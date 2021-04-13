Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии своему американскому коллеге Джо Байдену в недостаточной, на его взгляд, поддержке Киева - он требует переходить от слов к реальным действиям. Однако Белый дом не спешит, опасаясь прямого военного столкновения НАТО с Россией

Каждое обострение в Донбассе влечёт за собой введение всё новых санкций против России, несмотря на то что она не сторона вооружённого конфликта, а один из гранатов Минских соглашений. На основе этого факта эксперты сходятся во мнении, что США, когда возникает потребность в расширении ограничительных мер в отношении Москвы, провоцируют эскалацию боевых действий на юго-востоке Украины. Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Очередная фаза обострения в регионе началась в конце февраля, однако действия Запада официальный Киев на этот раз не устраивают, о чём открыто заявляет президент Украины Владимир Зеленский и члены его администрации.

В интервью телеканалу CNN, записанном в ходе поездки главы государства на передовую 8-9 апреля и опубликованном 12-го числа, он, отвечая на вопрос, достаточную ли поддержку Украина получает от президента США Джо Байдена, заявил: «США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо, а потом сделать это. Украине нужно больше, чем слова».

Украинская тематика будет в центре внимания Североатлантического альянса с 13 по 15 апреля в ходе европейского турне главы Пентагона Ллойда Остина. В Брюсселе он проведёт переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы услышать его версию происходящего в Донбассе, и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, в интервью британской газете The Time, опубликованном 12 апреля, Зеленский попытался представить проверку боевой готовности российской армии, которая проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил, как «агрессию» Москвы в отношении Украины.

«То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнёром. Это своего рода испытание», — сказал глава Украины. США сталкивают Украину с Россией, но бросят её, как Грузию в 2008 году, утверждают иноСМИ © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что её действия не направлены против ни одной страны, однако в случае угрозы своей безопасности даст адекватный ответ. Комментируя проходящую проверку армии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это нормальная практика усиливать свою обороноспособность, когда какой-то оборонный альянс проводит серию учений у границ государства либо в приграничной стране назревает внутренний конфликт, а на Украине сейчас вот-вот может возобновиться гражданская война.

Да и вообще перемещение войск внутри пределов РФ — это внутреннее дело России, так что заявление Зеленского о том, что российская военная активность станет испытанием для отношений Запада и Украины, выглядит как будто он таким образом бросает вызов США и Европе и провоцирует их на более решительные действия на антироссийском направлении. А они, как правило, сопряжены с поддержкой Киева в той или иной форме.

В интервью тому же Time руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с предложением разместить на территории страны американские зенитные ракетные комплексы.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», — заявил Ермак. Царев объяснил, почему Байден дистанцировался от Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

И здесь мы отчётливо слышим тезисы предыдущего украинского лидера Петра Порошенко. Он тоже любил повторять, что его страна «сражается не только за себя, она сражаемся за всю Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности».

Призывы к Западу поддержал и Дмитрий Кулеба. В эфире телеканала ICTV дипломат сказал, что «может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно, и сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооружённого обострения».

Более того, он практически презентовал пошаговую инструкцию для американцев и европейцев: «Первое — максимальное послание Российской Федерации сигналов о том, что любая вооружённая эскалация, направленная против Украины, будет иметь для неё тяжёлые последствия, с пояснением конкретных последствий; второе — укрепление обороноспособности Украины, укрепление наших Вооружённых сил, в том числе во взаимодействии с нашими партнёрами; третье — максимально углубленное взаимодействие между разведывательными органами — нашими и партнёров, в частности, из стран НАТО и НАТО в целом для того, чтобы мы полностью владели ситуацией с пониманием намерений Российской Федерации».

В свою очередь, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире того же канала заявила: «Мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении «Северного потока — 2».

Введение санкций против России стало для США обыденным делом, для которого зачастую даже реальных оснований не нужно — достаточно аргументов в стиле highly likely, однако сейчас Вашингтон не спешит вводить очередную порцию ограничений. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Белый дом завершил обзор действий России, за которым должны последовать очередные рестрикции, и они, по имевшейся информации, предусматривали, в частности, высылку нескольких российских дипломатов из Соединённых Штатов.

