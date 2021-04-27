Как известно, 24 апреля компания Google, а точнее владеющая ей американская корпорация Alphabet, заблокировала YouTube-каналы украинских оппозиционных телеканалов Zik, NewsOne и «112»

Сделано это было по запросу правительства Украины, которое обвиняет владельца указанных каналов в продвижении иностранных, а именно российских, интересов. При этом никаких данных, обосновывающих этот тезис, предоставлено не было. Таким образом, в очередной раз подтвердился факт, что Google — не просто бизнес, а гигантский проводник интересов монополии США в капиталистической части мира.

Свободный рынок ведет к монополизации

«Вести Крым» заблокировали на YouTube © flickr.com, Mark Lovick

Проблема влияния цифровых корпораций, прежде всего американских, на политику суверенных государств беспокоит практически весь мир. Так, 22 апреля представители 17 стран мира (Германии, Швейцарии, Дании, России, Украины, Франции, Латвии, США, Киргизии, Гватемалы и др.) собрались на онлайн-конференции «Угроза демократии? Влияние Google, Facebook & Co», организованной Межпарламентской комиссией по правам человека (IPMK) фракции АдГ в Бундестаге.

«Есть три ветви власти, — заявил спикер Комиссии депутат Бундестага Вальдемар Гердт, — но появилась и 4-я — СМИ. Ее никто не избирал, но она влияет на политику. Суверенный законодатель проспал информационно-технологический прорыв, надежда на саморегуляцию рынка себя не оправдала, рынок ничего не отрегулировал».

Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия цензуры в интернете © CC0, Pixabay

«Google пытается влиять на политику, — сообщил депутат Бундестага Юрген Браун, — считает, что имеет право блокировать речи избранных народом депутатов. За последние месяцы были заблокированы каналы АдГ и ряда депутатов Бундестага. Это спрут цензуры. У него монополия. Представьте, что все СМИ находятся в руках одного концерна, у которого нет в сети никаких ограничений».

Как мы видим, принадлежащий Google видеохостинг YouTube очень легко блокирует каналы, которые мешают продвижению интересов США. Еще в 2014-м он временно блокировал RT, затем просто удалил весь контент крымского канала «News-Front», в январе 2021-го заблокировал канал украинского депутата Дубинского, который был голосом критики в правящей партии «Слуга народа». Теперь пришла очередь украинских и германских оппозиционеров, которые говорят что-то «не то». Конечно, спрут цензуры, конечно, монополия. Представить себе такое нетрудно примерно с конца XIX века, когда свободный рынок перестал господствовать в мире.

Цифровые технологии — наиболее передовая сфера, но на какую сферу ни посмотришь — везде ситуация примерно такая же. Энергетика, авиастроение, производство продуктов питания, что угодно еще — все занято буквально несколькими крупнейшими монополиями, которые, вне всяких сомнений, влияют и на политику.

Такая монополия, как ОПЕК, вообще согласована между государствами, и ее решения запросто могут вызывать кризисы и смены правительств. Чем хуже Google? Для России или европейских стран только тем, что он представляет интересы США. Но ведь и в самих Штатах есть разные группы капитала, которые борются за власть не на жизнь, а на смерть. На последних президентских выборах эта борьба проявилась во всей красе, в частности в виде блокировки соцсетями страниц действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа, манипуляции с голосами «мертвых душ», штурма Капитолия, стрельбы с жертвами, арестов и введения нацгвардии в города. Оказалось, что для госпереворота (а это был именно госпереворот) наличие американского посольства в стране необязательно. Достаточно наличия конфликтующих и конкурирующих групп буржуазии и экономического кризиса, толкающего их на действия, противоречащие ими же написанному закону. Ну и цифрового монополиста, который решает поддержать одну из противоборствующих сторон.

На секретной службе POTUSа, но не любого…

«Результаты исследования гарвардского профессора Роберта Эпштейна показали, — отметил Юрген Браун на конференции IPMK, — что Google может влиять на 15 млн голосов в США, а на последних выборах украл у Трампа от 2,5 до 3 млн голосов».

Ну а раз может влиять, значит, обязательно влияет. О политических пристрастиях Google пару лет назад упоминал и Bloomberg. Издание писало, что должность CEO компании превратилась в «политическое минное поле», сотрудники корпорации протестовали против миграционной политики Трампа, а один из инженеров даже заявил прессе, что в Google предвзятое отношение к сотрудникам, исповедующим консервативные взгляды. Поэтому, когда мы говорим, что та или иная корпорация продвигает интересы США, то надо исходить из того, что государство — не абстракция, а инструмент в руках правящего класса. Т.е., вернее сказать, не интересы США, а интересы той или иной группы американского капитала. Впрочем, когда кто-то (скажем, Китай) бросает вызов гегемонии американского капитала как такового, эти группы с поразительной легкостью сливаются в экстазе, и их внешнюю политику не отличить. Что касается Google, то в Китае с долей рынка всего в 8% ему, конечно, тяжело. Поэтому беспорядки были в имеющем особое положение Гонконге, а не в материковом Китае.

