Украина строит нацистское государство. Подтверждение этому - и факельные шествия, и нацистская символика, и, что куда опаснее, идеология, основанная на том, что именно украинская нация имеет превосходство перед другими. Все это неизбежно ведет к принудительной денацификации, считает известный российский журналист Дмитрий Киселев

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У всей этой новоукраинской истории — культурный аспект. Я говорю о культуре как системе культов, как о системе представлений о добре и зле, красивом и ужасном. Когда ключевым элементом культуры становится представление о превосходстве собственной нации, а в обществе пестуется культ силы, а за ним и острое желание воевать, то рождается то, что называется нацизмом. Все это сейчас на Украине налицо. Параллели с гитлеровским нацизмом прямо-таки зримы.

Нацистский флаг, что водружен над окопами ВСУ сразу по результатам визита на позиции президента и Верховного главнокомандующего Зеленского. Да и другие примеры ужасают. А всем соседям Украины по континенту как на Западе, так и на Востоке пора понять: рано или поздно Украину ждет денацификация. О героях иных времен. Нация, выбравшая нацизм © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Поскольку исторический опыт говорит нам, что денацификация не бывает добровольной, то Украину ждет принудительная денацификация. И произойдет это в итоге болезненно. А Европа по-хорошему должна будет к этому процессу подключиться. А как иначе? Ведь нацификация Украины за последние годы и десятилетия шла при попустительстве и даже одобрении так называемой цивилизованной части человечества, а Берлин и Париж, Брюссель и Лондон гарантировали этот процесс.

Понятно, что денацификации страны обычно предшествует ее крах — экономический и военный. Ровно так случилось, например, с гитлеровской Германией в 1945-м. Там денацификация шла по решению Потсдамской конференции союзников по антигитлеровской коалиции, которые в своих зонах оккупации сначала просеяли военных преступников и активистов нацистского режима, пропустили их через специальные трибуналы, а для большинства населения показывали в кинотеатрах фильмы о зверствах Третьего рейха. Поход на такие сеансы был, как говорится, добровольно-принудительным. За прогул можно было лишиться и карточки на еду.

Кроме того, по решению стран-победительниц изменились соответствующим образом образовательные программы, а нацистские символы и структуры оказались под строгим запретом. Денацификация Германии заняла долгие годы, и тема в стране до сих пор актуальна.

Если говорить про современную Украину, то страна где-то в перспективе движется как раз в этом направлении. Ведь нацификация уже произошла, хотя и со своими особенностями. Страной изнутри управляет нацистское ядро из целой «гирлянды» очень специальных организаций, батальонов и корпусов. «Правый сектор» (запрещен в РФ), «С-14» (запрещен в РФ), «Азов» (запрещен в РФ) и «Нацкорпус» (запрещен в РФ) — уже символы преступлений. Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Они громят и жгут телеканалы и редакции газет, терроризируют суды и депутатов всех уровней. Они безнаказанно убивают самых ярких журналистов и, чуть что не так, штурмуют Офис президента. Они безжалостно расправляются с политическими оппонентами — избивают, сжигают, взрывают, стреляют, вносят в проскрипционные списки — и так держат в страхе всю Украину.

Введена жесточайшая цензура. Героизируются нацистские военные преступники времен Второй мировой, а советских ветеранов Великой Отечественной — тех, кто и сломал хребет фашистской гадине, — третируют и унижают. Страшно цветы на 9 Мая возложить, а уж георгиевская лента — просто преступление.

В стране действуют настоящие «эскадроны смерти», а факельные шествия под лозунгами «Бандера — наш герой!» — просто визитная карточка Украины. Именно это нацистское ядро изнутри гонит страну на братоубийственную войну против Донбасса. Именно нацистам Крым и Донбасс не готовы был подчиниться после нацистского госпереворота в феврале 2014 года. Крым в результате воссоединения с Россией войны избежал. А против Донбасса началась широкомасштабная карательная операция, в ходе которой всевозможные добровольческие батальоны нациков совершали массовые военные преступления. Значительная их часть подробно задокументирована, в том числе и Следственным комитетом России. Тонны томов этих документов как раз и пригодятся в ходе денацификации.

В любом случае Европе в год 75-летия Нюрнберга стоит вспомнить о собственном опыте, встряхнуться и увидеть, что выросло сейчас в Киеве. Хватит стыдливо не замечать то, что уже некультурно смердит. Как вам дружно зигующий стадион во Львове?

И вот сейчас, когда ощущение предстоящей войны в Донбассе зашкаливает, нужно понимать, что если войну украинские нацисты и развяжут, то каков будет ее характер и кто и за что в ней будет воевать.