Россия и Чехия находятся обменялись жесткими решениями: официальная Прага обвинила в организации взрыва военных складов в деревне Врбетице в 2014-ом году агентов российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, выслав 18 российских дипломатов. Москва ответила, отправив домой чешское дипломатическое представительство почти в полном составе

Украина. ру решила вспомнить о самых резонансных историях взрывов военных складов в Украине, России и мире.

Странности взрыва в чешской Врбетице

События, о которых спустя семь лет вдруг вспомнили чешские власти, произошли на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Расположенный здесь складской комплекс состоял из 50 зданий, 25 из которых военный технический институт сдал четырем компаниям, занимавшимся торговлей военными материалами. В арендуемых помещениях хранились различные боеприпасы.

Первый взрыв прогремел на территории комплекса 16 октября, в здании, принадлежащем компании «Imex Group». Там хранилось несколько тонн боеприпасов. В результате происшествия погибли два сотрудника компании. С территории склада и близлежащих сел началась экстренная эвакуация людей. Меньше чем через два месяца, 3 декабря, во Врбетице прогремел новый взрыв — в помещении, где хранились артиллерийские боеприпасы и пистолеты-пулеметы. В компании «Imex Group» тогда заявили, что к ЧП могут быть причастны третьи лица. «Взрывы, пожары и досрочные выборы»: украинский астролог назвал самые опасные периоды 2021 года © Pixabay/LNTH

Интересно, что в данной истории не обошлось без украинского следа. Оружие и боеприпасы на взорвавшихся складах предназначались, как предполагают местные СМИ для отправки на Украину, а погрузочно-разгрузочные операции осуществлял гражданин Болгарии Эмилиан Гебрев, причастный к нелегальной торговле вооружением и военной техники. К слову, сам Гербев официально отрицает свою причастность к вероятным поставкам оружия в Украину.

Но еще более любопытны заявления, которые делают власти Чехии. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан сообщил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются террористическим актом. А чем тогда? По версии Земана — «нападение на товары, принадлежавшие болгарскому оружейнику». Нападение на товары — это, конечно, интересная формулировка. При этом еще ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждал, что Прага не расценивает инцидент в Врбетице актом государственного терроризма или как нападение России на Чехию.

Вообще весь этот скандал имеет больше вопросов, чем ответов. Если чехи обладали неопровержимыми доказательствами причастности ГРУ РФ к взрыву, то почему молчали столько лет? Также напрашивается вопрос, почему ГРУ решили прислать диверсантов из РФ? Ведь логичнее найти исполнителей внутри самой Чехии, тем более, что агентура бывшего СССР там еще явно сохранилась. Эта так называемая диверсионная операция на деле лишена для российских спецслужб всякого смысла.

Поэтому обвинения в адрес Москвы скорее нужно расценивать как информационную провокацию, призванную сорвать несколько проектов, связанных с РФ. В частности, речь идет, во-первых, о поставках вакцины против коронавируса «Спутник V», являвшихся предметом перспективных договоренностей, а во-вторых — участии «Росатома» в проекте реконструкции чешской АЭС «Дукованы». Инициированный властями республик скандал, очевидно, делает невозможным сотрудничество по описанным выше направлениям.

Украина — чемпион Европы по детонации складов с боеприпасами

За несколько минувших лет Украина стала печальным лидером в Европе и мире по количеству детонации опасных боеприпасов — только за последние 5 лет в стране насчитывается с десяток инцидентов. При этом официальное руководство страны также зачастую пытается представить их как происки российских спецслужб.

Самыми значительными по масштабу разрушительных последствий стоит выделить взрывы в Сватово Луганской области (29 октября 2015 года), Балаклее Харьковской области (23 марта 2017 года), Калиновке Винницкой области (26 сентября 2017 года) и Ичне Черниговской области (9 октября 2018 года).

Первое крупное ЧП на военном арсенале за это время произошло в 2015 году в Луганской области, где в Сватово трое суток полыхал склад с тремя тысячами боеприпасов. Взрывами было повреждено 35 домов, 4 человека погибли (трое военных и одна мирная жительница), пострадали еще 16 человек.

