Сегодня на Украине миллионы пожилых людей получают мизерные пенсии, выжить на которые практически невозможно. Власти, как правило, перед выборами обещают увеличить суммы выплат, однако на деле вопрос может «решиться» радикально: пенсии отменят вовсе

В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступал перед студентами Львовской политехники. Глава правительства сделал заявление, которое может шокировать миллионы украинцев. По словам Шмыгаля, через 10–15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.

Пенсии на Украине будут снижаться с каждым годом - СМИ © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

«Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем лет через 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал Шмыгаль.

Иными словами, премьер-министр страны откровенно делает выбор между интересами компаний и возможностью выживания для миллионов пожилых украинцев. В то же время заместитель Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин говорит, что премьер-министр даже чересчур оптимистичен относительно сроков. По подсчетам Шубина, уже через пять лет будет невозможно платить пенсии.

Такая «простая математика» является в первую очередь прямым следствием Евромайдана и экономического курса правительства Украины с 2014 года. Деиндустриализация и «отдушина» в форме безвиза привели к выезду миллионов человек на заработки за границу.

Теперь все они, если работают легально, платят в пенсионные фонды других стран. По этой причине резко возросла нагрузка на украинский Пенсионный фонд, так как фактически работающие граждане содержат нынешних пенсионеров, которые в прошлом содержали пенсионеров своего времени. Теперь же на Украине эта система «взаимозачета» поколений не работает.

Учитывая предписанный МВФ курс на сокращение субсидий и стабильный рост коммунальных платежей, это приведет в итоге сначала к массовым неплатежам, отключению электроэнергии и газа, а затем, вероятно, к выселению за долги в массовом порядке. Таким образом, украинцы рискуют через эти 10–15 лет стать нацией бездомных.

На Украине борцам за демократию дадут отдельную пенсию © CC0, Pixabay

За рубежом работают около 8 миллионов украинцев. Однако и количество пенсионеров сокращается примерно такими же темпами.

Кризис пенсионных платежей наблюдается во многих странах, в том числе и высокоразвитых, вследствие снижения уровня рождаемости. Однако в Германии и Японии в среднем по два работающих на одного пенсионера. Такое соотношение удается поддерживать благодаря привлечению миллионов рабочих-мигрантов из таких стран, как Украина, Турция, Болгария, Судан и т.д.

Можно сказать, что для поддержания своих пенсионеров развитые страны высасывают силы из других стран. Украина не может рассчитывать на такой же приток трудовых мигрантов, поскольку уровень зарплат в стране зачастую даже ниже тех стран Ближнего Востока и Африки, откуда в страны Евросоюза едут рабочие.

Уже сейчас дефицит Пенсионного фонда превышает 200 миллиардов гривен. Как говорит украинский экономист Виктор Скаршевский, его покрывают за счет бюджета.

«Постоянно растет дефицит ПФ, который погашается из бюджета. То есть часть пенсий — это уже не столько пенсии, сколько социальная бюджетная помощь. Скажем, в этом году плановый дефицит ПФ — 202 млрд гривен, но будет и внеплановый — порядка 20 млрд.

Уже сейчас ПФ одалживает у Госказначейства деньги на выплаты пенсий, и погашать долги ему сложно. Поэтому идет накопление задолженности. Если в конце лета она составляла прядка 17 млрд, то сейчас уже около 20 млрд. В проекте бюджета на следующий год дефицит ПФ заложен на уровне 203,2 млрд, но, скорее всего, будет еще дополнительная дыра до 40 млрд, которую придется перекрывать из бюджета», — отмечает Скаршевский.

На Украине с апреля увеличат пенсионный возраст для женщин © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В 2007 году Нацбанк Украины сформировал для своих сотрудников отдельный пенсионный фонд, в который они переводили 3% своих зарплат, чтобы получить дополнительную пенсию со временем. Эти средства НБУ вкладывал в «прибыльные предприятия». В итоге вложенные средства испарились вскоре после победы Евромайдана — в 2015 году.

Пропало в общей сложности около миллиарда гривен. И пропали они, потому что экономические «гении» государственного Нацбанка вкладывали эти средства исключительно в убыточные предприятия (как правило, неликвидные частные банки). В целом же в этой схеме просматриваются все признаки аферы, в результате которой пострадали около 13 тысяч рядовых сотрудников НБУ.

Если государственный Нацбанк грабит своих же, несложно представить, как разыграются аппетиты банкиров в отношении обычных украинцев.

Государство может, конечно, ввести накопительную систему в обязательном порядке, то есть фактически ввести еще один налог, против чего выступал Шмыгаль. Однако при нынешнем уровне зарплат это лишь приведет к еще большему оттоку рабочей силы и уходу в тень оставшихся предприятий.

Одесситка подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии © AP, Efrem Lukatsky

«Есть лучшая сторона Европы» — под таким названием Институт мировой политики проводил тогда информационную кампанию. В форме комиксов украинцам рисовали их незавидное настоящее и прекрасное будущее.

«В Германии средняя пенсия — около 800 евро в месяц, во Франции минимальная пенсия составляет 500 евро в месяц, в Великобритании — 760 евро. В Украине средняя пенсия составляет примерно 137 евро (1438 гривен)», — говорилось в «еврокомиксах».

Через два года средняя пенсия снизилась до уровня 58 евро из-за девальвации национальной валюты. Спустя почти 7 лет премьер-министр Украины открыто заявляет, что пенсии вообще не будет.

Такие заявления, скорее всего, заставят еще большее количество украинцев рассчитывать только на себя. Еще больше оставшихся на Украине работников пожелают уехать на заработки, чтобы заранее сделать личные накопления на старость. В результате дефицит Пенсионного фонда будет расти уже в геометрической прогрессии.