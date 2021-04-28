На фоне возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Москва трактует события в соседней стране и почему телефонные звонки украинских политиков в Россию остаются без ответа

Один из главных политических вопросов, который на протяжении последних дней интересует как российскую, так и украинскую общественность: встретятся ли главы государств?

Место встречи изменить можно

В видеообращении к нации 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский на русском языке предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину приехать «в любую точку украинского Донбасса, где идёт война», чтобы «максимально точно увидеть и понять ситуацию». Президент РФ два дня спустя на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сказал, что готов принять украинского лидера в любое удобное время в Москве, подчеркнув, что темой переговоров могут быть только двусторонние отношения, никакого обсуждения проблем Донбасса — об этом Киеву нужно разговаривать с руководством ДНР и ЛНР. Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

Очевидно, что ни тот, ни другой варианты не приемлемы для сторон, поэтому наиболее реалистичным выглядит сценарий переговоров президентов на нейтральной территории. В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский назвал оптимальную со всех точек зрения площадку — Ватикан.

Информированный источник РИА Новости в Ватикане сообщил, что это заявление президента Украины было неожиданным для Святого престола, пока никакого официального подтверждения со стороны Киева не поступало. Но если и Украина, и Россия попросят Ватикан о посредничестве, он не сможет отказать.

Вскоре ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — Кремль не получал никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение.

«Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю. Я пока и мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что в целом, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках минской четвёрки. Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных конкретных формулировок мы пока не видели», — добавил Песков. Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Что Россия думает об Украине

Какова на сегодняшний день позиция России по украинскому вопросу, в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву подробно объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуация в Донбассе:

Оценивая вероятность начала войны в Донбассе, глава МИД России сказал: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами. Хотя пусть просто посмотрят наши западные коллеги ход событий с февраля 2014 года.

Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединённых сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твёрдо, вести войну с представителями киевского режима».

Лавров напомнил, что пару лет назад ОБСЕ по требованию Москвы опубликовал подробный отчёт, в котором приводились цифры, сколько гражданских объектов и мирных граждан пострадали в народных республиках и на территории, контролируемой Киевом. По его словам, статистика в 5 раз не в пользу Киева, и этот факт подтверждает, что в подавляющем большинстве случаев удары по гражданским объектам начинают ВСУ, а ополчение отвечает по тем точкам, откуда ведётся огонь.

Россия пытается добиться, чтобы подобные доклады публиковали регулярно, но руководство специальной мониторинговой миссии и ОБСЕ, как рассказал министр, «очень неуютно себя чувствует в этом вопросе и всячески старается избегать публикаций таких честных данных». «Украина убила политику». Пургин сказал, когда на самом деле началось обострение в Донбассе © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Ситуация, на мой взгляд, очень простая. Те, кто покровительствует Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить Минские договорённости. Они понимают полную бесперспективность ставки на применение силы, они услышали сигналы, которые прозвучали из Донецка, из Луганска, об их готовности отстаивать свою землю, свои очаги, своё население, которое не хочет жить по законам, навязываемым неонацистами. И президент Путин очень чётко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живёт в Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному неонацистскому режиму», — заявил Лавров.

Минские соглашения

Дипломат обращает внимание на непрекращающиеся попытки Запада и Зеленского убедить Россию в необходимости каким-то образом смягчить Минские договорённости, поменять последовательность его пунктов. Президент Украины говорит, что нужно всё делать наоборот: сначала Киев возьмёт под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберётся и с местными выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий.

Лавров предупреждает, что если сделать именно так, то начнётся резня. Он напомнил, что, согласно Минским соглашениям, контроль над границей — это самый последний шаг, когда ДНР и ЛНР уже получат особый статус, закреплённый в Конституции Украины, и в регионе пройдут местные выборы, признанные ОБСЕ свободными, а все участники боевых действий с обеих сторон будут амнистированы без какого-либо переходного правосудия, на котором сейчас настаивает Запад. «Узаконили раздел Украины». Эксперт о том, почему для РФ важны Минские соглашения © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Поэтому я считаю, что сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договорённостей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон», — заявил Лавров.

Признание независимости Донбасса

Руководитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, который волнует многих: почему Россия не признаёт независимость народных республик Донбасса, как в случае с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году.

«Есть, наверное, аналогия, за одним исключением — в Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договорённостей, которые были бы аналогичны минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсуждён документ Медведев — Саркози, который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией», — отметил Лавров.

Он рассказал, что Николя Саркози, бывший тогда президентом Франции, после достижения договорённостей с властями РФ полетел из Москвы в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Михаила Саакашвили, руководившего в тот момент Грузией, тот в итоге свою подпись поставил, предварительно вычеркнув преамбулу, которая гласила, что Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Таким образом, текст начинался с пункта о прекращении огня, и с тех пор Запад требует от России выполнять эти договорённости.

В случае с Донбассом ситуация была иная: соглашение, достигнутое по итогам 17-часовых переговоров в Минске лидеров «нормандского формата» (Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Пётра Порошенко), через два дня одобрил Совет Безопасности ООН без каких-либо довесков и сомнений, что его нужно выполнять. Баширов объяснил, что мешает Москве признать независимость Донбасса © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Поэтому сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может.

Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договорённости с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договорённостей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем — как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать.

Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность», — сказал Лавров.

Попытки Зеленского и Кулебы дозвониться в Москву

Недавно президент и глава МИД Украины жаловались, что звонили в Москву, хотели пообщаться со своими коллегами, но им никто не ответил. По словам Лаврова, таким образом оба политика стремятся переиграть Минские договорённости и представить Россию как сторону конфликта.

«Потому что запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договорённостей, с Донецком и с Луганском. Там прямо и записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском. А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным, — это не к нам», — подчеркнул он. Соратник Порошенко предрек Зеленскому геополитическое поражение на встрече с Путиным © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам Лаврова, Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку договариваться о сроках, месте и городе встречи с Путиным, сказав, что место не важно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди. При этом украинские власти на протяжении последних двух недель активно продвигает идею повторного подтверждения прекращения огня в Донбассе, и с этой подачи Запад начал взывать к Москве, что нужно убедить ДНР и ЛНР в необходимости такого шага.

Глава МИД РФ напомнил, что в июле 2020 года в Контактной группе было достигнуто самое серьёзное и самое эффективное соглашение о прекращении огня, предусматривающее комплекс мер, прежде всего обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение, высшему командованию, и если народные республики соответствующие приказы опубликовали, то Киев этого не сделал.

Любые попытки призвать украинскую сторону к выполнению этой договорённости и в Контактной группе, и в «нормандском формате» оканчивались безрезультатно.

«Это просто, как у нас говорят, об стену горох — ты им про Фому, они тебе про Ерёму. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно. Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал «Слуга народа», когда ещё никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдёт по этому пути.

Но пошёл-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — заявил Лавров.