По данным прокуратуры, во время пожара уничтожено боеприпасов на сумму 134 млн грн. В Генштабе рассматривали разные причины, в том числе и версию террористического акта. СБУ квалифицировала взрывы боеприпасов под Сватово как террористический акт, повлекший гибель людей. Через три часа после начала взрывов Георгий Тука, на тот момент председатель военно-гражданской администрации Луганщины, сообщил, что по арсеналу дважды выстрелили из сигнальной ракетницы военнослужащие ЛНР, что и стало причиной возгорания. Позже долгое время это служило официальной версией событий, хотя Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отмечал, что причиной пожара на складе боеприпасов в Сватово стала халатность должностных лиц, в частности, начальника этого склада.Да и каково должно быть состояние охраны склада, если его можно поджечь с помощью двух выстрелов ракетницей? В Верховной Раде создали комиссию по расследованию взрывов на военных складах © Facebook, Міністерство оборони України

В итоге через год виновным был был признан только украинский офицер. Майор Александр Литвиненко, начальник отдела хранения боеприпасов полевого склада, признал вину по части 2-й статьи 403-й Уголовного кодекса — невыполнение приказа в условиях особого периода. Он был приговорен к 7 месяцам 22 суткам содержания в дисциплинарном батальоне, провел в СИЗО меньше четырех месяцев.

В марте 2017 года в г. Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за его пределы. Из зоны поражения вокруг артскладов было эвакуировано около 36 тысяч человек. Разрушено 392 здания. В список пострадавших внесены 3908 жителей города. В результате взрывов в Балаклее погибли двое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения. Судя по имеющимся в судебном реестре документам, родственники одной из жертв требовали отдельного расследования ее гибели. Но полиция закрыла отдельное производство об убийстве, опираясь на то, что дело расследуется СБУ.

Взрывы в Балаклее с самого начала были квалифицированы как диверсия со стороны РФ или пророссийских сил. Следствие установило свидетелей, которые утверждали, что с некоего беспилотного летательного аппарата якобы были сброшены взрывные средства, что повлекло детонацию боеприпасов. Тогдашний министр обороны Степан Полторак заверял о привлечении к дисциплинарной ответственности 80 человек.

В сентябре того же года после взрывов на 48-м арсенале Минобороны близ города Калиновка Винницкой области пришлось экстренно эвакуировать более 30 тысяч человек. Снаряды, разлетавшиеся со складов, по данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, повредили более двух тысяч гражданских зданий. К счастью, данное ЧП не привело к смертям людей, что можно назвать настоящим чудом, только два человека получили ранения.

Из четырех начальных версий причин происшествия, объявленных главным военным прокурором Анатолием Матиосом через сутки после начала взрывов, три касались умышленной диверсии, и только одна — нарушение порядка хранения боеприпасов. Позже наказание получила заведующая хранилищем воинской части А1119, признавшая вину в служебном подлоге и халатности — по документам речь идет о фактической оплате и принятии на учет 173 огнетушителей и другого противопожарного имущества, которое в итоге так и не было поставлено в часть. За это ее оштрафовали на 5100 гривен с сохранением места работы и звания. Традиционные попытки поиска СБУ очередных диверсантов и шпионов успехом не увенчались.

В Ичне Черниговской области находился второй по величине военный склад Украины. Согласно открытым данным, здесь на площади 682 гектара хранилось около 150 тысяч тонн боеприпасов почти всей номенклатуры: от патронов к стрелковому оружию до ракет к реактивным системам залпового огня «Смерч» и «Ураган». «Боевая сгущенка»: В городе, где взрывались склады, представили крафтовое сгущенное молоко © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В октябре 2018 г. здесь снова повторилась традиционная для страны история: взрыв, эвакуация, подсчет убытков. Сразу 38 населенных пунктов Ичнянского и Прилукского районов Черниговской области оказались в зоне поражения, из которых спасатели эвакуировали более 19 тысяч человек. Всего тогда были ранены 63 человека, погибших не оказалось. Ущерб, причиненный инцидентом, оценили в 35 млн гривен. Было установлено, что повреждения получили 297 зданий, из них 20 не подлежали восстановлению. Служба безопасности Украины назвала диверсию как одну из возможных причин происшествия. На сегодняшний день информации о наказании кого-либо за этот взрыв обнаружить не удалось.

