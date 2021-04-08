В Украине очередное громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти. 6 апреля задержан замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов, который приходится братом главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку

Почему НАБУ задержало брата киевского судьи Вовка?

Изначально сообщалось, что антикоррупционные органы НАБУ и САП разоблачили и задержали двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США решить вопрос в Окружном административном суде Киева (ОАСК) по делу о банкротстве предприятия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о вручении подозрения «двоим горе-дельцам, которые называют себя адвокатами». Объявленный на Украине в розыск судья Вовк явился на допрос, но его там никто не ждал © Facebook, Павло Вовк

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались об обыске, проведенном в квартире одного из подозреваемых, выявлено целое состояние: $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. гривен и 100 шекелей, предметы антиквариата. Вскоре появилась информация, что речь идет о Юрии Зонтове — брате главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, причем в украинских СМИ называли обнаруженное в квартире брата богатство доходом судьи, полученным в результате многочисленных коррупционных действий.

В тот же день НАБУ явилось с обысками непосредственно в помещение Окружного административного суда столицы. Сам глава ведомства Вовк назвал такие действия правоохранительных органов провокацией, а антикоррупционные органы обвинил в использовании брата «в целях сведения личных счетов».

Любопытные детали в данной истории описал главред издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов, имеющий тесные связи с СБУ. Оказывается, брат Вовка имел также статус сотрудника Службы внешней разведки и использовал его для прикрытия коррупции судьи. По его словам, Вовк якобы организовал «глубоко законспирированную систему» получения взяток, в которой был задействован Зонтов, чья роль сводилась к получению денег через посредников. Бутусов уверяет, что глава админсуда уже неоднократно срывал операции НАБУ, однако в этот раз почему-то не стал этого делать. Пост Бутусова имеет направленность против главы Офиса президента Андрея Ермака, с точки зрения журналиста вступившего в сговор с Вовком.

«Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Зонтов при этом в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства, и этого тоже никто не заметил. Возникает вопрос — а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком?» — рассуждает Бутусов на своей странице в Facebook. НАБУ сотрудничает с ФБР по делу Коломойского – Сытник © Facebook, НАБУ | Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк

Павел Вовк — один из ручных судей Порошенко

Председатель Окружного административного суда Павел Вовк — знаковая фигура для современной Украины. Остановимся подробнее на его биографии. Вовк работал в прокуратуре и некоторое время был помощником народного депутата от Партии регионов Сергея Кивалова. По его протекции он сделал хорошую карьеру в судебной системе. Став судьей в престижном столичном суде в 2007 г., через 2 года назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте Верховной Рады.

После победы государственного переворота Вовку угрожала люстрация, поскольку ОАСК неоднократно принимал решения о блокировании тех или иных акций Майдана и его активистов. Несколько таких постановлений судья выносил лично, поэтому казалось, что его явно не простят. Впрочем, ему удалось избежать прокатившихся по стране «мусорных люстраций» благодаря тому, что он согласился обслуживать интересы пятого президента Украины Петра Порошенко. Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Перед президентскими выборами 2014 года Вовк встретился с политиком, о чем охотно делился со СМИ.

«Из его команды поступило предложение: если хочу работать дальше и чтобы не было «мусорных люстраций», я должен зайти и основательно поговорить с Петром Алексеевичем. Я зашел, мы поговорили», — говорил судья.

Подробности разговора он озвучить отказался, но после этого дела у Вовка пошли в гору, судье даже вручили наградной пистолет от аваковского МВД. Он был вхож в кабинет к экс-президенту, и их встречи были весьма регулярными — раз в три месяца. Разумеется, это не афишировалось, но затем было замечено СМИ. Вовк также тесно контактировал с куратором судебной системы при Порошенко — нардепом Александром Грановским. В мае 2016 г. ужин нардепа и служителя Фемиды в одном из киевских ресторанов засняли журналисты программы «Схемы».

