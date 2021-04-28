Одиозный народный депутат Украины от оппозиционной партии ОПЗЖ Илья Кива защитил докторскую диссертацию и получил степень кандидата наук по государственному управлению. Большинство украинских экспертов в этой скромной новости увидели глобальную деградацию украинской науки и системы образования в целом

Бизнесмен Алексей Давиденко разродился пафосным постом на тему.

"В 40 миллионной стране находящейся в центре Европы нет ни одного высшего учебного заведения, которое бы входило в ТОП-1000 мирового рейтинга университетов.

А знаете почему? Потому что зачеты за $100. Потому что фуршеты за сессию. Потому что дети кумовей на бюджетные места. Потому что дипломные из бюро добрых услуг.

А диссертации стали признаком должности, а не ума. Чтоб вы знали. В МИРОВОЙ ТОП-1000 входит аж 7 университетов Польши. Первый из которых — Университет Варшавы на 301 месте. Это чтобы вы потом не удивлялись, что на сегодня в Польше две вакцины получили 2.5 миллиона человек, а в Украине — 5 человек. Просто ничего не бывает случайно. 13 голосов ЗА — единогласно. Долгие несмолкаемые оглушительные аплодисменты. Вот только важность этого звания (кандидата наук Кивы — Ред.) обесценена теперь до нуля. Этой бумажкой теперь можно смело подтереться. Именно поэтому. Я считаю своим главным родительским долгом перед двумя моими сыновьями сделать все возможное, чтобы образование они получали исключительно в университетах ЕС или США. Там все просто.

Гений — Лига Плюща и светлое будущее. Умный — грант в добротный универ и offer на первую работу. Посредственный — к посредственным. Тупой — к тупым и неблагополучным. Пожалуй. Работать ради того, чтобы дать детям лучшее по их уму образование — это главный стимул для меня как для отца. Практика показывает.

Купить сначала диплом, а потом и научную степень они в Украине всегда успеют. Помните мудрость. Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Так вот. Не папины деньги, а добротное высшее образование без взяток и блата — это и есть удочка для ребёнка.

А Илье — спасибо. Теперь это для меня главный аргумент почему детям здесь в плане учебы делать нечего».

Медиаменеджер Елена Скидан удивилась, почему все накинулись на Киву: «Второй день читаю про Киву)) Все такие умные, прямо вместо хлеба диссертациями питаются. Вы думаете сам факт того, что заокеанский бессмертный дед выставил за щиту свою любимую "тяжёлую артиллерию" в виде нетрадиционной блуждающей стаи семейства табаки — это случайность? Напомню, Кива единственный, кто из всей майданной бригады самостоятельно, по доброй воле, публично и не на публику просил прощения у Валентины Павловны Бузины. А это дорогого стоит.

Не всё так просто с тем Кивой. Нападайте. Аргументов хватит».

Политический эксперт и блогер Николай Спиридонов прагматично и цинично описал положение дел в современном украинском мире науки и образования: «Про диссертацию Кивы.

1) Зачем?

Ответ достаточно прост. Статус кандидата наук в сфере государственного управления увеличивает возможности получить должность министра или другие высокие посты. +15% к зарплате, мелочь, но приятно.

2) Да, на сегодня образование и наличие учёных степеней зачастую является частью общего статуса, а не признаком ума. Вы можете отрицать это и «надевать белое пальто» но суть от этого не поменяется.

Если в мои студенческие времена бюджетных мест было больше, и талантливые выходцы из бедных семей ещё имели возможность поступить в университет, то сейчас в следствии т.н. «реформы образования» для поступления и дальнейшей реальной учёбы необходим определённый уровень жизни родителей, хотя бы на уровне среднего.

Ну а статус кандидата наук выше и там ещё более серьёзный материальный барьер даже официальных платежей. За свои же научные публикации необходимо платить, за оппонентов платить, стол накрывать… Это под силу либо условным «мажорам» они, как правило, защищаются до 30 лет, либо тем, кто уже успел заработать свои деньги и приобрести влияние. Естественно, у практически любого депутата Верховной Рады достаточно влияния, чтобы получить учёную ступень. Сам статус депутата (даже бывшего) намного выше, чем статус кандидата наук.

3) В чём ошибка?

