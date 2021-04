На календаре 1 апреля, значит, самое время шутить. Отменное чувство юмора демонстрируют и политики. Вспомним, как шутили президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский

Оба лидера любят анекдоты. Вот парочка из тех, которые рассказывал Владимир Путин.

Человек пришёл на Лубянку и говорит: «Я шпион, хочу сдаться». Ему говорят: «А Вы чей шпион?». «Американский». «Ну, тогда в пятую комнату». Он пошёл в пятую комнату. «Я американский шпион, хочу сдаться». «А у Вас оружие есть?». «Есть». «В седьмую, пожалуйста». Он в седьмую. «Я шпион, хочу сдаться. У меня есть оружие». «В десятую!» Он в десятую: «Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие». «А средства связи есть?». «Есть». «В двадцатую комнату». Пришёл: «Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, я хочу сдаться». Его спрашивают: «А задание-то у Вас есть?» «Есть». «Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать».

Еврейская семья, и муж ходит дома голый совсем. Но в галстуке. Жена спрашивает: «Ты чего творишь, чего раздетый ходишь?» Он говорит: «Ну слушай, я могу дома расслабиться?» «Ну, в принципе да, конечно. А зачем в галстуке?» «А вдруг кто придёт?» «Это по-русски. А я по-еврейски»: Лукашенко рассказал анекдот-быль про коронавирус, баню, водку и Жириновского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В сентябре 2020 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян описал на своей странице в Facebook, как Владимир Зеленский во время поездки на Закарпатье рассказал анекдот и сам же над ним посмеялся: закарпатца спрашивают, в каких странах он был. Тот отвечает: Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Словакия, СССР. «Это Вы, уважаемый, много путешествовали…» — восхищается собеседник. А закарпатец говорит: «Да Вы что, я никуда из Ужгорода за свою жизнь не выезжал». По словам Омеляна, он когда-то тоже считал этот анекдот смешным, пока не понял его смысл — делят территории слабых государств, а вина за это лежит на лидерах, неспособных выстроить сильное государство.

Зачастую президентам приходится с юмором отвечать на серьёзные вопросы, только Путину преимущественно по внешнеполитической тематике, а Зеленскому — по внутриполитической.

Имя Сергея Кисляка, возглавлявшего посольство РФ в Вашингтоне на протяжении 9 лет, вышло на первые полосы газет в связи с отставкой советника 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которого обвинили в связях с Россией после разговора с дипломатом.

«Наш посол с кем-то встретился! А чего ему делать? Это его работа, он за это деньги получает. Он должен встречаться, договариваться, обсуждать текущие дела. Он чего там должен делать? Ходить во всякие заведения, что ли, за посещение которых его с работы выгонят потом? Нет. Это просто истерия какая-то, и вы никак не можете прекратить. Ну, таблетку вам, что ли, дать какую? Есть таблетка у кого? Дайте таблетку… Ну правда, честное слово», — заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.

В 2019-м российского лидера спросили, попытается ли Москва вмешаться в выборы в США в 2020 году.

«По секрету вам скажу: да, обязательно. Чтобы окончательно развеселить вас там. Только вы не говорите никому!» — ответил Путин.

В своём досье бывший сотрудник MИ-6 Кристофер Стил написал, что Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель проституток.

«Я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — прокомментировал это утверждение Путин. Галкин пошутил в стиле Задорнова про Зеленского, Трампа и коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Часто в ироничной манере Зеленскому приходилось говорить в ходе президентской гонки 2019 года. На вопрос журналистов, пожмёт ли руку своему оппоненту Петру Порошенко, он ответил: «Когда господин президент сказал, что «Я всем коррупционерам буду рубить руки», я не уверен, что у меня будет, что ему пожать». Таким образом, Зеленский намекал на причастность главы государства, который до прихода в политику добился успеха в бизнесе, к отмыванию денег.

Однако колкие выпады в адрес Порошенко продолжились и после выборов. 13 сентября 2019-го на форуме Ялтинской европейской стратегии (УЕS) сказал, что украинцы несчастливы из-за отсутствия веры в справедливость, добавив: «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах».

Под этой фразой он подразумевал своего предшественника, против которого Государственное бюро расследований возбудило дело из-за поездки на Мальдивы, причём, по имевшейся информации, по поддельным документам.

Шутил над Порошенко, кстати, и Путин.

В июне 2017 года, поздравляя соотечественников с получением безвизового режима с ЕС, президент Украины процитировал строки Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Путин ответил коллеге в ходе «прямой линии»: «Помните там «И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем».

Традиция вести заочный диалог на основе литературной классики продолжилась и с новым украинским лидером. За всё заплатят украинцы. Как Украина готовится экспортировать газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В декабре 2019 года на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже Путин, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины, сказал, начав со строк из стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе».

