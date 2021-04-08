На фоне обострения в зоне конфликта в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский отправился на передовые позиции, чтобы поддержать боевой дух ВСУ. Об этом сообщает 8 апреля президентская пресс-служба

«Украина нуждается в мире»

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — говорится в сообщении.

Сам Зеленский написал в Twitter, что как Верховный главнокомандующий хочет быть с солдатами «в тяжёлые времена на Донбассе».

«Едем на места обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украина нуждается в мире и сделает все для этого», — заявил президент.

Что именно Зеленский собирается конкретно делать для достижения мира, не вполне понятно. Ситуация в Донбассе остаётся крайне напряжённой. Ранее в самопровозглашённой ДНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава непризнанной республики Денис Пушилин отметил, что за первый квартал текущего года число обстрелов ДНР со стороны ВСУ увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом 2020 года.

В пятницу, 2 апреля, в посёлке Александровское погиб ребенок 2016 года рождения. В ДНР утверждают, что он погиб в результате атаки с украинского БПЛА. ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online

В четверг, 8 апреля, в управлении Народной милиции ДНР сообщили о гибели военнослужащего «в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины».

Переговорный процесс, по сути, сорван, Киев ищет иные пути. Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Альянс — «это единственный путь к окончанию войны на Донбассе».

Не все в это верят. «Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — так прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будет ли атака

Учитывая обострение ситуации в зоне конфликта, глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки ВСУ. По его словам, «у Украины для этого все готово». При этом он предупредил о последствиях: «Если Украина пойдёт на этот шаг, то, где мы остановимся, никто сейчас не скажет».

В Киеве все обвинения в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий отрицают. Как заверил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, Украина идёт «политико-дипломатическим путём». Пушилин пригрозил Киеву ответным наступлением © пресс-служба главы ДНР

В свою очередь, Украина обвиняет в эскалации непризнанные ДНР и ЛНР, а также Россию. Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о том, что Россия якобы готовит наступление вглубь территории Украины. В ведомстве уверены, что РФ намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание группы в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе в связи с гибелью троих военнослужащих ВСУ и одного мирного жителя.

Кравчук, оружие, коммунизм

В то же время Леонид Кравчук в ряде интервью украинским СМИ выступил с воинственными заявлениями, вызвавшими резонанс по обе стороны линии соприкосновения. Так, экс-президент заявил в эфире телеканала «Украина 24», что у него «оружие почищено и подготовлено» и что он будет стрелять «до последнего». В другом интервью обещал стрелять по врагу (коим считает Россию) «всеми видами оружия».

«Пока буду живой, пока буду держать оружие, я буду врага уничтожать и убивать», — заявил Кравчук. Плохо вижу, но стреляю хорошо: Кравчук рассказал, как будет оборонять свой дом от «вторжения России» © скриншот видео "Нromadske"

Эти заявления с иронией прокомментировал в эфире российского телевидения экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Леонида Макаровича (Кравчука. — Ред.) я знаю лично, я был завотделом горкома партии (КПУ. — Ред.), потом в обкоме работал, он был третьим секретарём по идеологии и всё время убеждал всех нас, что коммунизм неизбежен, а марксистско-ленинское учение вечно. Я даже был с ним вместе на охоте, стрелял он тогда неплохо. И вот, когда сегодня он такие вещи говорит, то я вам скажу откровенно, я за него побаиваюсь. Как бы он не выпрыгнул из окна, помните, как бывший министр обороны (США. — Ред.) с криком: "Русские наступают!"», — сказал Олейник. При этом он отметил, что Кравчук настолько хитёр, что «у него с одной стороны на тумбочке лежит пистолет, а с другой стороны лежит каравай с рушником — милости просим».

«И, если только появятся (люди. — Ред.) с Донбасса, он скажет: "Ребята, я с вами, ну — пошутил"», — предположил Олейник. И добавил: «Пускай лучше расскажет, где исчезло Черноморское пароходство, вот это было бы интересно».

Для справки. Война в Донбассе продолжается уже семь лет. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 13 тысяч человек. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.