Когда за любой косой взгляд в сторону власти человека могут объявить «террористом», когда за критику или просто за высказывание своего мнения готовы засудить, то что можно сказать о таком режиме? Можно сказать, что режим в агонии

Так считает находящийся в изгнании экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. И повод для этого есть. Украинская власть занялась преследованием инвалида Алексея Журавко — украинского политика, не изменившего своим взглядам и называющего вещи своими именами.

Алексей Журавко: Украина решила взять Донбасс штурмом © кадр из видео Украина.ру

Поэтому-то, по его словам, Украину и сделали врагом России, используют украинцев как «пушечное мясо».

Ранее депутат V и VI созывов Верховной Рады обнародовал на своей странице в соцсети сканы документов, свидетельствующих о совершении ВСУ преступлений в отношении гражданского населения в Донбассе.

И сейчас Алексей Журавко продолжает разоблачать действия Киева и подконтрольных ему силовиков в зоне конфликта на востоке страны. И прямо высказывает своё мнение: Украина захвачена, народ поверил сладким обещаниям, а «в итоге получил он кровь, войну, разруху, террор».

Понятно, что такие взгляды не могли понравиться прежней украинской власти, не нравятся они и власти новой. Результат — самого политика обвинили в «терроризме».

«Я лично знаю одного "террориста"», — написал Олейник на своей странице в Facebook.

Он пояснил: «Вчера Херсонский городской суд начал подготовительный процесс по уголовному делу в отношении Алексея Журавко, обвиняя его в создании террористической организации с целью свержения конституционного строя…»

Экс-депутат Журавко назвал политиков, которые могут поднять Украину с колен © Facebook, Алексей Журавко

«Многие судьи отказались рассматривать его дело потому, что ещё дружат с головой. По нашей информации, нашлась судья, которая за должность согласилась начать рассмотрение. Нашёлся и прокурор, который готов поддержать обвинение. Что интересно, оба они знают Журавко лично. Общались с ним. Вот это и есть моральные уроды! Нашли такого террориста грозного, — с иронией отметил Олейник. — Если такие, как Журавко, их достали и они идут по беспределу, то это свидетельствует о том, что режим в агонии. Против него уже идут все. И они объявили войну даже инвалидам».

По словам экс-парламентария, есть у этой истории и другая сторона: «Если такие инвалиды, как Журавко, активно выступают против преступной власти, то это посыл к здоровым мужикам с ногами и руками. Чего вы ждёте?»



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Когда-то и сам носивший судейскую мантию, он добавил, что неизбежно наступят последствия за принятие заведомо неправосудных решений, и тогда «сидеть будут те, кто хочет посадить Журавко».

Напомним, в октябре 2020 года СБУ объявила политика в розыск. Тогда Журавко заявил, что это — честь для него, а все обвинения он воспринимает как награды за свои труды по освобождению Украины.