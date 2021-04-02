На днях на фоне обострения ситуации в Донбассе в украинском парламенте разгорелся очередной скандал. Журналисты подсмотрели переписку депутата от президентской партии Анны Колесник. Во время доклада начальника Генштаба Руслана Хомчака она переписывалась с неким Стасом, сообщив ему: «Слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны»

Ее комментарий к докладу о ситуации в Донбассе лишний раз продемонстрировал обществу всю суть «патриотизма» народных избранников. Сама Анна Колесник затем оправдалась, но совсем уж неуклюже. По её словам, она якобы обсуждала поездку на майские выходные, хотя вряд ли для краткосрочной поездки на отдых используют фразу «валить из страны». К тому же в контексте доклада Хомчака её оправдание можно трактовать как уточнение сроков, когда именно «надо валить». Затем пост с этим нелепым оправданием исчез из аккаунта депутата. Мир без Украины © AP, Charles Platiau

Следует напомнить, что сама собравшаяся валить депутат накануне голосовала за усиление ответственности для других украинцев за уклон от мобилизации. И её «патриотическое» голосование в Раде глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия использовал затем для оправдания коллеги. В эфире канала «Украина 24» глава фракции заверил, что Анна Колесник — добропорядочный человек, а её голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции. Иными словами, в его понимании патриотизм — это загнать остальных под ружьё и уехать на курорты Испании.

Столь нелепые оправдания мало кого смогут уверить, тем более что телефонные скандалы преследуют украинских депутатов постоянно. Информация быстро становится общедоступной, что усиливает поиски тех, кто её сливает. Естественно, внутри депутатского корпуса это лишь способствует росту подозрительности и шпиономании.

По этой причине тот же Арахамия решил вычислить «крысу» в рядах фракции, сливающую информацию общественности. На фоне скандальных выборов в 87-м округе (Ивано-Франковская область), где никак не могут подсчитать голоса, глава фракции запустил во внутреннем чате для 250 депутатов дезинформацию о ножевом ранении их коллеги Николая Тищенко. Новость вскоре была опубликована в телеграм-канале «Темный рыцарь», а позже появилось опровержение, в котором авторы канала этой самой «крысой» назвали самого Давида Арахамию.

«История с раненым Тищенко — это просто очень хитрый ход Арахамии. Чтобы отвлечь подозрения от себя. Потому что сливает информацию в "Телеграм" он», — написал «Тёмный рыцарь».

Столь «высокие» отношения в президентской фракции, естественно, дискредитируют и самого президента, что сказывается на уровне рейтингов. Значительная часть скандалов касается «облико морале» депутатов. По телефону они любят обсуждать свои личные дела во время обсуждения важных политических и экономических вопросов в зале заседания. Так, например, в 2019 году «слуга народа» Богдан Яременко, глава парламентского комитета по вопросам внешней политики, тоже попался на переписке сексуального характера, снятой журналистами. Во время заседания он просто заказывал проститутку. «Место твоё. Секс защищённый, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания — можно», — отвечала ему жрица любви, судя по фотографиям. Сам депутат в оправдание заявил, что переписывался якобы нарочно. Зная, что за ним наблюдают журналисты, сделал «провокацию». Оправдание, скажем, так себе. «Нужно валить из страны»: депутат Рады объяснилась за скандальное сообщение © Facebook

Ещё одна «слуга народа», Елена Криворучкина, во время обсуждения законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности писала: «Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады».

Как можно видеть на этих примерах, мысли украинских депутатов во время заседаний нередко далеки от государственных вопросов. Казалось бы, пара подобных скандалов должны были бы научить украинских депутатов не заниматься ерундой под прицелом телекамер в зале заседаний, но этого не происходит. Иногда депутаты то ли забывают, то ли нарочно записывают свои конфиденциальные разговоры, которые затем становятся достоянием общественности.

Летом прошлого года Давид Арахамия и его коллега по фракции Александр Корниенко обсуждали Татьяну Домбровскую, кандидата на пост мэра Николаева от их партии, и свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, забыв, что включена запись на телефоне. «В целом она баба рабочая. Как корабельная сосна. Поддутая, конечно, немного… К президенту заведешь такую и увидишь — он там о…т, подпрыгнет, выкурит все свои Iqos и скажет: "баба, даа, баба даа"», — так обсуждали «слуги народа» своих коллег и их профессиональные качества, пародируя стиль общения Зеленского. Впоследствии фигуранты скандала объяснили свои слова «спецификой языка».

Осенью того же года теперь уже экс-«слуга», внефракционный депутат Антон Поляков обнародовал видеозапись, где один из нардепов в беседе с коллегой недвусмысленно намекает, что тогдашний заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина попала на должность «через постель». Клитина всё отрицала и грозилась подать в суд. В итоге её отправили в отставку, но перевели на должность советника председателя Государственного космического агентства.

Ещё один громкий скандал с прослушкой, касавшийся торговли должностями, инициировал теперь уже бывший «слуга народа» Гео Лерос. Он обнародовал плёнки, на которых Денис Ермак, брат главы Офиса президента Андрея Ермака, обещал за пару миллионов долларов поспособствовать в назначении на должность главы ОГА. Депутат от «Слуги народа» посоветовала «валить из Украины» © CC0, Pixabay

«Сейчас приедет брат, поедем на Банковую и там всё обсудим», — обещал Денис Ермак соискателю должности. После скандала из фракции исключили Гео Лероса, слившего запись, а сам глава Офиса президента Андрей Ермак в посте в Фейсбуке открыто пообещал Леросу «проблемы».

Ранее тот же депутат Тищенко засветился в ещё одном скандале. В общении с пранкером Джокером, который выдавал себя за экс-прокурора Руслана Рябошапку, он жаловался на отсутствие дисциплины в партии. «Предатель на предателе», — жаловался «слуга народа» на своих коллег.

Примечательно, что все скандалы с прослушкой или приватной перепиской депутатов показывают, что они общаются исключительно на русском языке, параллельно принимая репрессивные законы, ограничивающие его употребление для обычных граждан.

Для обычных украинцев многочисленные скандалы с депутатами стали уже привычной частью политического шоу. Такими скандалами нередко отвлекают внимание от насущных проблем, что многие зрители политического шоу сознают. Раз уж депутаты Незалежной не настолько независимы, чтобы самостоятельно решать важные экономические вопросы, то пусть хотя бы развлекают сограждан скандалами в стиле «Дома 2».