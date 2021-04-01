Источник интернет-издания Украина.ру в Верховной Раде рассказал, почему глава МВД Украины вдруг начал защищать русский язык и как сейчас обстоят дела у украинского президента

В конце марта 2021 год министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно высказался в защиту русского языка, сфера применения и использования которого на Украине с каждым годом становится все меньше и меньше.

Аваков даже назвал себя русскоязычным украинским националистом и заявил, что власти Украины должны приветствовать «развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться». За это Аваков даже был назван известной украинской писательницей-националисткой Ларисой Ницой клоуном.

В общем, заявление Авакова славы в глазах украинских правых ему не прибавило. Тогда вопрос: зачем ему нужно было затрагивать эту болезненную для националистов тему?

Украина.ру поговорила об этом со своим источником, близким к руководству Верховной Рады.

Дело не в русском языке

«Не надо на полном серьезе на основании спича в «защиту» русского языка считать, что последний для Авакова представляет какую-то ценность. Он в шкале его ценностей занимает аж 125 место.

Тут другое. Аваков просто хочет продемонстрировать свою субъектность, хочет всем показать, что он может позволить себе заявить то, чего не могут позволить себе другие большие чиновники, и то, что он человек с железными… ну сами понимаете с чем. А субъектность свою он обычно показывает в кризисные для себя моменты. И такой момент сейчас для Авакова наступил.

Несколько недель назад СНБО проголосовал за персональные санкции против Павла Фукса, харьковского бизнесмена, с которым связаны партнеры Авакова по бизнесу. На заседании СНБО, кстати, против санкций в отношении Фукса голосовали не только сам Арсен Борисович, но и Венедиктова, и Разумков, и Резников.

А тут так совпало, что выборы в Харькове через полгода. Харьков — русскоязычный. И.о. мэра Терехов сейчас находится в орбите Авакова. Когда-то давно он тоже был человеком Авакова, но ушел к Кернесу.

После смерти последнего снова вместе с Арсеном Борисовичем, но у того, правда, нет полной уверенности в том, что Терехов, если победит, останется с ним. Но это же потом, а сейчас Аваков своим заявлением как бы поддерживает Терехова. Харьков — это большая ставка, это большой лакомый кусок, и его нельзя упустить», — не сомневается наш собеседник.

Он считает, что у главы МВД нет никаких премьерских амбиций, и поэтому его заявления по русскому никак не связаны с тем, что он хотел бы вызвать симпатии к себе граждан Юго-Востока Украины.

«Конечно же, Аваков хотел бы стать премьером, но он понимает, что премьеры в Украине находятся на своем посту полгода, а потом всё — отставка. Зачем ему становиться главой правительства, если скоро ему придется покинуть этот пост.

К тому же кто в Раде проголосует за Авакова? Наберет он нужные голоса? Нет. Поэтому премьерский пост ему не нужен. Он и так сильная фигура», — полагает наш источник.

Сила Авакова в том, что, по словам последнего, он независимый и хорошо стоящий бизнесмен, у него куча компромата на всех. И, естественно, на украинских праворадикалов из «Азова».

Почему грустит и правеет Зеленский

Высказался наш источник о том, как сегодня обстоят дела у Зеленского. Он говорит, что не очень.

«Зеленский грустит. А вы бы не грустили, если бы у вас не было вакцины от COVID-19, не было кредита от МВФ, и Байден так до сих пор еще не позвонил? И когда все это будет, не понятно», — сообщает собеседник Украина.ру.

Наше издание поинтересовалось у него, почему Зеленский вдруг неожиданно поправел.

«А это проблема не только у него, а и у всех украинских президентов. Они после того, как приходят к власти, рано или поздно начинают праветь. Это родовая травма 1991 года, когда Украина получила независимость.

Правые все эти 30 лет независимости были самой активной и пассионарной средой. Если ты с ними не можешь справиться и если ты их боишься, то с ними надо заигрывать. К тому же после 2014 года это вообще мейнстрим.

Вот и Зеленский стал праветь, стал переходить на правый фланг. Но там ведь находятся такие ублюдки, как Стерненко и Семенченко, а они самые настоящие ублюдки. Разве нет? Поэтому чтобы не ассоциироваться у избирателя с ними, Зеленский их просто зачищает.

Вы же понимаете, что беспорядки на Банковой организовала сама Банковая по той же причине, чтобы вызвать к праворадикалам и их действиям презрение у украинцев. Просто наняли кого-то позажигать, а к ним уже подтянулись настоящие сумасшедшие праворадикалы, ты же это не проконтролируешь. Вот и всё», — закончил свои пояснения собеседник Украина.ру.