Третья волна коронавируса довела до ручки украинскую секс-индустрию. Путаны, которые раньше работали в дорогих отелях, и те, что продавались прямо на трассе, решили создать профсоюз, обеспечить себя пенсиями и при этом ждут продовольственные посылки из-за границы

История украинской проституции. Киевский губернатор скончался в борделе © L'Apollonide

Куда пойти? Куда податься? Кого найти? Кому отдаться?

Как ни странно, а за год секс-индустрия Украины так и не смогла оправиться и, как говорится, встать на ноги, хотя им привычнее иное. Сегодня жрицы любви мало востребованы на родине — до такой степени, что бедным ночным бабочкам, не привыкшим ни к физическому, ни к умственному труду, приходится голодать. И если еще так называемые модели и эскортницы худо-бедно находят клиентов, хоть и пришлось сбавить цену до 100 евро за час, то самые дешевые, трассовички, уже пухнут с голода — клиентов из-за финансового кризиса очень мало.

Как жаловалась одна из проституток с Киевской окружной, работы — той, что в докризисное время, — фактически нет, упал клиентопоток, нет того заработка, который кормил и поил их и их семьи. И даже несмотря на то, что они уже отдаются по их меркам "почти задаром" (час — 300 гривен, чуть больше 10 долларов), уходить с панели не хотят. Жалуются, что некуда. Да и за обычную работу они будут получать еще меньше, чем сейчас, а времени тратить — намного больше.

«Год назад, когда началась эпидемия, клиентов было больше, чем сейчас. Многие в этот коронавирус не верили. Даже старые цены вернулись: 400 гривен — оральный секс, 1000 гривен — час. 30% отдавали сутенеру, но жить можно было. А уже с осени, когда опять накрыло, стало намного меньше желающих покувыркаться, да и девочки переболели. Некоторые уехали в теплые страны, где обстановка спокойная. Тем, кто остался, приходится перебиваться с хлеба на воду», — рассказывает Юлиана.

Как признается жрица любви, от полного вымирания профессию спас интернет. По заявкам клиентов стали записывать ролики, делать фото и "продавать виртуал". Заработки, конечно, гне те, но хоть что-то. К тому же, пришлось раскошелиться на более-менее приличную технику. Но это, скорее, дополнительный заработок, основной — все равно на улице.

Ночные бабочки упорхнули в теплые страны

От красавиц и героев к проституткам и преступникам. Как менялся образ украинцев на Западе © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Именно ОАЭ, как сообщают наши источники в этой сфере, — одна из первых и излюбленных точек их обитания, куда они стремятся попасть. Но не в отель или на дискотеку, где девочки пашут без перерыва за копейки, а в апартаменты, где клиенты побогаче и щедрее. В одном из таких апартаментов и проходила голая фотосессия, за которую после нескольких дней в каталажке и вытурили из страны украинок, которые, к слову, пообещали больше туда не возвращаться ни за что. Им не понравилось, что полицейские к ним относились пренебрежительно и брезгливо. Не то, что в Украине.

При этом есть немало девушек в Ливане, где славянки пользуются не меньшей популярностью, чем в ОАЭ. Заработок скромный, но едут туда девушки неприхотливые.

Турция остается традиционным местом тусовки украинских Роксолан. Но и там особо не разогнаться из-за карантина, однако девушки не жалуются, на Украине еще хуже. Зато наши путаны сейчас особо активно осваивают курорты Египта.

«Вот уже год, как сидим в Египте и не жалеем ни о чем. Более того, тут много иностранцев отдыхает из Европы. В общем, девочкам скучать без дела не приходится. К тому же переезжаем из отеля в отель. Как бы есть возможность подзаработать. Правда, немного путаются под ногами "нефтяницы" — мы так называем аниматорш, которые днем прыгают с детьми, а ночью кувыркаются с отдыхающими иностранцами. Почему "нефтяницы"?! Потому что непереборчивые и приезжают на время — на вахту, как нефтяники. Но и тут приходится быть осторожными, так как не во всех отелях такой вид заработка приветствуют. В одном портье тщательно следил за коридором в монитор и, если замечал, что какой-то турист идет в номер к одинокой девушке, потом шантажировал, вымогал денег. Особенно строго в отелях, где много иностранцев. Поэтому приходится часто переезжать. А снимать в городе квартиры не вариант, там еще в полицию заявят, и неприятностей не оберешься», — рассказывает в прошлом проститутка, а нынче «мамочка» Светлана из Киева, которая в Египте обустраивает новый бизнес.

Заграница им поможет

Голые украинки в Дубае. Секс-бизнес в эпоху пандемии и карантина © realist online

Сегодня украинским предпринимателям государство помогает за временный простой в период локдауна, выдает по 8 тысяч гривен, а проституткам никто не помогает. И если девочки-эскортницы, модели, ВИП-проститутки еще как-то вертятся, то совсем худо девочкам с трассы и улицы, они чуть ли не умирают с голода. И проститутки, работающие за границей, сбрасываются время от времени в фонд помощи своим менее удачливым коллегам на Украине. На собранные деньги покупают им проднаборы, чтобы хоть как-то поддержать их в сложные времена.