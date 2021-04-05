Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ускорить темпы прививочной кампании в стране, однако по ряду причин это не выгодно

Глава государства 4 апреля подписал указ, согласно которому правительство страны и СНБО должны в 7-дневный срок разработать и принять национальный план вакцинации против COVID-19, а конкретнее: определить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, источники и сроки поставки вакцин, ответственных за реализацию плана лиц. План предусматривает, что большая часть населения Украины должна вакцинироваться от коронавируса не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета. Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Как сообщила главный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Эпидемиология», заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого Наталья Виноград, страна отстаёт от плана по вакцинации, предусмотренного «дорожной картой», на 5 дней.

По данным на 4 апреля, прививку первым компонентом получили 291 824 человек, или 0,67% населения Украины, а обоими компонентами — всего двое человек. В частности в этот день лидером по количеству привитых стала Харьковская область (250 человек), а в Киевской, Одесской и Херсонской областях не было сделано ни одной прививки.

«Ситуация с вакцинацией действительно не выдерживает критики и нуждается в контроле на самом высоком уровне. Информагентство Bloomberg подсчитало, что такими темпами Украина сможет провести прививку 75% населения лишь через 10 лет!» — написал в Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Первая мысль, которая придёт в голову большинству людей, глядя на такой прогноз, — ужас. Однако среди специалистов есть точка зрения, что такие темпы вакцинации Украине выгодны и увеличиваться не должны. В частности, по словам, Натальи Виноград, это очень хорошо, учитывая объём полученной Украиной вакцины. Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

«Проблема в том, что в начале подготовки не было понятно, какая будет вакцина, поэтому делали основной акцент на мобильные группы, они более гибко подойдут и будут параллельно во всех регионах. К чему спрашивать сейчас о скорости, когда понятно, что и скорость, которая сейчас есть, адаптирована под те скудные поставки? Она адаптирована так, чтобы постепенно заполнять пробелы, пока не будет закупка новых партий», — объясняет инфекционист Вадим Аристов.

На сегодняшний день на Украине доступна одна вакцина — индийский препарат Covishield (более дешёвый аналог вакцины AstraZeneca, недавно переименованной в Vaxzevria). Правда, 5 апреля директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко сообщила, что в Одессу завезли вакцину вакцины американской корпорации Pfizer, однако пресс-служба Министерства здравоохранения Украины заявила, что препарат в страну не поступал.

После выявления побочного эффекта в виде образования тромбов у вакцинированных AstraZeneca некоторые европейские страны временно отказались от препарата, Украина никаких коррективов в план вакцинации вносить не стала. По словам заведующего лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрея Волянского, такой шаг на Украине неактуален из-за огромного дефицита вакцин. А тем временем учёные фиксируют появление в стране новых штаммов COVID-19.

«Приход «южноафриканского» варианта в Украину (который, якобы, уже состоялся) приведёт к резкому снижению эффективности вакцинации. Вакцинация во втором полугодии 2021 года существующими вакцинами уже потеряла смысл, поскольку пандемия близится к завершению и осенью необходимо применение новых сезонных вакцин», — заявил эксперт. Возвращение локдауна: при чём здесь вакцина AstraZeneca и новый штамм коронавируса на Украине

По прогнозам Волянского, после майских праздников количество новых случае заболевания произойдёт на спад, а частичный коллективный иммунитет к коронавирусу на Украине будет создан к лету (около 50% населения уже будет иммунным), осенняя волна неизбежна, но она будет более мягкой, поэтому локдауны не понадобятся.

Сам заведующий лабораторией иммунореабилитологии коронавирусом переболел, поэтому вопрос вакцинации для него остро не стоит, но если бы ему предстояло сделать прививку сейчас, то выбрал бы инактивированные вирусные вакцины, а к этой категории относятся, например, китайский «Коронавак» и российский «КовиВак». ЯПотому что, во-первых, это классические вакцины, не несущие отдалённых неизученных рисков, во-вторых, они обеспечивают ответ на комплекс вирусных белков, а не только на спайк-протеин.