В условиях тотальной коррупции, хаоса и разложения управленческих структур, власть всегда пыталась переложить ответственность за неприятные для себя инциденты на мифических агентов спецслужб России. Хотя зачастую настоящими причинами являлись служебная халатность и безответственность должностных лиц, либо стремление замести следы коррупционных злоупотреблений. Ведь часть имущества реализовывалось военными чиновниками «втемную», в обход официальных процедур. А взрывы наиболее подходили для прикрытия махинаций — после взрывов складов подсчитать реальное количество боеприпасов, которое находилось на них до происшествия, практически невозможно. Таким образом, на взрывы списывают банальное воровство, а обвиняют в них Россию.

Конспирологические версии о тайных агентах Москвы были в свое время удобны для режима Порошенко, который во многом основывался на русофобии и противопоставлении себя России. Очень это подходило и для украинских спецслужб, которые выбивали себе под борьбу с "мифическими терроритстами" финансирование, но не слишком утруждали себя поисками реальных виновников происшествий, сваливая все на «агрессора».

Наиболее разрушительные взрывы в России

Периодически похожие инциденты имеют место и в России, правда в ней все обходится без какой-либо абсурдной политической составляющей. К наиболее значительным происшествиям можно отнести подрыв артиллерийских боеприпасов близ поселка Пугачево Удмуртской Республики 2011 года и пожар на складах деревни Каменка в Ачинском районе Красноярского края в 2019 г.

2 июня 2011 года в Удмуртии, в арсенале артиллерийских боеприпасов Центрального военного округа близ поселка Пугачево (Малопургинский район), возник пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Непосредственно от взрывов погиб один военнослужащий, двое гражданских лиц умерли от сердечных приступов. Всего пострадали около 100 человек, из них 48 были госпитализированы. Была проведена эвакуация более 28 тыс. человек, временно перекрывалось железнодорожное сообщение.

В самом Пугачево повреждения получили более 3,5 тыс. жилых домов и 49 объектов социальной сферы, общий ущерб оценивался в сумму 4 млрд. рублей. В рамках ликвидации последствий ЧП саперы Минобороны РФ провели очистку местности от взрывоопасных предметов. Затем объекты расформированной воинской части были переданы для проведения работ специализированным предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Последние данные: Что происходит в районе взрывов на складе в Ичне © Facebook, Міністерство оборони України

Последствия катастрофы еще давали о себе знать продолжительное время — детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов наблюдалась здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах. Власти назвали причиной трагедии несоблюдение требований пожарной безопасности при работах с боеприпасами. Жители пострадавших домов получили по 100 тыс. руб. компенсации. На восстановление поселка и выплаты людям выделили более 1,95 млрд. рублей из федерального бюджета.

5 августа 2019 года пожар и взрывы произошли в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа близ деревни Каменка в Ачинском районе Красноярского края. По данным СК РФ, возгорание возникло по неустановленной причине во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Однако 9 августа попадание молнии в снаряд вызвало новую серию взрывов. В результате первой серии взрывов один человек погиб и 14 пострадали, при последующих взрывах пострадали еще 25 человек. Восемь человек были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно.

Выплаты пострадавшим в Ачинском районе начались уже в конце августа 2019 г. Компенсацию в размере 10 тысяч рублей получили более двух тысяч жителей. Общая сумма выплат в качестве мер социальной поддержки из краевого бюджета составила около 23 млн рублей. Кроме того, Минобороны РФ предоставило компенсации собственникам сгоревших домов на общую сумму 19,9 млн рублей, отремонтировало 420 квартир, оказало помощь собственникам 294 дачных домов, восстановило 90 поврежденных частных домов.

А что в мире?

