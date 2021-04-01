О чём говорили
Переговоры прошли на фоне обострения ситуации в зоне конфликта на востоке Украины: растёт количество нарушений режима тишины, к линии соприкосновения подтягивают войска и технику. Тем временем Верховная Рада Украины принимает закон, ужесточающий правила воинского учёта. Некоторые политики и эксперты полагают, что всё это говорит о подготовке Киева к наступлению.
Об обострении ситуации в Донбассе говорили и на видеоконференции лидеров трёх стран. Как сообщает пресс-служба президента РФ, «с российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"».
Сообщается также, что «в ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране».
При этом Владимир Путин «подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», сообщает пресс-служба.
«В окружении Зеленского понимают…»
Тревожные новости из Донбасса, скорее всего, и стали побудительным мотивом к проведению переговоров глав государств в онлайн-режиме, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.
По его словам, видеоконференция прошла без участия Зеленского, возможно, по той причине, что «в Париже и в Берлине прекрасно понимают, что на политику Киева, в том числе в вопросе Донбасса, сейчас больше влияют Вашингтон и даже Лондон, нежели Париж и Берлин».
Сохраняется риск того, что будет совершена попытка решить проблему военным путём, тем более что людей в киевских кабинетах могут подталкивать к активным действиям из Вашингтона. И такие активные действия могут начаться уже в апреле, когда закончится распутица.
Но при этом политолог отметил, что в руководстве Вооружённых сил Украины (ВСУ) наверняка понимают, что Россия окажет республикам помощь, задует, условно говоря, «северный ветер», и карабахского варианта может не выйти, а выйдет совсем другой вариант. И очередное военное поражение в Донбассе может обернуться политической катастрофой для нынешней украинской власти, подчеркнул Золотарев, добавив, что в окружении Зеленского это понимают.
И всё же даже самые катастрофические сценарии развития событий сейчас выглядят вполне реальными. Команды Киеву дают кураторы, то есть американцы, напоминает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
«А для американцев Украина не представляет никакого интереса, кроме одного — это быть тараном против России. И всё, что сейчас делается и делалось, — это подготовка, чтобы столкнуть Украину в горячий конфликт с Российской Федерацией», — сказал Азаров в интервью изданию Украина.ру.
Политик отметил, что в украинском Генштабе наверняка понимают, чем это может закончиться, «но вопрос заключается в простом: если будет команда американцев, отмашка… то, как показал Зеленский, он способен на всё».
Стрелять или отвечать?
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) экс-президент Украины Леонид Кравчук на видеоконференции ТКГ в среду, 30 марта, предложил возобновить всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 00:00 1 апреля.
Пресс-служба украинской делегации ТКГ в своём телеграм-канале сообщила, что предложение Кравчука поддержали представители ОБСЕ. Однако, как утверждается в сообщении, эти предложения «не нашли поддержки со стороны российской делегации».
В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике (ДНР) инициативу Кравчука сочли «пафосной» и «бессмысленной». Ведь документ («Дополнительные меры…». — Ред.) был подписан обеими сторонами конфликта ещё восемь месяцев назад, был завизирован посредниками в лице ОБСЕ и РФ, и из него никто официально не выходил, напомнила полпред ДНР на Минских переговорах министр иностранных дел непризнанной республики Наталья Никонорова.
Она отметила, что в ДНР расценивают такие предложения как признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер по усилению и контролю перемирия в Донбассе.
«…Республики выступили со встречным предложением. Для начала Украине необходимо наконец-то привести в соответствие публикацию на сайте оборонного ведомства, которая претерпевала странные метаморфозы, в частности, неоднократно удалялась и появлялась очередная версия», — сказала Никонорова, слова которой приводит пресс-служба МИД ДНР.
Полпред ДНР в ТКГ подчеркнула, что «следующим и ключевым шагом должно стать проведение украинской стороной разбирательства по факту убийства снайпером ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) пожилого мирного жителя н.п. Александровка, как это предусматривает четвёртый пункт Мер, и направление соответствующего уведомления координатору, госпоже Грау, о результатах разбирательства и применении дисциплинарных санкций ко всем причастным к этому военному преступлению».
Для справки. Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.