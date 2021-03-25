уже очевидно, что вся суть дела против макеевских водителей - поиск оснований для прекращения выплат пенсий старикам Донбасса. Ведь если пенсии идут «террористам», то как же можно их платить?

Дело макеевских водителей Сергея Сергеева и Андрея Горбаня, которых с конца 2016 года судят за финансирование терроризма… путем перевозки донецких пенсионеров в Запорожье, не рассматривалось с прошлого года из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса. Но вынужденный перерыв завершился и, поскольку за 4 года все материалы дела были, наконец, изучены, суд назначил дебаты на 17 марта.

Только все пошло не так…

Как уже известно, в апреле 2019 года суд в Запорожье по ходатайству адвокатов Антонины Шостак и Ольги Зелинской отпустил макеевских водителей из-под стражи без какой-либо меры пресечения. К тому времени они просидели в СИЗО 2,5 года. Дело макеевских водителей. Как профинансировать терроризм на 810 рублей и за свои деньги отправить домой задержанных СБУ донецких пенсионеров © Павел Волков

Мужчин задержали в декабре 2016-го, когда они в очередной раз привезли группу пенсионеров из Донецка, которые просто хотели переоформить свои пенсионные карты. Интересно, что пенсионеров допросили и отправили домой за счет Сергеева и Горбаня, а самих водителей вместе с тремя сотрудницами соцслужбы помимо финансирования терроризма обвинили в создании преступной организации, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Предположение сотрудников СБУ строилось на том, что все эти люди якобы входили в единую преступную организацию: сотрудницы соцлужбы незаконно выдавали разрешение на выплату пенсий, водители привозили пенсионеров, а сами пенсионеры получали деньги и отдавали их террористам. Как обычно, неустановленным лицам в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах. При этом, напоминаю, донецким старикам ничего не предъявили, но отпустили их восвояси, приостановив пенсионные выплаты.

Лжец, лжец

До начала запланированных дебатов представитель Управления Пенсионного Фонда в Запорожской области (потерпевший по делу) решила огласить еще и гражданский иск, согласно которому 25 донецких пенсионеров в определенный период якобы незаконно получали выплаты, на основании чего ПФ требует взыскать 698 565 грн 77 коп. у Сергеева, Горбаня и трех сотрудниц соцслужбы — Волошиной, Хохотвы и Семенюк.

— Простите, — поинтересовалась обвиняемая Волошина у представителя Пенсионного Фонда, — а каким действующим законом пользуется ПФ для назначения выплат?

— Прежде всего это закон о ВПЛ…

— Для назначения пенсий?

— А если вообще, то Законом об обязательном государственном пенсионном страховании от 2003 года.

— В этом законе есть отдельные статьи, в соответствие с которыми прекращаются выплаты. Назовите их, пожалуйста.

— Выплаты пенсий приостанавливаются в связи с утратой кормильца…

— Может, назначаются?

— Подождите… приостанавливаются… (пауза, вздохи).

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— Ну да.

— ВПЛ, о которых идет речь, находятся за границей или умерли?

— ВПЛ? У них особый порядок назначения пенсии.

— Какой?

— Который установлен 08.06.2016 г.

— Это не порядок назначения. Это порядок проверки. Входили ли в комиссию по проверке ВПЛ представители ПФ?

— Конечно, входили.

— Были ли у представителей ПФ замечания по поводу составления актов и их условий?

— Насколько мне известно, нет.

Из этого короткого диалога с представителем потерпевшего стало ясно, что а) сотрудник ПФ плохо знаком с пенсионным законодательством; б) выплаты донецким пенсионерам были приостановлены незаконно; в) ПФ входил в комиссию по проверке законности признания указанных донецких пенсионеров ВПЛ со всеми вытекающими правами, в том числе получения пенсии, и его все устраивало.

Тогда вопросы появились у адвоката Мухина.

— Все пенсионеры полностью сняли деньги или что-то осталось на их счетах, которые были арестованы?

— Я не могу сказать на данный момент.

— А как вы пытаетесь взыскать 698 тысяч, если вы эту сумму не подтверждаете документально? Может, эти деньги на счетах остались.

— Я согласна, нет такой информации.