Через 3 дня Зеленский ответил ему, процитировав в чуть измененном виде следующую строчку из того же стихотворения Михалкова: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

Этот стихотворный заочный диалог продолжила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!»

Шутят президенты и над членами правительств своих стран. Ко дню рождения министра острых фраз: как Лавров шутил об Украине и не только © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон в конце 2019 года, где он встречался с бывшим тогда президентом США Дональдом Трампом, наделал немало шума. Путин прокомментировал эту ситуацию на совместной пресс-конференции с Паоло Джентилони, на тот момент премьер-министром Италии.

«Мы видим, что в Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним уже на этот счёт разговаривал. Придётся объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны».

Эта шутка позже получила продолжение с подачи Сергея Лаврова, тоже известного отменным чувством юмора. 18 мая 2017 года перед началом переговоров Турбьёрн Ягланд, будучи генеральным секретарём Совета Европы, поинтересовался у главы МИД РФ: «У Вас не будет проблем с фотографиями протокольной съёмки?» На что Лавров ответил: «Зависит от того, какого рода секреты Вы мне сообщите».

#Ягланд: У Вас не будет проблем с фотографиями протокольной съемки?#Лавров: Зависит от того, какого рода секреты Вы мне сообщите. pic.twitter.com/EGKkOmWP2D — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 18, 2017

Объектом шутки Путина становился и Виталий Мутко, который, будучи министром спорта, туризма и молодёжной политики РФ, прославился фразой «Let me speak from my heart», произнесённой с ярко выраженным русским акцентом на заседании исполкома ФИФА в 2010 году во время представления заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу-2018.

Путин иронично поздравил чиновника с днём рождения в 2015 году: «Поскольку Виталий Леонтьевич у нас занимается не только нашей деятельностью и уже возглавляет не только наш футбол, но и по международной линии активно функционирует, хочу подарить ему самоучитель английского языка, разговорник и пожелать успехов в изучении». Участники совместного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу встретили этот подарок аплодисментами. В июне 2017-го Мутко сказал журналистам, что уровень владения английским уже достаточен для общения на спортивные темы. «Самоучитель выучил от корки до корки, этими фразами и говорю. Всё нормально, двигаемся, так что thank you very much. A very good question», — добавил он.

Зеленский, придя к власти, переименовал Администрацию президента в Офис президента и объявил о переносе учреждения в другое здание, но потом переезд приостановили, а впоследствии и вовсе отказались от этой затеи. Эта ситуация легла в основу шуток главы государства. 11 сентября 2019 года, представляя дипломатическому корпусу нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, он сказал: «Во-первых, я вам немножко завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете… Мы (Офис президента Украины. — Ред.) не хотим захватить это здание. Диктатуры на Украине нет».

На эту же тему Зеленский шутил и на церемонии начала работы Высшего антикоррупционного суда: «Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать, а люди за один месяц делают ремонт».

Быть пресс-секретарём президента страны очень не просто: приходится отвечать на острые и провокационные вопросы СМИ, но не только поэтому — Путин и Зеленский не раз вышучивали манеру работы Дмитрия Пескова и Юлии Мендель соответственно.

В интервью американскому телеканалу NBC, записанному в марте 2018 года, российский лидер сказал: «У нас 2000 сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он иногда несёт такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает, кто ему это поручил?»

Юлия Мендель в конце сентября 2019 года оказалась в центре скандала. Её обвинили в том, что она не просто вместе с охраной не давала журналисту программы «Схемы» Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому и руководителю Офиса Андрею Богдану, но и толкнула его. Через несколько дней президент подколол девушку по этому поводу. Перед началом брифинга по результатам переговоров Контактной группы в Минске Мендель объявила тему встречи и передала слово Зеленскому, а он, подойдя к микрофону, спросил её: «Вы никого не толкали, Юль?»

Однако этим дело не ограничилось. 9 октября на выставке «Оружие и безопасность» в Киеве журналист попытался задать вопрос президенту, а охранник попытался оттеснить его. Тогда президент остановил охранника и пригласил журналиста пообщаться.

«Идите, идите. Девочки нет, поэтому с Вами ничего не будет страшного. Пойдём. Вы же девочек боитесь», — сказал Зеленский.

На «прямой линии» в июне 2019 года Путина спросили, знает ли он анекдоты про себя.

«У меня теперь есть коллега, у которого это получается лучше, чем у меня», — заявил он, намекая на недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского, который снимался в юмористических передачах. — Зеленский — талантливый человек. Помню его выступления на КВН в Москве. Всё это было талантливо и смешно, а сейчас не смешно. Это не комедия, это трагедия». Просто о сложном. Почему Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

Летом 2020 года в интервью изданию «Украинская правда» Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки «Квартала 95», например, о международных кредитах Украины. В одном из номеров он говорил, что «Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве с любой стороны».

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами», — объяснил Зеленский.