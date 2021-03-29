Промежуточные парламентские выборы на Украине 28 марта в округах № 50 и 87 прошли по разным сценариям, но показали общую тенденцию: местные кандидаты избирателю ближе и понятнее, чем «парашютисты». Такая же картина видна по первым итогам последних промежуточных и повторных местных выборов

По экзитполам в обоих округах, Донецкой и Ивано-Франковской областях, победили представители местных элит — Андрей Аксенов в Донецкой области и Александр Шевченко на Ивано-Франковщие. Притом что конкурировали с ними известные, но не всегда местные украинцы. И это говорит о многом.

Несмотря на переписывание Конституции Украины при каждой смене президента, административно-территориальная реформа стала, пожалуй, единственным институциональным преобразованием за последние двадцать лет. Но вместо укрепления государства и ускорения общественного развития эта реформа стала мощным деструктивным фактором.

Конфликты государственной власти с местным самоуправлением на Украине были всегда. Однако до последнего времени это были частные истории, либо имеющие идеологическую подоплёку, либо ставшие следствием банальной борьбы за ресурсы. Зубец рассказал, как децентрализация разрушит крупную промышленность Украины © скриншот с видео ОТР

Любой украинский президент весьма ревностно воспринимал амбиции мэров ключевых городов страны и старался купировать их как можно раньше, заодно поставив под свой контроль пресловутые «потоки».

Так было с Эдуардом Гурвицем в Одессе, Александром Омельченко и Виталием Кличко в Киеве, Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом в Харькове, Андреем Садовым во Львове. Впрочем, всё это были исключения из правил. Владимир Зеленский впервые столкнулся с открытым и демонстративным неподчинением целого ряда городских голов. Причём речь не о мегаполисах, а о заурядных областных центрах вроде Черкасс, Житомира или Тернополя. Поводом для фронды стали карантинные меры. Но все, кто хоть немного в теме, понимают, что причины демарша гораздо глубже, чем споры вокруг графика работы детсадов и ресторанов.

Цена вопроса — реальное распределение власти и влияния в регионах. В отличие от своих предшественников, нынешняя «партия власти», как показали местные выборы, способна лишь выступать миноритарным партнёром локальных групп влияния, выторговывая себе должности секретарей местных советов путём административно-бюджетного подкупа и шантажа через прокуратуру и СБУ.

Чтобы понять степень серьёзности проблем, которые неизбежно вызовет децентрализация, достаточно посмотреть лишь на самые очевидные «узкие места».

1) Разная степень самодостаточности объединённых территориальных общин (ОТО). Деление ОТО на богатых и бедных будет только нарастать по мере того, как будет уменьшаться способность государства сдерживать аппетиты первых и субсидировать вторых. Значит, их интересы будут становиться всё более разными, стимулируя центробежные тенденции.

2) Отсутствие у муниципальных менеджеров необходимых управленческих и финансовых компетенций. Многие ОТО просто не способны эффективно пользоваться новообретёнными полномочиями и ресурсами. Спешно организованные курсы повышения квалификации при Академии государственного управления и её филиалах, естественно, не могут решить эту проблему. Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

3) Конфликты во многих общинах из-за концентрации ресурсов в административном центре ОТО. Как правило, это касается территорий, которые испытывают хронический дефицит ресурсов. Децентрализация, как это не парадоксально, только усугубила ситуацию, окончательно лишая многие сёла каких-либо перспектив.

4) Упадок районных центров, которые утратили свой статус. Сокращение государственных структур, соответственно, и «бюджетников», в этих городах и посёлках при отсутствии перспектив деловой активности неизбежно ведёт к социально-экономической деградации и оттоку наиболее образованного населения.

5) Деградация систем здравоохранения и образования. Местные власти получили на баланс медицинские и образовательные учреждения без необходимой финансовой базы. В крупных городах эта проблема вполне решаема. А вот в глубинке школы и больницы закроются уже в ближайшие пару лет. Укрупнение районов Украины. Децентрализация с последующей деградацией © rada.gov.ua

Главная же проблема децентрализации для украинской государственности в том, что местные элиты будут, и уже начали, выстраивать свои стратегии без оглядки на Центр. Государство постепенно отказывается от собственных функций и всё чаще оказывается неспособным навязать региональным «баронам» единые для всех и обязательные к выполнению правила.

Чуть ли не единственной связующей страну «вертикалью» остаётся система МВД. Арсен Аваков вряд ли будет жертвовать своим статусом «гаранта стабильности» ради временного усмирения амбиций местных элит. А других сдержек и противовесов неофеодальным тенденциям нет и не предвидится. В этих условиях оптимальной стратегией становится «каждый сам за себя». Государство же будет всё больше восприниматься как лишнее бремя и генератор угроз. А сама его необходимость будет вызывать всё больше вопросов, появление альтернативных ответов на которые не заставит себя долго ждать.