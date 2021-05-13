С 12 мая украинские силовики решили плотно взяться за Виталия Кличко, мэра Киева и одного из лидеров Евромайдана. В течение двух суток прошли пять обысков в коммунальных предприятиях Киева, а также в фирмах, связанных с мэром города. Обыски проходили и у давнего друга Кличко и главы исполкома партии «УДАР» бизнесмена Артура Палатного

Коррупционная сеть, которой Кличко опутал Киев, давно уже мозолила глаза простым киевлянам. Однако сам мэр считает это политическими репрессиями, о чем, впрочем, обычно заявляют все коррупционеры.

Первым обратили внимание на коммунальное предприятие «Киевзеленстрой», где прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен. На следующий день, 13 мая, добрались до КП «Спецжилфонд» благодаря которому столичная власть наживается на недвижимости. Согласно уголовному делу, предприятие незаконно отмыло и вывело 10,5 млн гривен. Затем прокуратура пришла с обысками в помещения горадминистрации Киева в рамках уголовного дела по причинению убытков на 19,5 млн. гривен. «Кошмарят столичную власть»: Украинская налоговая отправила Кличко в нокдаун © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пришли и в корпорацию «Киевавтодор», которую подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в городе Киеве на сумму более 18 млн гривен. Также правоохранители пришли в Департамент соцполитики КГГА. Там дело заведено о разворовывании 13,5 млн бюджетных средств на закупках медизделий в 2017-2019 гг.

Виталий Кличко сразу же обвинил Офис президента в осуществлении политических заказов и давления. Об этом он заявил 13 мая во время пленарного заседания Киевского городского совета.

«На протяжении последних двух дней правоохранительные органы и налоговые службы кошмарят столичную власть. Такого не было в махровые часы Януковича. Врываются с обысками на городские коммунальные предприятия и департаменты, сегодня рано утром пришли домой к главному архитектору города, вчера к главе исполкома партии УДАР,- объяснил Кличко. — Очень быстро нашли дела, которые не выдерживают никакой правовой критики», — заявил мэр Киева.

Примечательно, что ранее мэр Киева и лидер Евромайдана упорно не замечал и даже одобрял политические репрессии против других партий, включая запрет Компартии Украины и санкции против «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Накануне серии обысков Виталий Кличко общался со старой знакомой по Майдану, заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, после чего начал демонстрировать президентские амбиции. Он записал видеообращение, в котором предложил свою партию «УДАР» в качестве платформы для объединения местных лидеров, мэров, глав ОТГ и депутатов с целью преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной. Напомним, что рейтинг его партии, по последним соцопросам, 1,6%.

По мнению авторов Telegram-канала «Вертикаль» попытки объединить и возглавить региональные элиты весьма болезненно воспринимают в офисе президента.

«Виталий Кличко в последнее время все активнее вступает уже в президентско-парламентскую кампанию. Риторика от проблем Киева перекочевала во всеукраинскую повестку. Плюс у Кличко открыто бросают вызов Офису президента, пытаясь увеличить влияние и усилить контакт с региональными элитами. Но коррупционные истории окружения Кличко масштабны. Кейс Кличко станет показательным примером и другим игрокам», — сообщает «Вертикаль».

Сам Кличко тоже называет обыски «ударом по местному самоуправлению», попутно пригрозив «позвать старших». Обыски в партии Кличко: силовики нагрянули в дом главы исполкома УДАРа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки наших международных партнеров», — заявил мэр Киева, апеллируя к властям США.

Как комментирует его заявление украинская журналистка Леся Медведева, «мальчики меряются хозяйством, мужчины — международными партнерами».

В то же время Telegram-канал «Легитимный» считает обыски прямым следствием указаний Блинкена.

«Блинкен был неприятно удивлен масштабами коррупции в столице и в итоге не стал возражать против разработки окружения Кличко и самого мэра Киева. Таким образом Виталий Владимирович потерял покровительство Госдепа, фактически дававшее ему неприкосновенность. Поэтому то, что обыски в Киевзеленстрое и Спецжилфонде начались сразу после визита Блинкина, — не случайность», — пишет «Легитимный».

Telegram-канал «Секретов нет» полагает, что в Офисе президента встревожены президентскими амбициями Виталия Кличко и его недавним закулисным общением с представителями госдепартамента США.

«В 2019 году, мэр Киева гарантировал Ермаку (главе Офисе президента), что откажется от президентских амбиций, и в Киевском горсовете будет работать со "Слугой народа". Вместо этого в столичном совете все финансовые потоки отошли "УДАРу", "ЕвроСолидарности" и "Батькивщине" ("Слуги" вообще где-то на задворках). А милое общение тет-а-тет Кличко с Викторией Нуланд в отеле Хаят окончательно развеяло миф о готовности мэра столицы соблюдать договорённости по отказу идти в президенты. А это уже "кидок" и Владимира Александровича», — считают авторы Telegram-канала.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко достаточно резко отзывается о Кличко, как градоначальнике, но уверен, что ему самому ничего серьезного не грозит в силу нерешительности украинских властей. Рейтинг доверия к Кличко среди жителей Киева выше, чем к Зеленскому © Facebook, Віталій Кличко

«Город при тебе стал грязной помойкой и разрухой, уже не Европейская столица, а африканская провинция. Выйди на улицу, утрись своей рожей в грязь прямо под твоей администрацией. Но не бойся, Виталя: тебя не посадят, ведь эта власть не способна ни на что», — пишет Скубченко.

Изгнанный из президентской партии депутат Александр Дубинский считает достаточно лицемерным само противостояние подельников, «Слуг народа» и команды киевского мэра.

«Ровно 20 дней назад фракция Слуг Народа в Киевсовете практически единогласно проголосовала за очередной земельный дерибан Кличко-Комарницкого — решение застроить стадион в районе Академгородка высотками Комарницкого. Сегодня эти же люди бегут к трибуне с криками «поддерживаем действия правоохранителей против коррупции в Киевсовете». ЗеКрысы, вы и есть та самая коррупция», — пишет бывший «Слуга народа».

Учитывая разочарование многих украинцев в президенте и «Слугах народа» Виталию Кличко после недавних «смотрин» у Энтони Блинкена и Виктории Нуланд такие действия правоохранителей могут оказаться даже выгодными. Как и Петру Порошенко, ему самому ничего не грозит, но рейтинг партии надо как-то поднимать с уровня 1,6%. Сейчас Виталий Кличко начинает играть роль «жертвы режима», диссидента и оппозиционера. По мере падения рейтингов представителей власти всем политикам с президентскими или парламентскими амбициями придется играть такую роль. Возможно, даже президенту Зеленскому придется заявить о несогласии со своим курсом и немножко себя репрессировать.