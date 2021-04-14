На фоне очередного всплеска пандемии Covid-19 в Китае вновь подняли вопрос о возможном искусственном происхождении вируса. Китайские власти требуют от США предоставить информацию о подконтрольных американцам биолабораториях на Украине

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он также напомнил, что США создали 16 биологических лабораторий на Украине, но чем они занимаются никому, кроме американцев, неизвестно. Лицзянь отметил, что США до сих пор блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрете биологического оружия 1972-го года.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в недавнем интервью тоже выражал беспокойство по поводу этих лабораторий. «Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах. Медведев объяснил, почему биолаборатории США в СНГ вызывают серьезную озабоченность © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — заявил Патрушев.

В прошлом году биолаборатории на Украине уже называли возможным источником распространения инфекции. При этом прозападные украинские СМИ кричали, что это всё фейк, но посольство США подтвердило, что такие лаборатории действительно существуют на Украине. В посольстве заявили, что работают такие лаборатории совместно с украинскими партнерами — Минздравом, Минобороны, Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук. Однако, по сути, украинские представители не имеют к ним доступа и даже не знают, что там происходит. В то же время пресс-служба СБУ, невзирая на заявление посольства, заявила, что никакие иностранные лаборатории на Украине не действуют.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» требовала прекратить деятельность этих лабораторий в стране, ссылаясь на данные журналистских расследований из Болгарии и Сербии. Представители ОПЗЖ писали запросы президенту, премьер-министру, в СБУ и Минздрав. По их данным, лаборатории находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне, а также возле Крыма и Луганска. СБУ все-таки придется начать расследование деятельности американских биолабораторий © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и "Научно-технический центр в Украине" — международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — говорилось в письме.

Лаборатории подозревались во вспышках вирусных заболеваний в соответствующих регионах Украины. Депутаты ОПЗЖ также напомнили о разоблачениях бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, который в 2018 году заявил, что американский Центр Лугара, который действует в Тбилиси, испытывал на грузинских гражданах препарат "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз". В результате чего якобы погибли 73 добровольца. Центр Лугара был открыт в 2011 году якобы для помощи в борьбе с региональными инфекционными заболеваниями. Однако назвать его гражданским объектом нельзя, поскольку лишь некоторые помещения были открыты для посещений, а проникнуть в закрытые могли только граждане США, имеющие третью степень биозащиты. В посольстве США очень болезненно отреагировали на письмо украинских оппозиционных власти политиков. Вскоре после этого против ОПЗЖ последовали санкции с благословения американского посольства.

Впервые добро на функционирование этих биолабораторий на Украине дали при президенте Викторе Ющенко. В 2013 году при Викторе Януковиче их закрывали, но затем последовал Евромайдан. Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказывал, что деятельность этих объектов засекречена, а «украинских граждан и близко нет при проведении работ». По словам Азарова, соглашение было секретным, и его правительство узнало о работе лабораторий практически случайно, из информационного письма Минздрава.

Посольство США традиционно утверждают, что в лабораториях они ведут работу исключительно в мирных целях для «обеспечения защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях». Однако в мире есть много кране опасных видов оружия и существуют давно выработанные механизмы международного контроля над ними. В данном же случае полнейшая секретность деятельности американцев в биологических лабораториях на Украине лишь вызывает опасения по поводу возможного злоупотребления биологическими материалами.

Американский профессор Фрэнсис Бойл из Иллинойского университета, автор законопроекта от 1989 года против биологического терроризма, в прошлом году писал, что всего в 400 американских лабораториях работают 13 000 ученых и заняты они, в том числе и созданием боевых вирусов. «По сути, у нас имеется индустрия биологического наступательного оружия, нарушающая Конвенцию о биологическом оружии и антитеррористический закон о биологическом оружии от 1989 года», — говорит американский профессор, отмечая также, что противники США, такие как «Россия и Китай, пришли, несомненно, к такому же заключению на основании открытых источников». Американские биолаборатории в Украине: тайное становится явным? © CC0, Pixabay

Помимо, злых намерений остается еще и банальная человеческая халатность. По сообщению издания USA Today, с 2003 года в американских лабораториях произошли сотни инцидентов, в ходе которых сотрудники соприкасались со смертельно опасными микробами, не имея при этом необходимых средств защиты, фиксировались случаи пропажи материалов и побега зараженных вирусами лабораторных животных. И сейчас на фоне разбушевавшейся пандемии нового вируса администрация США предлагает просто верить им на слово относительно деятельности лабораторий на Украине, чего не позволила бы никакой другой стране.