Украинская православная церковь (УПЦ) провела в праздник Торжества православия 21 марта многолюдные крестные ходы с молитвой за мир в Украине. Шествия прошли в разных епархиях УПЦ, несмотря на вводимые властями карантинные меры в связи с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией

В то же время крестный ход в Киеве из-за новых ограничений перенесли, поскольку столица Украины оказалась в «красной» зоне.

«Поддерживая столичную власть в стремлении как можно скорее улучшить эпидемическую ситуацию и вознося об этом молитву к милосердному Богу, мы переносим проведение крестного хода на другое, более благоприятное время», — заявил глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Многочисленный крестный ход состоялся в Харькове. Как сообщает «Первый Независимый» (продолжающий вещание в YouTube), впервые за два года верующие прошли от Благовещенского собора до Покровского монастыря.

В Запорожье участники шествия несли, помимо икон и святынь, плакаты с призывами остановить дискриминацию УПЦ. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука напомнил, что крестные шествия в городе проводят уже 11 лет, но в этом году крестный ход имеет свою особенность. Станет ли УПЦ следующим за телеканалами объектом атаки со стороны власти? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Блаженный митрополит Онуфрий, предстоятель нашей Церкви, обратился ко всем нам, чтобы мы высказали ещё раз своё отношение ко всем… антицерковным законам», — сказал он, добавив, что речь идёт о соблюдении Конституции Украины.

Шествия прошли также в Черкассах, в Кременчуге, в Сумах, в Бердянске и в ряде других городов. По словам одной из участниц крестного хода в Черкассах, главное, чего молитвенно просили верующие, «это установления мира в стране».

Речь идёт не только об установлении мира на востоке Украины, но и о религиозном мире внутри всей страны. Сегодня каноническая церковь находится под сильнейшим давлением. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов, ранее «Верховная Рада с подачи Порошенко принимала преступные антицерковные законы, дискриминирующие УПЦ, которые до сих пор не может отменить парализованный Конституционный суд». Радикал Корчинский пригрозил отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ © Facebook, Korchynskyi Dmytro | Facebook, Korchynskyi Dmytro | Перейти в фотобанк

В частности, не отменён закон, который обязывает каноническую УПЦ сменить название. Как отметил во время спецэфира на «Первом Независимом» телеканале культуролог и телепродюсер Юрий Молчанов, он не может понять, для чего нужно это переименование.

«Для меня переименовать мою церковь — это всё равно что требовать переименовать себя, свою фамилию переписать», — сказал Молчанов, добавив, что Церковь можно переименовать хоть сто раз, но от этого верующие не изменят свою веру.

Дело не только в названии. По словам Василия Анисимова, украинская «власть узаконивала и прямой форменный грабёж УПЦ». Так, подчеркнул глава пресс-службы УПЦ, «в последние месяцы порошенковского правления массовым погромам и захватам подверглись храмы Украинской православной церкви». Всего было захвачено более двухсот храмов. Василий Анисимов: Голос Православной церкви по-прежнему трагически одинок © pravoslavye.org.ua

Сейчас ситуация не менее тревожная. Как заявил в понедельник, 22 марта, в интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, «в ряде западных регионов (Украины. — Ред.), где партия Порошенко сохранила своё влияние, попытки захватов (храмов. — Ред.) по-прежнему продолжаются, и в последнее время всё чаще».

Ранее управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) высказал опасение, что запланированный на август 2021 года визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину может вызвать новую волну захватов храмов канонической Украинской православной церкви. По словам митрополита, львиную долю ответственности за многочисленные инциденты с захватами храмов «несёт именно патриарх Варфоломей, который в погоне за безграничной властью легализовал украинский раскол и тем самым спровоцировал мощную волну давления».

Напомним, в октябре 2020 года, во время визита в Турцию, Владимир Зеленский провёл встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его приехать на Украину. Иерархи УПЦ опасаются, что визит Константинопольского патриарха спровоцирует в стране новый виток конфликтов на религиозной почве.