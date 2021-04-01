Конфликт в Донбассе стал одной из тем состоявшихся 30 марта в формате видеоконференции переговоров лидеров России, Германии и Франции. Примечательно, что президента Украины на эту видеоконференцию не пригласили

О чём говорили

Переговоры прошли на фоне обострения ситуации в зоне конфликта на востоке Украины: растёт количество нарушений режима тишины, к линии соприкосновения подтягивают войска и технику. Тем временем Верховная Рада Украины принимает закон, ужесточающий правила воинского учёта. Некоторые политики и эксперты полагают, что всё это говорит о подготовке Киева к наступлению.

Об обострении ситуации в Донбассе говорили и на видеоконференции лидеров трёх стран. Как сообщает пресс-служба президента РФ, «с российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"». Украина безвозвратно потеряет Донбасс — Кива © Facebook/Илья Кива

Сообщается также, что «в ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране».

При этом Владимир Путин «подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», сообщает пресс-служба.

«В окружении Зеленского понимают…»

Тревожные новости из Донбасса, скорее всего, и стали побудительным мотивом к проведению переговоров глав государств в онлайн-режиме, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

По его словам, видеоконференция прошла без участия Зеленского, возможно, по той причине, что «в Париже и в Берлине прекрасно понимают, что на политику Киева, в том числе в вопросе Донбасса, сейчас больше влияют Вашингтон и даже Лондон, нежели Париж и Берлин».

Сохраняется риск того, что будет совершена попытка решить проблему военным путём, тем более что людей в киевских кабинетах могут подталкивать к активным действиям из Вашингтона. И такие активные действия могут начаться уже в апреле, когда закончится распутица. Баранов рассказал, как конфликт с Западом вынудит РФ принять в свой состав Донбасс © Facebook, Сергей Баранов

Но при этом политолог отметил, что в руководстве Вооружённых сил Украины (ВСУ) наверняка понимают, что Россия окажет республикам помощь, задует, условно говоря, «северный ветер», и карабахского варианта может не выйти, а выйдет совсем другой вариант. И очередное военное поражение в Донбассе может обернуться политической катастрофой для нынешней украинской власти, подчеркнул Золотарев, добавив, что в окружении Зеленского это понимают.

И всё же даже самые катастрофические сценарии развития событий сейчас выглядят вполне реальными. Команды Киеву дают кураторы, то есть американцы, напоминает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«А для американцев Украина не представляет никакого интереса, кроме одного — это быть тараном против России. И всё, что сейчас делается и делалось, — это подготовка, чтобы столкнуть Украину в горячий конфликт с Российской Федерацией», — сказал Азаров в интервью изданию Украина.ру.

Политик отметил, что в украинском Генштабе наверняка понимают, чем это может закончиться, «но вопрос заключается в простом: если будет команда американцев, отмашка… то, как показал Зеленский, он способен на всё».

Стрелять или отвечать?

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) экс-президент Украины Леонид Кравчук на видеоконференции ТКГ в среду, 30 марта, предложил возобновить всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 00:00 1 апреля.

Пресс-служба украинской делегации ТКГ в своём телеграм-канале сообщила, что предложение Кравчука поддержали представители ОБСЕ. Однако, как утверждается в сообщении, эти предложения «не нашли поддержки со стороны российской делегации».

В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике (ДНР) инициативу Кравчука сочли «пафосной» и «бессмысленной». Ведь документ («Дополнительные меры…». — Ред.) был подписан обеими сторонами конфликта ещё восемь месяцев назад, был завизирован посредниками в лице ОБСЕ и РФ, и из него никто официально не выходил, напомнила полпред ДНР на Минских переговорах министр иностранных дел непризнанной республики Наталья Никонорова. Война в Донбассе: западноукраинский эксперт объяснил нерешительность Киева © president.gov.ua

Она отметила, что в ДНР расценивают такие предложения как признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер по усилению и контролю перемирия в Донбассе.

«…Республики выступили со встречным предложением. Для начала Украине необходимо наконец-то привести в соответствие публикацию на сайте оборонного ведомства, которая претерпевала странные метаморфозы, в частности, неоднократно удалялась и появлялась очередная версия», — сказала Никонорова, слова которой приводит пресс-служба МИД ДНР.

Полпред ДНР в ТКГ подчеркнула, что «следующим и ключевым шагом должно стать проведение украинской стороной разбирательства по факту убийства снайпером ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) пожилого мирного жителя н.п. Александровка, как это предусматривает четвёртый пункт Мер, и направление соответствующего уведомления координатору, госпоже Грау, о результатах разбирательства и применении дисциплинарных санкций ко всем причастным к этому военному преступлению».

Для справки. Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.