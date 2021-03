Беспорядки у Офиса президента Украины вечером 20 марта показали не столько беспомощность украинской полиции, сколько зависимость от неё высшего руководства государства. Требовавшие в тот день отставки главы МВД Арсена Авакова активисты лишь укрепили позиции последнего

В воскресенье, 21 марта, пресс-служба Офиса президента Украины подвела итоги акции протеста, состоявшейся у здания ОП накануне.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются приблизительно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смыв краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда все суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были сооружены в конце XIX века, другие — надстроены в начале ХХ века», — сообщила пресс-служба ОП в своём Telegram-канале.

Краска так и не въелась в гранит: коммунальщикам удалось её отмыть. Но вот вымыть из народной памяти слово «лох», написанное под табличкой «Президент Украины» будет гораздо сложнее.

Примечательно, что полиция в происходящее не вмешивалась. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сделано это было умышленно.

«То, что сейчас происходило около Офиса президента, — это был не мирный митинг, а вакханалия брутального, заказного насилия. Заказчики сегодняшней провокации на Банковой мечтали о том, чтобы в ответ на битьё стекла, на раскрашивание стен обидными надписями выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут ещё большее кровопролитие. Но умные действия руководства полиции стали на пути у планов провокаторов», — написал Геращенко вечером 20 марта в Facebook.

Действия руководства МВД на самом деле были умными, уверены некоторые эксперты. Правда, не в том, что касается защиты правопорядка, а в том, что касается большой политики. Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko

И оппозиция отреклась

Уже после своей записи в Facebook Геращенко назвал того, кому мог быть выгоден погром под Офисом президента Украины.

«Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко, это моё личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», — заявил он в эфире «Радио.Свобода»*.

Однако люди, близкие к Порошенко, акцию осудили.

«Вы извините, но это все одинаковое дно с одним и тем же привкусом. Неуважение к конкретному политику это одно, а неуважение к государственным институциям это совсем другое», — написал политолог Тарас Березовец в Facebook.

Сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что, хоть и поддерживает идею освобождения Сергея Стерненко (а именно в его поддержку и проводилась субботняя акция), но методы протестующих осуждает.

«Не воспринимаю подобные методы борьбы с властью. Бороться со зданиями всегда легче, чем с жителями этих зданий… Вандализм дискредитирует любой протест. Майданы 2004 и 2014 годов были мирными, тогда от манифестантов не пострадала ни одно стекло», — подчеркнула Геращенко.

При этом она повторила тезис своего однофамильца из МВД о том, что подобные методы протеста «работают исключительно на картинку для российского телевидения».

В общем, даже парламентская оппозиция, обычно весьма скептически настроенная к власти, на этот раз не поддержала протестующих. А ведь последние выступали не столько за освобождение Стерненко, сколько против президента Украины Владимира Зеленского и ещё одного человека, оскорбления в адрес которого также нанесли на гранит здания ОП.

Скованные одной цепью

Помимо запомнившейся всем надписи «лох» под табличкой «Президент Украины» протестующие оставили на здании президентской администрации и другие надписи. Так, часто встречались такая аббревиатура, как ACAB — all cops are bastards — «все копы — ублюдки» и аналогичный кодовый лозунг 1312, указывающий на места букв a, c, a, b в латинском алфавите. Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины © Facebook, Serhii Filimonov

А ещё встречалась надпись «чёрт». И касалась она не президента Украины, а совсем другого политика — Арсена Авакова. Запутаться было невозможно: встречались и надписи в виде «Аваков — чёрт».

«Аваков — чёрт!» — одна из популярных кричалок у группы поддержки Стерненко. Да и последний, когда ещё был на свободе, часто во время акций протеста использовал этот лозунг.

Стерненко и поддержавшие его радикалы, которых один из лидеров «Национального корпуса» Сергей Коротких называл «ручными националистами Сороса», а также ряд политических сил вроде «Голоса» и в меньшей мере «Европейской солидарности» требуют отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины.

Сам Зеленский, поначалу обещавший радикально обновить правительство, с этим не спешит. По сути Аваков остался единственным министром, доставшимся Зеленскому «в наследство» от Порошенко. При этом Аваков остался одним из влиятельнейших политиков в государстве. «Размалеванный фасад АП — это надгробие украинской государственности»: соцсети о нападении на Офис президента © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Унизительная для Зеленского акция 20 марта по сути ещё больше связала президента и министра внутренних дел. Унизившие Зеленского радикалы показали, что у главы государства есть «товарищ по несчастью», которого радикалы ненавидят столь же сильно, — глава МВД. А, как известно, «враг моего врага — мой друг».

Кроме того, некоторые усмотрели в пассивности полиции не только желание избежать провокаций.

«Зеленскому показали насколько хрупка его власть. Если даже несколько сотен «активистов» могут безнаказанно разгромить его офис. А если захотят — то и во внутрь войдут и усядутся в кресло президента. Если, конечно, полиция не помешает. Но, как показал вчерашний день, может и не помешать.

Специально ли была сделана эта «презентация» либо просто так «карты легли» — вопрос отдельный. Но Зеленскому дали возможность подумать — такой ли он «всесильный монарх», каким он себя в последний месяц показывает, карая через СНБО направо и налево? А если придет не несколько сотен «активистов»? А если придут с оружием? А если включатся олигархи и по телеканалам тему поддержат? Много пищи для размышлений после вчерашнего вечера появилось. Какие сделает выводы Зеленский из этого — увидим», — отметил главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва.

Вместе с тем Зеленскому показали ещё, что от окончательной потери власти и от расправы над ним президента отделяет тонкая синяя линия — линия людей в форме полиции. И сохранить этот барьер может лишь один человек — министр внутренних дел Аваков. Как и убрать эту линию.

При этом если сейчас отправить Авакова в отставку, радикалы могут воспользоваться сменой руководства в МВД и соответствующим административным беспорядком, от которого не застрахованы и самые успешные государства.

И тогда Зеленскому несдобровать.

* СМИ-иноагент