— То есть сумму вы можете уточнить.

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— Ну вы же как истец должны доказать сумму.

— Банковские счета мы суду не предоставляли.

— Вы можете их предоставить?

— Да, наверное.

— Вам известно, что, согласно Закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, если пенсионер получил выплату незаконно, то эти деньги должны быть взысканы с него?

— Да.

— А почему вы иск тогда адресуете не к пенсионерам?

— На данный момент нам известны только те лица, которые указаны в иске.

— А экспертиза, в которой указаны 25 пенсионеров?— удивилась адвокат Зелинская.

— Мне нужно время, чтобы ответить на ваши вопросы.

Оказывается, признанный потерпевшим по делу Пенсионный Фонд не только не удосужился предоставить суду выписку из банка, где было бы видно, сколько денег сняли пенсионеры со своих счетов и сняли ли вообще, но и откровенно солгал о том, что данные пенсионеров ему неизвестны.

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— Согласно обвинительному акту, — продолжила Ольга Зелинская, — 6 сентября, 22 октября и 20 ноября 2016 года начальник сектора контроля ПФ Вознесеновского района Запорожья госпожа Лансер составила представления на восстановление пенсионных выплат. Правильно ли я понимаю, что именно эти представления, а не справка о постановке на учет ВПЛ, являются основанием для выплат?

— Да.

— А производилась ли служебная проверка действий госпожи Лансер?

— Я не могу сейчас ответить на данный вопрос.

— Простите, но сколько лет у нас длится уголовное дело? Вы обвиняете людей в особо тяжком преступлении и даже не провели проверку в отношении лица, документы которого стали основанием для выплат? Так, может, это она организатор преступной группы?

— Не могу в данный момент сказать.

— Правильно ли я поняла, что вы не проверяли, сняты ли деньги со счетов пенсионеров?

— Наверное, проверка в любом случае была следователем СБУ… проверка все-таки была, но в данный момент я не могу сказать, сняты или нет…

— Нет, если проверка все-таки была, называйте том, страницу и название материалов. Это можно было сделать только путем получения разрешения на временный доступ. Есть такое в материалах дела?

— Нет.

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— Ну, в таком случае нет.

— Известно ли вам, что существует образцовое дело Большой палаты Верховного Суда от 4.09.2018 «О прекращении выплаты пенсий ВПЛ»? Согласно нему, проверка места проживания ВПЛ является незаконной. Верификация по спискам СБУ как основание для прекращения выплат также незаконна. То есть приостановить выплаты пенсий, кроме случаев смерти, проживания за границей и неполучения выплат более 6 месяцев, нельзя. Вам известно об этом?

— В рамках иска нам это было неизвестно.

— А вам известно в рамках иска и обвинения по уголовному делу, что списки СБУ должна проверять как раз та комиссия, которая назначает пенсии? Проходили ли списки СБУ, где фигурируют наши 25 пенсионеров, проверку?

— Не могу сказать.

— ПФ обращался с заявлением о совершении преступления Горбанем, Сергеевым и др. или СБУ самостоятельно инициировала данное дело?

— Мы не обращались.

— Но вы считаете, что пенсии были выплачены незаконно?

— По нашим данным, да.

— Если вы знали, что пенсии насчитывались незаконно, то почему ПФ не обратился с заявлением о совершении преступления? ПФ был пособником так называемых террористов?

— У ПФ не было возможности выяснить, законно или не законно на тот момент, пока не было проведено расследование СБУ.

Такие ответы не удовлетворили председательствующего судью Ирину Наумову.

— Ну хорошо, вам стало известно только после расследования СБУ. Но потом вы обращались с заявлением о привлечении лиц, которые незаконно получили средства?

— В рамках уголовного производства мы подавали заявления следователю.

— Какие?

— Про признание нас потерпевшими.

— Так вы признаны потерпевшими по постановлению следователя или по вашему заявлению?

— По постановлению следователя.

— А с гражданскими исками о взыскании денег вы обращались?

— Нет.