Госдума поддержала ответные меры за цензуру российских СМИ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Адреас Вибе, генеральный директор создавшей не собирающую данные пользователей поисковую систему швейцарской компании Swisscows AG. По его словам, «технократы пытались влиять на политику задолго до появления Google. Еще в 1961 году Эйзенхауэр сказал, что, если дать им свободу, это будет конец демократии. Часть капитала Google держит Агентство нацбезопасности США». Конечно, вряд ли АНБ может быть держателем чьих-то акций, но в том, что оно оказывает влияние на распространение информации американскими медиа, сомневаться не приходится. Собственно, так происходит везде, просто не у всех в руках есть мировой медиамонополист. Помните, как Facebook удалил сообщества сторонников президента Сирии Башара Асада в то время, когда правительство США продвигало лозунг «Асад — уходи!»? Неужели по личной инициативе?

Если уж зашла речь о Faceboоk, то надо сказать, что аудитория его социальных сетей (Faceboоk, Instagram, WhatsApp и Messenger) превышает 3 млрд пользователей ежемесячно, выручка в 2020 году составила 86 млрд долларов, а чистая прибыть — 29,15 млрд долларов. После того как на Украине заблокировали российскую соцсеть «ВКонтакте», Faceboоk стал основной площадкой для интернет-коммуникаций, и влияние его сложно переоценить. Политическую рекламу в нем размещают практически все. Но не все нарушают правила сообщества, в частности запрет на разжигание национальной ненависти. Проблема в том, что бану и блокировке подвергают чаще всего как раз тех, кто ничего не нарушает (оппозиционные блогеры, критикующие националистическую и милитаристскую политику властей и выступающие за мирное решение конфликта в Донбассе), зато в сети прекрасно себя чувствуют группы неонацистских организаций «Нацкорпус», «Азов», «Правый сектор»*, «Традиция и порядок», «С14» и др. Они и их сторонники безнаказанно распространяют нацистскую символику, оскорбляют людей на национальной, расовой и религиозной почве, угрожают людям оппозиционных и антимилитаристских взглядов, а затем уже не в интернете, а в реальном мире совершают нападения на инакомыслящих. На жалобы обычно нет отклика. Украинские модераторы Facebook чаще всего не видят ничего нарушающего правила сообщества в агрессивных, ксенофобских и оскорбительных высказываниях праворадикалов, зато регулярно банят граждан за критику национализма, призывы к демократическому решению языкового вопроса или достижению мира на востоке Украины.

В 2019 году менеджером по публичной политике Facebook в Украине стала Екатерина Крук. Во время Майдана в 2013 году она была волонтером ультраправой партии «Свобода». После победы Майдана госпожа Крук стала аналитиком и ведущим проекта StopFake. Данный проект был создан студентами и преподавателями Киево-Могилянской школы журналистики с целью, по их словам, борьбы с российской пропагандой. В марте 2020-го Екатерина Крук как менеджер Facebook по Украине выбрала проект StopFake для фактчекинговой программы Facebook. И, видимо, совершенно случайно оказалось, что спонсируют организацию МИД Чехии, Посольство Великобритании в Украине, Национальный фонд в поддержку демократии, который финансируется правительством США, а также Международный фонд «Возрождение» миллиардера Джорджа Сороса. Последнюю организацию уже выставили из ряда стран, поскольку она пыталась влиять на их суверенную политику. Что касается чешских денег, то выясняется, что они не такие уж и чешские. Чешский раздел StopFake в свое время открыла Пражская ассоциация по международным вопросам (АМО), на сайте которой написано: «Проект поддерживается Министерством иностранных дел Чешской Республики в рамках Программы сотрудничества в области трансформации Чешской Республики и Посольством США в Украине в рамках Фонда "Вызов новых доноров"». Вот и выходит, что Чехия поддерживает украинских фактчекеров примерно так же, как поддерживала украинскую армию в 2014 году. Как известно, буквально на днях бизнесмен Емельян Гебрев признался The New York Times, что с 2014 года его компания Emco отправляла военную технику и боеприпасы с чешских оружейных складов на Украину. Почему из Чехии? Да потому, что там есть советское вооружение так же, как и на Украине. А кто платил за технику? Украина? Или частная компания решила заняться благотворительностью?

Солдаты на войне за американское господство

Вот так и «независимый» фактчекер StopFake. В 2017-м его премировал американский Национальный демократический институт, а в 2018-м компания вошла в т.н. рабочую группу по предотвращению внешнего вмешательства в украинские выборы, руководили которой экс-замминистра иностранных дел США Дэвид Крамер и член Атлантического совета Лора Галанте. Так что речь идет о поддержке не независимыми меценатами, а непосредственно иностранными правительствами, прежде всего правительством США, что неизбежно вызывает вопросы о том, чьи интересы представляет StopFake и случайно ли Facebook выбрал именно ее для модерации украинского контента.