За последние два десятилетия в мировой истории случались похожие чрезвычайные происшествия и более разрушительного масштаба.

Самый ужасающий по числу жертв взрыв на складе боеприпасов произошел в Нигерии. 27 января 2002 года в нигерийском городе Лагос на воздух взлетело крупнейшее в стране хранилище боеприпасов. Взрыв обрушил на близлежащие жилые кварталы настоящий дождь из снарядов, гранат и мин, вызвавших дальнейшие разрушения и жертвы на большей части северной части города. Пожар, перекинувшийся на жилые кварталы после взрыва, сжег значительную часть северного Лагоса и вызвал панику, которая распространилась на другие прилегающие районы. Тысячи людей из пылающего Икеджи и соседних районов Лагоса, спасаясь от пожаров, покинули свои дома. Естественно, на переполненных улицах сразу же возникла давка, в результате большое количество людей были затоптаны насмерть в толпе. Еще больше людей погибли, когда сотни спасающихся в панике от огня горожан упали в канал и утонули. Дело в том, что большой канал, проходящий по центру Лагоса, был покрыт сплошным ковром водных гиацинтов и был невидим в темноте. В результате сотни паникующих людей упали в воду, а те, кто находился в воде, были завалены еще большей массой людей, падающих в канал. В общей неразберихе погибло более 600 человек, большинство из которых — женщины и дети. Сколько всего погибло людей, установить уже не получится. Основываясь на данных Красного креста, предполагается, что в результате взрыва и его последствий погибли по меньшей мере 1100 человек, еще более 5 тысяч были ранены и свыше 20 тысяч стали беженцами.

Следует упомянуть и о взрыве в порту китайского города Тяньцзинь, прогремевшем 12 августа 2015 года, который хоть и не относится к взрывам военных складов, из-за последствий и масштабов является одной из крупнейших техногенных катастроф современности. В СМИ это ЧП называют самым мощным неядерным взрывом за всю историю человечества. Жертвами мощнейшего взрыва на складе опасных химических веществ в промзоне китайского города стали, по меньшей мере, 173 человека. И это только те, смерть которых официально подтверждена, поскольку еще 44 человека считаются пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 700 человек. Такое большое количество жертв обусловлено тем, что когда после нескольких мощнейших взрывов пожарные прибыли на место происшествия, взрывы продолжились, что привело к дополнительным жертвам. Как установили позднее следователи, причиной пожара послужило самовозгорание сухой нитроцеллюлозы в раскалившемся на жаре контейнере, после чего взорвались соседние контейнеры с нитратом аммония и другими химикатами.

7 июля 2011 года на военных складах боеприпасов, расположенных рядом с туркменским городом Абадан, что в 25 км северо-западнее столицы страны Ашхабада, начался пожар. То лето выдалось особенно знойным, что, согласно официальной версии, и привело к возгоранию и последующим взрывам. Учитывая то, что Туркменистан — достаточно закрытая страна, достоверной информации о трагедии очень мало. Но даже по тем крупицам, что все-таки просочились в СМИ, становится ясно: это один из крупнейших взрывов на складах боеприпасов в мире. Первоначально власти республики никак не комментировали происходящее, лишь на следующий день МИД Туркменистана сделал официальное заявление, из которого следовало, что в Абадане вследствие чрезвычайно жаркой погоды произошел взрыв складов с пиротехникой, однако «жертв и особых разрушений нет», а «люди, проживающие в непосредственной близости от места происшествия, эвакуированы на безопасное расстояние». При этом в Туркменистане был отключен интернет, въезд в Абадан был полностью перекрыт, город был оцеплен войсками.

Как оказалось, на военных складах, сосредоточенных вблизи Абадана, хранился практически весь запас боеприпасов для туркменской армии. Поэтому можно предположить масштаб катастрофы. Взрывы продолжались несколько дней, при этом снаряды разлетались в радиусе 30 километров, а столица Туркменистана замерла в ужасе, слыша канонаду и наблюдая за заревом от пожара. Власти Туркменистана официально признали гибель 15 человек — из них 13 военнослужащих и двое гражданских лиц.