Представитель ПФ под запись в зале суда признала: служебная проверка в отношение человека, непосредственно представившего документы о незаконном, по мнению ПФ, восстановлении выплаты пенсий, не проводилась и претензий к нему нет; комиссия по ВПЛ, членом которой был ПФ, не проверяла списки СБУ; ПФ не обращался в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления ни до расследования СБУ, ни после, именно следователь СБУ определил ПФ как пострадавшего; поскольку неизвестно, снимали ли пенсионеры свои деньги вообще, обвинения в финансировании терроризма безосновательны.

Слишком много информации для прокурора

— Как производился расчет суммы материального ущерба?— задала вопрос адвокат Шостак.

— По данным начисленной пенсии за период с 6 сентября 2016 по 1 апреля 2017.

— Каким образом вы просите взыскать деньги с Сергеева и Горбаня, если с 8 декабря 2016 они находились в ИВС, а с 10 декабря — в СИЗО?

— Ну да, мы до момента задержания должны были считать.

— Будет ли сделан перерасчет и уточнения к иску?

— Думаю, что возможно. Мне нужно донести данную информацию до руководства.

— Вы на основании экспертизы указываете сумму иска в 698 565 гривен 77 копеек. А в экспертизе указана сумма 695 592 гривен 33 копейки, — заметила судья Наумова.

Вздохи.

— Я не могу объяснить.

— Мотивом иска были выводы досудебного расследования СБУ?— уточнил адвокат Сенько.

— Да.

— Вам известны обстоятельства из материалов досудебного расследования, которые по закону о пенсионном страховании позволяют приостанавливать выплаты пенсий?

— Нет.

— Вам известны случаи обращений указанных в иске пенсионеров о неполучении ими выплат?

— Нет.

— Вы поддерживаете правовую позицию Верховного Суда, о которой упоминала адвокат Зелинская?

— Конечно.

— Ладно. Но, может, тогда вам известны факты содействия указанных в иске пенсионеров террористической деятельности?

— Нет.

— Так вы тогда отказываетесь от иска?

— Нет.

В зале раздаются смешки.

— А какое мы, водители, вообще имеем отношение к этим выплатам?— поднялся возмущенный Горбань. — Я что-то получал, где-то расписывался? Я никаких денег у ПФ не брал.

Ответа нет.

К коллеге присоединился Сергеев.

— Иск не признаю, я ничего ни у кого не брал. Они даже мне, пенсионеру и ВПЛ, прекратили платить. Весь срок уголовного преследования ничего не выплачивали, а теперь не хотят возвращать мою законную пенсию, которую я заработал честным трудом.

— Ваша честь, — встает молчавший до того прокурор Якушев. — Я прошу дать время для проверки материалов. Может, что-то не приложено к делу.

— Кем не приложено?

— Стороной обвинения. Просто сегодня прозвучало много информации…

— За 4 года вы впервые услышали, что прозвучало много информации?

— Я не принимал участия все 4 года.

— А что вы делали?

— Я ж не с самого начала был.

— Уважаемый, в предыдущих заседаниях мы определили, что сегодня все участники процесса должны быть готовы к дебатам. Вы готовы?

— Сегодня нет, поскольку…

Судья Наумова не дала ему договорить, заявив, что отправит жалобу прокурору области. По ее словам, у одного из судей коллегии скоро заканчиваются полномочия, поэтому безосновательное затягивание длящегося уже 4 года процесса может привести к нехорошим последствиям. Точнее, для прокурора — к очень хорошим.

Если ему удастся дотянуть до окончания полномочий судьи, будет назначена новая коллегия, а дело направлено на повторное рассмотрение. Учитывая полностью развалившееся обвинение, это последний шанс для прокуратуры. Потеря репутации в связи с комичным, иначе и не назовешь, поведением в суде? Не исключено, что потери от оправдательного приговора будут куда более болезненными.

И да, сегодня уже очевидно, что вся суть дела против макеевских водителей — поиск оснований для прекращения выплат пенсий старикам Донбасса. Ведь если пенсии идут «террористам», то как же можно их платить?

Вот только решение Верховного Суда от 2018 года, о котором говорила адвокат Зелинская, перечеркнуло схему, и позорное дело бросили практически на самотек, меняя как перчатки прокуроров ради одного — максимального затягивания, чтобы к приговору пришли как можно позже или вообще не пришли.