Учитывая общественное внимание, которое привлекает Кива, необходимо было проходить формальные процедуры в виде участия в научных конференциях более чётко и ответственно. Плюс, лучше подготовить самого диссертанта. Ну нет у него имиджа интеллектуала, он работает в другой нише. К условному Мураеву, думаю, особых вопросов у общественности и журналистов бы не было.

4) Такие кандидаты наук как Кива будут успешно защищаться и дальше. Более того, в этом есть и свои плюсы. Украинская наука и «околоплавающие» получают хоть какие-то дополнительные источники финансирования. Напоминаю, что официальная зарплата доцентов многих университетов менее 10 тысяч грн (менее 400 долларов) а жить как-то нужно. Извините за прямоту и прагматизм».

Блогер Мирослава Бердник написала, какая страна такие и доктора наук: «Я не могу понять одного: почему все так взъелись на Киву? Бывшая эскортница может стать советником Президента по госупраавлению, а Кива не может защитить диссертацию по госуправлению? Чем он хуже?»

Блогер Роман Шрайк с ней согласился: «если илья кива успешно становится кандидатом наук по государственному управлению, значит в стране огромные проблемы и с наукой, и с государственным управлением»

Советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина призвала государство отреагировать на научный беспредел: «Кстати, думаю, что правы те, кто говорят, что Кива — это не про диссертацию, а про демонстрацию несостоятельности нас, как государства. И аффилиация вполне подходящая, и заявления о том, что будет, когда они тут придут к власти. И государству очень надо было бы отреагировать в рамках существующих на сегодня механизмов, нравятся они кому-то или нет».

Эксперт по Донбассу Энрике Менендес поделился своим опытом общения с кандидатом наук Ильей Кивой: «Мой личный опыт общения с новоиспечённым кандидатом наук Ильей Кивой свёлся к дебатам в эфире одного телеканала. Тогда Илья был на другой стороне силы нежели теперь и протестовал против всего того, что сейчас поддерживает.

Короче, если бы я заранее знал, что дебатёром будет Кива, я бы отказался от эфира. В итоге час споров, наезды в прямом эфире и полный трэш с точки зрения контента.

Но самое интересное было после эфира. Мы зацепились в коридоре и продолжили общаться. Ну как продолжили? Я задал несколько вопросов, чтобы уточнить правда ли мой собеседник верит во всё то, что он говорил в эфире, а Остапа (в смысле Илью) понесло и он начала делиться своей жизненной философией.

Философия была такой могучей, что сначала глаза полезли на лоб у меня, потом у ведущего эфира, который поспешно ретировался в гримёрку, а потом и у охранника Ильи, выражение лица которого как-бы говорило "мне просто деньги очень нужны".

Содержимое разговора пересказывать не буду. Кива — глыба. В политическом, философском, военном, а теперь и научном измерениях.

Я это понял уже тогда».

Политолог Андрей Ермолаев в комментарии к посту написал: «Знаешь, проблема не в кивах, а в том, что защита кив по-прежнему возможна. Когда-то один мой знакомый, работавший в правоохранительных органах, рассказал такую историю. Накрыли фальшивомонетчиков. Среди изъятых улик — матрицы для купюр, печати, бланки и пр. И среди фальшивых бумаг — "корочки" разных ВУЗов. Вспоминая это, знакомый горько заметил — ну ладно, диплом юриста или экономиста, этим в наше время не удивишь, но диплом инженера-ядерщика — это жесть… Страшно представить, что будет, если такой "специалист" и правда устроится на работу в АЭС. И кому нужны такие дипломы? Но это про подделки, понятно. А ведь у нас сотни фальшивых кандидатов и докторов, которым присваивают звание на настоящих советах по защите диссертаций, то есть — с защитой, оппонированием и пр. И после этого такие вот товарищи "научно" управляют государством… А сколько такой "липы" в политике, в правительственных структурах… Может, оттого и к настоящей науки такое отношение, ведь ее "лицами" становятся… вот те герои шоу-карнавалов».

Политический эксперт Юрий Романенко резюмировал так, что и добавить нечего: «Кива сегодня научно доказал, что украинская наука не имеет дна. Кива как апофеоз "потемкинской деревни Украина". Смачный текст о том, как украинское государство превратилось в потемкинскую деревню. Кива — просто отличный маркер этого трагикомичного процесса»