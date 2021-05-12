Во вторник, 11 мая, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала «подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму» двум народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку

В своем обращении Венедиктова заявила, что на основании собранных следствием и прокурорами материалов она пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить парламентариям о подозрении, изменив их статус со свидетелей на подозреваемых.

Очевидно, что генеральная прокуратура и СБУ действуют не самостоятельно, а по указке офиса президента Зеленского. Тем более ранее глава государства говорил, что Медведчука подозревают в финансировании ДНР и ЛНР. Это, правда, совсем другой состав преступления и другая статья. Но не исключено, что Зеленский просто оговорился.

А сейчас попробуем разобраться: зачем Зеленскому атака на Медведчука? Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Дипломатическая составляющая

Можно предположить, что таким образом Банковая планирует вести подготовку к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, о которых уже который месяц говорят у Зеленского. И «наезд» на Медведчука в таком случае следует расценивать как попытку пополнить «обменный фонд» для более полновесной позиции Киева в этих переговорах.

Логичнее, конечно, представить, что ответ Кремля на подобные действия украинской власти будет жестким: с экстремистами дела не ведем.

Но в таком случае Киев может заявить о недоговороспособности Москвы.

Примечательно, что обыски в доме Виктора Медведчука и заявление генпрокурора Венедиктовой происходят на фоне подведения итогов визита на Украину Госсекретаря США Энтони Блинкена. Не стоит исключать, что нынешняя активность украинской власти обусловлена одобрением со стороны «старшего брата».

Но возникает закономерный вопрос: а будет ли Белый дом дальше оказывать поддержку Зеленскому в его борьбе против Медведчука? Например, если Владимир Путин в какой-либо форме вступится за него? Ведь Вашингтон, в свою очередь, также готовится к переговорам с Москвой. И вариантов использования украинского кризиса у США может быть несколько — от жесткого, попытки давления на Путина, до стремления договориться.

И тут бы команде Зеленского в смысле дальнейших перспектив стоит крепко задуматься: сейчас играют они? Или играют их? Против Медведчука открыто еще много уголовных дел — Баканов © скриншот с видео "Телеканал Прямий" / скриншот с видео "Телеканал Прямий" / Перейти в фотобанк

Борьба с оппозицией

Возможно, в окружении президента Зеленского именно так видят процесс политической борьбы с оппонентами.

Во-первых, после произнесенного «а» — запрета оппозиционных телеканалов и ряда обвинений в адрес лидера ОПЗЖ и его близких, — необходимо сказать «б». То есть приступить непосредственно к задержанию и заключению под стражу с вынесением приговора конкретным людям. Но наверняка, как уже случалось много раз, у следствия будут огромные проблемы с доказательной базой.

Во-вторых, обязательно будут длительные судебные разбирательства (в том числе в международных судах) с вынесением процесса на публику, что вряд ли будет способствовать улучшению имиджа действующей власти и Украины в целом.

Более того, это может спровоцировать негативное отношение определенной части европейских политиков и общественности к официальному Киеву. Напомним, что именно Медведчук является инициатором межпарламентского измерения «Нормандского формата» — «Парламентский диалог ради мира: Украина — Россия — Франция — Германия».

Как бы преследование оппозиционного Медведчука не обернулось Зеленскому обвинением со стороны европейских партнеров в отказе от участия в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Что же касается украинской внутриполитической повестки, вряд ли таким способом команде Зеленского удастся сохранить или даже прибавить в рейтингах доверия граждан. Хотя нельзя исключать варианта, что таким нехитрым способом власть пытается расчистить поле для некоего альтернативного политического проекта для Юго-Востока.

В частности, о намерениях Ахметова создать «Оппоблок №2» говорят уже давно. Ищенко сказал, почему Путину нет смысла «мстить» за Медведчука © РИА Новости, Нина Зотина

Борьба с олигархами

Утром во вторник, 11 мая, секретарь СНБОУ Алексей Данилов на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» объявил, что в рамках подготовки закона «об олигархах» уже составлен список из 13 украинских олигархов. Наверняка в этом списке присутствует и Медведчук.

Анонимные телеграм-каналы пишут, что Зеленский не хочет (боится) реального столкновения с олигархами. В таком случае преследование Медведчука должно послужить материалом в переговорах для других олигархов — идите на уступки, а то и с вами так будет.

В этом смысле шутка, что фамилия Медведчука в списке Данилова упоминается все тринадцать раз, не такая уж и шутка.

Олигархи, правда, проблемам Медведчука радуются. Полагают, что его проблемы — не их проблемы. Возможно, они и правы. А если не правы — туда им и дорога.

Насколько выбранная тактика Банковой удачна и принесет ли она желаемый результат, увидим уже в ближайший месяц. Ждать осталось недолго — политический сезон на исходе.