вашу реакцию на тот факт, что Олег Сенцов сотрудничает с ультраправыми украинскими кругами. «Реальность куда сложнее». Эксперт сказал, кому на самом деле служат украинские радикалы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С уважением, Олег Музыка, Международная платформа "Глобальные Права Мирных Людей"».

Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, что стало поводом к такому обращению, Олег Музыка отметил: начиная с августа 2014 года он находится в Европейском союзе и большую часть времени проводит в Германии, с 2017 года — в статусе политэмигранта.

— Моя деятельность направлена на прорыв информационной блокады вокруг событий, которые произошли и происходят в Украине с февраля 2014 года. Поэтому приходится организовывать и проводить большое количество различных мероприятий. Чтобы все это организовать, нужно затратить большие ресурсы. Как человеческие, так и финансовые.

— Удается ли прорвать информационную блокаду?

— Мои скитания в поисках помещений для проведения информационных мероприятий зачастую наталкиваются на непреодолимые препятствия, часто отказывают в предоставлении площадок, а о финансовой поддержке не приходится даже мечтать.

Особенно меня возмущает, что поддержку украинским националистам оказывает Германия — страна, пережившая ужас коричневой чумы. Бойцов украинских нацбатальонов лечат в немецких клиниках, они здесь проходят реабилитацию. А теперь и финансируют кинопроект «подрывника» Олега Сенцова, в котором снимаются националисты. Киевский эксперт сказал, что сделают радикалы, если Украина потеряет Мариуполь или Краматорск © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Нашей международной платформой в связи с этим было подготовлено обращение к депутатам Европарламента и к депутатам Бундестага с требованием обратить внимание на то, куда идут деньги налогоплательщиков, кому оказывается поддержка.

— На какой ответ вы рассчитываете?

— Я заранее знаю, какие будут ответы… Их просто не будет. Чего ожидать от тех, кто поддержал Майдан и оплатил приход к власти в Украине национализма?

— Тогда в чем смысл обращения?

— Наши обращения и вся наша деятельность направлены на то, чтобы европолитики не были столь уверены в своей безнаказанности. Они должны знать, что есть те, кто не простит им их преступную деятельность.

— Насколько хорошо европейская общественность информирована о происходящем в Украине?

— Разочаровывает тот факт, что происходящим как в Украине, так и в самом ЕС интересуется не более 10% населения Европы. Людей более всего интересует работа, их личная жизнь — работа, дом, холодильник. Так в любом государстве мира происходит. А эти 10%, которые хоть как-то интересуются событиями в Украине, еще и разделены на два враждующих лагеря. Это я видел в зале Европарламента, на конференциях ООН и ОБСЕ, на сессиях ПАСЕ.

Все разделены красной линией, это как фронт. И примирения не стоит ожидать.