Участники StopFake, даже иностранные, все как один сторонники, а многие и участники, Майдана. Кроме того, они неоднократно были замечены в поддержке украинских неонацистов.

Так, в 2018 году в Киеве праворадикальная группировка С14 похитила и передала СБУ гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, поскольку он, по их мнению, был связан с повстанцами на не контролируемых Украиной территориях. Это не был арест, произведенный правоохранительными органами по санкции суда, человека просто похитили. Событие вызвало реакцию ряда СМИ и блогеров, которые назвали С14 неонацистами. Однако главный редактор StopFake, директор Киево-Могилянской школы журналистики Евгений Федченко высказался в поддержку группировки похитителей на том основании, что некоторые из праворадикалов воевали на востоке Украины и были выпускниками и преподавателями Киево-Могилянской школы журналистики. Для лучшего понимания картины, в середине 2000-х Федченко преподавал в Университете Огайо и вел проект на деньги Госдепа США. Вначале 2010-х он работал в школе журналистики и коммуникаций Университета Южной Калифорнии по Фулбрайтовской программе обмена и стажировок за границей, которая также финансируется Госдепом США. Техдиректор StopFake Юрий Панин преподавал в Университете Огайо в 2006-м, а в 2016-2017-м продюсировал программу польского телевидения в США.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с Baltnews © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Мауро Воэрцио, который вел итальянскую версию сайта StopFake, в 2013-2014-м был на майдане, а множество его друзей поехали в Донбасс, «чтобы защитить Украину от российской агрессии». «Начал воевать с другой стороны баррикад — давать бой дезинформации», — сказал он. И это правда, StopFake — не независимый фактчекер, а солдат одной из сторон военного и гражданского противостояния, который выполняет пропагандистские задачи в интересах одной из сторон.

Со StopFake тесно сотрудничает муж экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун Марко Супрун. Он является главным медийным лицом англоязычной версии YouTube-канала StopFake и записывает для проекта ролики, в которых пытается опровергнуть информацию о разгуле фашизма в Украине. Но, опровергая такие сведения, он одновременно имеет тесные отношения с представителями праворадикальных групп ненависти. В частности, на ряде фотографий его можно заметить вместе с одним из похитителей гражданина Бразилии членом С14 Александром Войтко. На других фото Супрун обнимается на сцене «Молодежного националистического конгресса» с лидером музыкальной группы «Секира Перуна» Арсением Билодубом, который поет о том, что холокоста не было, а гитлеровский подельник Рудольф Гесс — большой герой. На концертах «Секиры Перуна», где некоторое время назад засветился тогда еще премьер-министр Украины Гончарук, регулярно присутствуют флаги Третьего рейха и свастики, а поклонники группы кидают зиги прямо в объективы видеокамер и фотоаппаратов.

Помимо неонацистской музыки, Арсений Билодуб известен тем, что основал популярный в ультраправой среде бренд одежды Sva stone, т.е. свастон — сленговое название фашистской свастики. На продукции указанного бренда, которая свободно продается в украинских интернет-магазинах, изображен стилизованный знак гитлеровской организации SS. И Google (снова о нем) вместе с Facebook не видят в этом ничего страшного. Спикер StopFake замечательно общается и с автором песен «Секиры Перуна» Дианой Камлюк, которая отсидела несколько лет за убийство гражданина Нигерии на расовой почве. Гражданка Камлюк в 2013-м на сцене Майдана в присутствии будущего министра культуры Украины Евгения Нищука читала стихотворение о том, как в Нюрнберге «цирк шапито осудил героев», называла евреев «мылом» и желала участникам Евромайдана не слушать «жидов» и довести свое дело до конца. Толпа поддерживала ее бурными аплодисментами.

Мораль сей басни такова:

• монополии появляются как естественный результат конкуренции в капиталистическом обществе;

• самыми передовыми и влиятельными монополиями в XXI веке стали монополии в сфере цифровых технологий;

• вследствие своей мощи и экономической заинтересованности они влияют на политику суверенных государств;

• интересы, в которых они влияют на политику суверенных государств, не ограничиваются интересами самих монополий, но неразрывно связаны с правительствами и спецслужбами тех стран, в которых они базируются;

• постмодернистские теории коммуникации, «смерти автора», «ризоматических» горизонтально-размытых структур не имеют отношения к реальности; на поверку все «сети» оказываются жестко иерархизированными и управляются крупным бизнесом и связанными с этим бизнесом правительствами (прежде всего, правительством США);

• в интересах американского государства американские цифровые корпорации на Украине и по всему миру внедряют жесткую цензуру и либо не замечают, либо напрямую используют «наших сукиных сыновей» и «дьяволов для грязной работы» в виде нацистов, террористов и других экстремистов всех мастей, если это ведет к поставленной цели;

• поставленная цель — сохранение любой ценой мировой гегемонии США.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.