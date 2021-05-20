В четверг, 20 мая, исполняется ровно два года с момента вступления в должность президента Владимира Зеленского. Два года назад, как минимум, три четверти украинских избирателей связывали с ним свои надежды на прекращение войны в Донбассе, террора ультраправых националистов, коррупции, зависимости от внешних кредиторов и бесконтрольного роста цен

Украинцам импонировал не столько сам Владимир Зеленский, сколько его персонаж Голобородько из сериала «Слуга народа», давшего имя и новой политической партии. За прошедшие два года Зеленский растерял большую часть кредита доверия и каких-либо изменений в политике украинского государства при нынешнем президенте уже не ждут.

К 20 мая Комитет избирателей Украины (КИУ) составил список выполненных и невыполненных обещаний Зеленского. По данным КИУ на сегодняшний день предвыборные обещания выполнены на 25%. Однако эти 25% обещаний либо выполнены сугубо формально, без возможности практического применения, либо являются несущественными для обычных граждан. Зеленский на своей пресс-конференции покажет шоу © пресс-служба президента Украины

«В погоне за громкими заголовками Зеленский часто озвучивает нереальные вещи. В итоге за два года глава государства собрал целую категорию «забытых обещаний». В основном выполняются «вторичные» обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Программа либерализации налогов и снижения давления не реализована, никаких вопросов укрепления доверия судам, образовательной реформы, перехода в энергетике к собственным ресурсам не реализовано», — отмечает глава КИУ Алексей Кошель.

К формально выполненным можно отнести обещание повысить минимальную зарплату до 6 000 гривен (18 000 р.). Однако это повышение с лихвой перекрылось повышением цен, в первую очередь на продукты питания, коммунальные услуги и транспорт. Людей все-таки интересует не определенная сумма, а количество товаров и услуг, которые можно приобрести. Сейчас же большинство продуктов питания на Украине стоят дороже, чем в соседних странах ЕС или РФ.

Из выполненных 25% обещаний в КИУ отмечают также законы о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте президента. Тем не менее, процедура импичмента, прописанная в законопроекте, делает его практически нереальным. Депутатов Рады тоже никто не лишает мандата даже в случае серьезных обвинений.

К выполненным относят также открытие в 2020 году специализированной детской больницы «Охматдет», которую начали строить еще в 2011 году, а на момент вступления Зеленского в должность она была готова на 90%.

К выполненным можно отнести обещание уйти из «Квартала-95» и не участвовать в его шоу, а также обещание вернуть украинских моряков, задержанных РФ после провокации в Керченском проливе. Американский эксперт объяснил, почему Зеленский зря обещал «договориться с Россией» © пресс-служба президента Украины

Невыполненных обещаний у него в разы больше и они намного более существенные.

Два года назад Зеленский обещал в течение года закончить войну в Донбассе. Как мы видим, конфликт далек от завершения, а люди продолжают погибать. Минские договоренности Киев тоже выполнять не собирается, пытаясь юлить и пересматривать ранее подписанные обязательства. На днях Киев представил «Нормандской четверке» свой план по изменению Минских соглашений. Украина настаивает на восстановлении контроля над границей с РФ до проведения выборов в Донбассе, а также категорически не хочет проводить конституционную реформу, закрепляя особый статус для ДНР-ЛНР. Фактически это можно считать отказом от договоренностей и продолжением линии Прошенко.

Впрочем, и экс-президент летом 2014 года обещал закончить войну в Донбассе за две недели.

Весной 2019 года Зеленский активно эксплуатировал отторжение избирателей от экс-президента Петра Порошенко. В ходе дебатов и в своих видеообращениях он обещал стать приговором экс-президенту и его приближенным. Несмотря на десятки возбужденных против Порошенко и его окружения уголовных дел, украинская генпрокуратура не торопится их расследовать и предъявлять обвинения, а сам Петр Порошенко чувствует себя прекрасно и регулярно отдыхает на заграничных курортах. Политическому преследованию подвергаются те же политические силы, что и при прежнем президенте — выступающие за прекращение войны и дружественные отношения с РФ.

Зеленский обещал не допускать преследований за критику власти. «Я прошел все это, знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти влекла за собой преследования или запугивания», — говорил новый президент. Его слова сейчас резко контрастируют с преследованием оппозиционных партий, включая ОПЗЖ и «Партию Шария».

Обещал Зеленский продать президентские самолеты и не перекрывать дороги своим кортежем. Через два года самолетов в распоряжении президента Украины по-прежнему пять, а кортежи президента и премьер-министра регулярно перекрывают Киев и окрестности.

Отдельно Зеленский обещал не назначать на руководящие должности родственников, товарищей и людей без профессиональных качеств. «Кумовства у нас не будет», — говорил Зеленский. В первые же месяцы в должности президента он назначил в Офис президента нескольких «экс-кварталовцев», в частности, Сергея Шефира и Сергея Трофимова. Главой СБУ стал Иван Баканов, которого называют другом президента. В феврале 2020-го Зеленский назначил руководителем своего Офиса Андрея Ермака, которого тоже называют «старым товарищем» президента. На днях новым спикером президента стала директор по развитию студии "95 квартал" Ирина Победоносцева.

Еще ряд обещаний Зеленского достаточно просто перечислить чтобы понять насколько они далеки от реальности нынешней Украины: зарплата украинских военнослужащих будет на уровне военнослужащих НАТО, в каждом областном центре восстановят аэропорты, центральные органы власти не будут сконцентрированы в Киеве, уголовные преступления будет рассматривать суд присяжных и создание условий, для возвращения украинцев из-за границы на родину. Корнилов рассказал, как Зеленский наступает на грабли Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов

Обещал президент Зеленский и добиться экономического прорыва. По данным Министерства экономики в прошлом году ВВП Украины упал на 4,2%, хотя в этом, конечно, можно винить пандемию. На эту же причину в Офисе президента списывают и провал обещаний сделать Украину инвестиционно привлекательной, добиться притока миллиардных инвестиций. Для международных инвесторов показательным стал пример «отжима» приобретенного китайцами завода «Мотор-Сич», который как бы свидетельствует, что любые инвестиции на Украине могут тоже просто «отжать».

Невыполненными остаются пункты, предусматривающие возможности оформления бизнеса за час, получения загранпаспорта за 15 минут и голосования за секунду с помощью Интернета.

Также обещал Владимир Зеленский справиться с незаконной вырубкой лесов и добычей янтаря. Лес по-прежнему массово вырубают, а вот добыча янтаря последнее время действительно пошла на спад, но в этом нет заслуги Зеленского, а просто украинские «старатели» настолько наполнили мировой рынок, что обвалили цены и спрос на него.

В 2019 году президент Зеленский пообещал в два раза снизить тарифы на отопление, заявив, что у него есть для этого «интересное решение». По факту же тарифы выросли почти в два раза, к тому же добавились новые счета. С 20 мая как раз отменяется еще и регулирование цен на газ, по требованию МВФ, что приведет к еще большему его подорожанию.

Третья и четвертая годовщина президентства Зеленского тоже вряд ли ознаменуется выполнением этих немаловажных обещаний. По сути, можно сказать, что украинцы избрали себе президентом демагога, актера разговорного жанра, у которого слова серьезно расходятся с делами.

Тем не менее, как считает политолог Кость Бондаренко, Зеленский планирует идти на второй срок. Естественно, перед этим он раздаст еще массу обещаний, заявит, что для исполнения предыдущих обещаний необходим больший срок. Однако основной тактикой будет выдавливание оппозиции и запрет оппозиционных партий. В итоге украинцы опять окажутся перед выбором между Зеленским, Кличко и Порошенко.