Целый ряд судебных процессов, состоявшихся в последние дни в украинских судах, показали, что националисты, радикалы, совершившие преступления против личности - пытки, покушения на убийства и т.д., будут в ближайшее время востребованы в политических событиях - суды стали выпускать их на свободу

Оправдание по "Делу Пашинского"

Так, на днях Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, который в декабре 2016 года ранил из наградного оружия жителя киевщины Вячеслава Химикуса. Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность Пашинского в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ст. 121 УК Украины).

«Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут», — прокомментировал решение суда Пашинский.

Напомним, что Пашинский стрелял в Химикуса, что было неоднократно доказано следствием. Однако в ту пору (в 2016-ом году) Пашинский был влиятельным депутатом Верховной рады (возглавлял комитет по обороне и безопасности). Кроме того, в период января-февраля 2014-го года принимал активное участие в госперевороте, чем заслужил признательность команды, пришедшей к власти после госпереворота. Поэтому Пашинского, стрелявшего из хулиганских побуждений в человека, сначала долго всячески "отмазывали" от следствия и только после того, как предыдущая власть проиграла выборы, суд принял решение о его задержании и возбуждении судебного следствия. И вот теперь суд вновь, на этот раз окончательно его оправдал.

Правда, совсем не по тем основаниям, о которых говорит Пашинский. Свою вину, Хотя и косвенно, он подтвердил. За несколько дней до оправдательного решения суда, потерпевший по делу, Вячеслав Химикус, отозвал свой иск к Пашинскому. Как заявил потерпевший в суде, ему выплатили компенсацию Там же в суде потерпевший сообшил, что четыре года спустя, он прощает Пашинского. А позже, в общении с журналистами добавил, что он устал тягаться с экс-нардепом, хочет нормальной жизни.

Как отметила адвокат Химикуса, не смотря на денежную компенсацию, они надеялись до последнего, что суд продолжит рассмотрение дела в отношении Пашинского уже без потерпевшего, но суд решил оправдать бывшего нардепа.

Хоть потерпевший и не назвал сумму, которая помогла Пашинскому выйти сухим из воды, но с учетом того, что только лечение раненой ноги ему обошлось в $17 тыс., «откупные» должны были быть не меньше.

Напомним, что столкновение простого украинца с тогда еще депутатом ВР Сергеем Пашинским произошло 31 декабря 2016 года на трассе в одном из сел Киевской области. Пашинский прострелил ногу мужчине, который якобы пытался напасть на депутата с пустой бутылкой из под слабоалкогольного напитка и даже якобы ударил его ей по голове, повалил на землю. Сначала Пашинский говорил, что стрелял, валяясь на земле в порядке самообороны, но впоследствии изменил показания и подтвердил, что стрелял стоя. К такому же мнению пришла и судебно-медицинская экспертиза. Дело Пашинского закрыли летом 2017 года. Потом снова открыли. Второй раз его закрыли в марте 2019 года. А в сентябре того же года снова возобновили. В октябре 2019 года Пашинскому сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений и даже посадили в СИЗО. Позже тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может стать фигурантом еще трех уголовных производств, которые были связаны с экономическими преступлениями и коррупцией. Однако никаких новых дополнительных обвинений ему предъявлено не было. В декабре того же года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Оправдание по "Делу "Торнадо"

В эти же дни Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух бывших бойцов ныне расформированной спецроты МВД «Торнадо» Никиту Куста и Максима Глебова, которых ранее приговорили к 9 годам лишения свободы за то, что они в составе организованной преступной группы (ОПГ) в зоне АТО занимались мародерством, пытками, грабежами. Так же, они проходят по делу о бунте в Киевском СИЗО летом 2018 года ими же организованного. Теперь по решению суда они вышли из СИЗО под круглосуточный домашний арест, а фактически оказались на свободе. Глебов будет жить в Киеве, а Куст в Боярке под Киевом.

Но они не первые, кто из девяти фигурантов одного из самых громких постмайданных дел, бывших бойцов спецподразделения МВД «Торнадо», судимых за тяжкие преступления, вышли на свободу. Ранее Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи еще двух обвиняемых «торнадовцев»: Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчук. Первого приговорили к 8 годам лишения свободы, второго к девяти.

И это только начало, очень скоро из колоний и СИЗО начнут выходить и другие соучастники этих преступлений. Потому что на них распространяется действие закона Савченко, то есть, им достаточно отсидеть в СИЗО половину назначенного судом срока и их выпустят, хотя они и были осуждены. Именно с этой целью в свое время ими и был затеян бунт в СИЗО — чтобы не уезжать как можно дольше из СИЗО (где день заключения идет им за два дня) на зону.

Ранее, 7 апреля 2017, был оглашен приговор 12 бывшим бойцам расформированной спецроты «Торнадо». Экс-бойцов спецроты «Торнадо», обвиняемых в насилии и пытках, приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 11 лет. Их экс-командир Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, Николай Цукур — девять, гражданин Белоруссии Даниил Ляшук — 10 лет, Илья Холод — 9,5. Кроме того, экс-бойцы Максим Глебов, Никита Куст были приговорены к 9 годам тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадяла — к 8 годам лишения свободы. Кроме того, бойцы расформированной роты «Торнадо» Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский были приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и 2 года. Трех освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Но, так как к ним применялся закон Савченко, он решили продлить свое пребывание в СИЗО и ускорить выход на свободу. Ведь часть экс-бойцов «Торнадо» были задержаны и взяты под стражу летом 2015 года в Луганской области, в том числе и командир Руслан Онищенко. 18 июня 2015 года глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты. 10 марта 2016 года были задержаны замкомбата Николая Цукура и боец Илья Холод.

Как уже было сказано, "торнадовцам" было выгодно увеличить срок пребывания в СИЗО. С эьтой целью 9 августа 2018-го года в Киеве возле Лукьяновского СИЗО около 30-40 человек блокировали вывоз из изолятора осужденных экс-бойцов спецроты «Торнадо». А в самом СИЗО заключенные экс-бойцы роты сопротивлялись правоохранителям, угрожали убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывчатки. Из-за бунта в СИЗО прокуратура возбудила дело по четырем статьям.

Как оказалось, двое сотрудников Лукьяновского СИЗО помогали осужденным экс-бойцам расформированной спецроты «Торнадо». Их отстранили от обязанностей, а затем взяли под стражу.

Более того, параллельно экс-торнадовцы подали иски в Верховный суд Украины и ждут его решение, чтобы дальше подать иски в Европейский суд по правам человека, потому что утверждают, что их обвинили незаконно. И вот теперь под разными предлогами они выходят на свободу — кто под домашний арест, а кто и в связи с досрочным (по закону Савченко) отбытием наказания.

Оправдание радикалов, перевод их на домашний арест и прочие послабления укрепляют положение националистов и радикальных группировок Украины в мнении, что они могут и дальше активно насаждать свои порядки в стране. И, если верно утверждение, что Украина готовится к активным наступательным действиям в Донбассе, то вероятно, что именно эти преступники станут в этих действиях активной пушечной массой.