12 апреля источники телекомпания CNN также рассказали, что дискуссии по этому вопросу прошли в администрации американского президента на прошлой неделе, причём речь шла о новых антироссийских санкциях, которые включали бы некий «непубличный компонент», но на процесс принятия решения повлияла эскалация вооружённого конфликта в Донбассе. Кедми назвал число американских солдат, которые будут воевать за Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания РФ новую эскалацию напряженности», — уточняет CNN.

И для опасений у нынешних американских властей есть веские основания. В статье для журнала American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, работавший советником главы Пентагона в период президентства Дональда Трампа, отмечает, что обещания Белого дома в случае обострения в Донбассе помочь Киеву и заставить Россию «заплатить» не имеют под собой серьёзных оснований, а отражают лишь идеологию нынешних глав Белого дома, которая требует от них защищать демократию по всему миру, однако совершенно иначе ситуация сложится в случае вмешательства в конфликт России: при таком развитии событий Вашингтону для выполнения обещаний пришлось бы отправить в Донбасс либо своих военнослужащих, либо потребовать этого от союзников по НАТО.

И здесь возникли бы проблемы, во-первых, связанные с логистикой, но это не самое страшное — есть риск перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабное столкновение НАТО и России. По мнению Макгрегора, российская армия гораздо сильнее украинской, более того, НАТО недооценивает её системы ПВО, в частности, находящиеся в разработке С-500, в конечном итоге вся военная инфраструктура США в Европе окажется под ударом.

«Байден, Харрис и их «сознательные» советники пустили осторожность по ветру. Понимают они это или нет, но под угрозой в результате оказалось выживание их собственной администрации», — написал Макгрегор.

Санкции, введённые после событий на украинском направлении, и односторонний выход США из соглашений о безопасности способствовали прорыву России в производстве вооружений, в частности, по гиперзвуковым крылатым ракетам, преимущество которых заключается в том, что они могут лететь в 15 раз быстрее скорости звука, маневрируя в полёте, благодаря чему их очень сложно перехватить. В сентябре 2020-го эксперты оценивали отставание американских военных разработок от российских от 2 до 5 лет.

«Если сегодня начнётся большая конфронтация в Донбассе в масштабе, сопоставимом с 2015 годом, я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать — НАТО воевать не будет. Особенно сейчас, когда Россия показала за счёт введения в строй гиперзвуковых ракет и ещё ряда вооружений, что даже без ядерного оружия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада. Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет», — заявлял депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «Перший незалежний» 31 марта. Россия и США вступили в полномасштабную гонку вооружений. Чем это грозит? © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Осознавая возможные последствия прямого военного столкновения с Россией, государства-члены НАТО не спешат принимать в свои ряды Украину, поскольку тогда, в соответствии с Уставом альянса, берут на себя обязательства воевать на её стороне, а взваливать на себя такое бремя никто не готов. Тем более сам Зеленский в интервью СNN не исключил, что однозначная поддержка Западом членства Украины в НАТО может вызвать ответную реакцию Москвы. Так что вся поддержка останется лишь на уровне красивых заявлений американских и европейских политиков, не дойдя до реальных шагов.

«Украина — «просто мечта» для любого военно-политического альянса. Страна с дряхлой экономикой, с неразрешёнными территориальными проблемами и гражданской войной. И все эти трудности официальный Киев предлагает решить НАТО, а сам в этом вопросе будет оказывать моральную поддержку.

Зеленский ошибся дверьми: США — это не благотворительная организация, они никому ничего бесплатно не делают. История не знает примеров, когда бы американцы взвалили на себя бремя содержания целой страны. Так что в розовом свете видит окружающий мир президент Украины, но если снимет эти очки, то, возможно, поймёт, что его страна — это как неудобный сосед: пускать к себе никто не хочет, но рядом жить приходится», — заявил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости.