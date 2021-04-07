Так считает находящийся в изгнании экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. И повод для этого есть. Украинская власть занялась преследованием инвалида Алексея Журавко — украинского политика, не изменившего своим взглядам и называющего вещи своими именами.
В интервью изданию Украина.ру Журавко так определил причины происходящего в стране: «Украину специально ввергли в хаос для того, чтобы воспитать новое поколение и пойти войной на Россию». По его словам, делается это по той причине, что «сильное государство Россия Соединённым Штатам не нужно».
Поэтому-то, по его словам, Украину и сделали врагом России, используют украинцев как «пушечное мясо».
Ранее депутат V и VI созывов Верховной Рады обнародовал на своей странице в соцсети сканы документов, свидетельствующих о совершении ВСУ преступлений в отношении гражданского населения в Донбассе.
И сейчас Алексей Журавко продолжает разоблачать действия Киева и подконтрольных ему силовиков в зоне конфликта на востоке страны. И прямо высказывает своё мнение: Украина захвачена, народ поверил сладким обещаниям, а «в итоге получил он кровь, войну, разруху, террор».
Понятно, что такие взгляды не могли понравиться прежней украинской власти, не нравятся они и власти новой. Результат — самого политика обвинили в «терроризме».
«Я лично знаю одного "террориста"», — написал Олейник на своей странице в Facebook.
Он пояснил: «Вчера Херсонский городской суд начал подготовительный процесс по уголовному делу в отношении Алексея Журавко, обвиняя его в создании террористической организации с целью свержения конституционного строя…»
«Лично знаю Алексея Журавко. Знаю, что он жёстко критикует украинскую власть. Знаю, что он всё делает для того, чтобы в Украине был мир. Но даже в больном воображении сложно представить себе, что инвалид первой группы, без двух ног и одной руки, создаёт террористическую организацию с целью свержения самого Зеленского», — продолжил политик, добавив, что он часто встречается с Алексеем и знает, что тот «больше 400 дней с начала пандемии практически не выходит из дома, за редким исключением».
«Многие судьи отказались рассматривать его дело потому, что ещё дружат с головой. По нашей информации, нашлась судья, которая за должность согласилась начать рассмотрение. Нашёлся и прокурор, который готов поддержать обвинение. Что интересно, оба они знают Журавко лично. Общались с ним. Вот это и есть моральные уроды! Нашли такого террориста грозного, — с иронией отметил Олейник. — Если такие, как Журавко, их достали и они идут по беспределу, то это свидетельствует о том, что режим в агонии. Против него уже идут все. И они объявили войну даже инвалидам».
По словам экс-парламентария, есть у этой истории и другая сторона: «Если такие инвалиды, как Журавко, активно выступают против преступной власти, то это посыл к здоровым мужикам с ногами и руками. Чего вы ждёте?»
«Поставить на колени Алексея не удастся. У него банально нет ног. Духовно и морально его тоже сломить не удастся. К тому же посадить Журавко невозможно (он находится в России. — Ред.). Отсутствие здравого смысла. А что может быть подлее борьбы с детьми, стариками и инвалидами? Журавко и ему подобные победят. Потому что у них больше духа, чем у этого клоуна», — констатировал Олейник.
Когда-то и сам носивший судейскую мантию, он добавил, что неизбежно наступят последствия за принятие заведомо неправосудных решений, и тогда «сидеть будут те, кто хочет посадить Журавко».
Напомним, в октябре 2020 года СБУ объявила политика в розыск. Тогда Журавко заявил, что это — честь для него, а все обвинения он воспринимает как награды за свои труды по освобождению Украины.