Заняв в 2015 г. должность руководителя Окружного административного суда Киева, Вовк охотно обслуживал интересы тогдашней власти, как и ведомство в целом. И когда в 2017 г. под видом реформы на Банковой решили вдвое сократить количество украинских судов, ОАСК в их число, разумеется, не попал.

В ходе своей деятельности глава одного из престижнейших судов вступил в конфликт с антикоррупционными органами — НАБУ и САП. Так, в 2017 году Вовк принял иск против главы НАБУ Артема Сытника от бывшего депутата «Блока Петра Порошенко» Борислава Розенблата, знаменитого «крышеванием» незаконной добычи янтаря. Розенблат обвинил Сытника в разглашении закрытой информации о «черной бухгалтерии» Партии регионов. В том же году судьи ОАСК признали законной закупку МВД так называемых «рюкзаков Авакова» и помогли сыну Арсена Авакова избежать уголовного наказания. Но к концу каденции Порошенко отношения с главой государства и его командой у Вовка испортились. После первого тура президентских выборов 2019 г. ОАСК вынес резонансное решение, признав незаконной национализацию «Приватбанка», удовлетворив иск олигарха Коломойского. На заседании СНБО 18 апреля 2019 года Порошенко раскритиковал постановление, призвав ГПУ и СБУ привлечь судей «к уголовной ответственности за неправосудное решение». Жена топ-чиновника НАБУ купила щенка дороже месячной зарплаты мужа © ilike.pet

Война с Сытником при президентстве Зеленского

При Зеленском Вовк успешно удержался в своем кресле, но с НАБУ и САП у него разгорелась настоящая война. В 2019 г. НАБУ и Управление специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в ОАСК и объявили подозрения Вовку и еще трем судьям. Следствие опубликовало якобы записи разговоров судей, в которых говорится о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и вынесение заведомо неправосудных решений. Сам Павел Вовк тогда назвал записи сфальсифицированными, а обыски в здании суда — местью предыдущей власти. В августе 2019 года председатель ОАСК по собственному желанию сложил полномочия председателя суда и ушел в отпуск, но меньше чем через полгода снова возглавил ведомство.

В июле прошлого года НАБУ обыскало Окружной админсуд столицы во второй раз, после чего Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям вручили подозрение. Им инкриминируют создание преступной организации из 12 человек, целью которой якобы был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе. Следствие опубликовало ряд записей из кабинетов ведомства, где фигурируют Вовк и его подчиненные, обсуждая определенные дела. Сам глава ОАСК, признавая подлинность записей, подчеркивал, что слова вырвали из контекста, а Артем Сытник руководствуется личной местью. Он также называл руководителя НАБУ коррупционером, дискредитировавшим само понятие борьбы с коррупцией.

Пока дела Сытника в отношении Вовка успехом не увенчалось, как и попытки инициировать его отставку. Члены Высшего совета правосудия не захотели отстранять судью от должности, несмотря на давление НАБУ, поскольку подозрение вручено с нарушением процессуальных норм. Президент Зеленский и его Офис заявили, что вмешиваться в данный конфликт не собираются, а Вовка и других судей защищает презумпция невиновности. Выходит, что ОП занимает в отношении руководителя ОАСК если не дружественную, то как минимум нейтральную позицию, что позволяет ему чувствовать себя уверенно. Ведь НАБУ, несмотря на сильный пиар, так и не довело ни одно резонансное дело против высших чиновников и судей до обвинительного приговора.

Подозрение брату Вовка, очевидно, является очередным этапом войны Сытника с Вовком. Глава НАБУ стремится получить контроль над Окружным админсудом столицы, ведь данная инстанция может отменять решения органов государственной власти. Кроме того, антикоррупционные органы таким способом пытаются продемонстрировать эффективность в выполнении возложенных на них обязанностей. Но хотя Вовк, мягко говоря, далеко не самый честный судья в Украине, доказывать его вину необходимо в рамках закона, с чем у Сытника и возглавляемым им Бюро наблюдаются большие проблемы.