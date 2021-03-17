Украинские СМИ опубликовали записи разговоров между, как они утверждают, народным депутатом Виктором Медведчуком и бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Однако по Медведчуку эти записи нанесут гораздо меньший удар, чем по другому игроку на политической арене - пятому президенту Петру Порошенко

«В распоряжение OBOZREVATEL попала новая аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова. Аудио редакция получила от достоверных источников. Всего в файле представлены три эпизода. В них стороны обсуждают связи с «министром обороны» террористов «ДНР» Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов. Кроме того, судя по записи, якобы Сурков озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, выгодного стране-агрессору России», — сообщило в понедельник украинское издание «Обозреватель», которое и опубликовало эти записи.

Однако этот анонс не передаёт в полной мере сенсационности разговоров. Ведь они в первую очередь ударят не только и не столько по Медведчуку. Появилась новая запись «разговоров Суркова и Медведчука» — УкрСМИ © CC0, Pixabay

Ожидаемые плёнки

Ещё до появления новой порции «плёнок Суркова», в том, что одним лишь файлом (а первая порция прослушки якобы реальных разговоров политиков была обнародована 25 февраля изданием Цензор.нет) дело не ограничится, сомнений не было.

О новой порции разоблачений предупредил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Какие-то добрые люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже становится потихоньку прозрачным и ясным», — заявил он в интервью журналистке Наталье Мосийчук.

Тогда же Аваков вольно или невольно обмолвился о настоящей цели тех, кто обнародовал плёнки. Он указал на то, что ответственность за превращение Медведчука в неформального переговорщика между конфликтующими государствами несёт пятый президент Украины Пётр Порошенко.

«Петр Алексеевич тогда сделал такой выбор: он попытался обуздать этот механизм. Решил, что на этом его эгоизме он решит какие-то свои проблемы. И дал Медведчуку силу, которой тот не имел. Где Медведчук был после Революции? Где? Нигде», — указал Аваков.

Прошло две недели, и пророчество Авакова сбылось — на этот раз запись «разговоров Суркова — Медведчука» обнародовало издание «Обозреватель».

Однако в отличие от предыдущей записи эта вызвала оживление в Верховной Раде.

Как заявил 15 марта глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, народные депутаты из этой политсилы инициируют создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования возможных фактов сотрудничества с Россией представителей предыдущей и нынешней власти Украины.

«ВСК должна расследовать деятельность всех представителей власти — и предыдущей, и, возможно, нынешней относительно возможных действий и сотрудничества с государством-агрессором», — заявил Корниенко. Утро на Украина.ру: Ищенко о Суркове, Гаспарян о глобальных проблемах Армении

Он отметил, что «в течение последнего месяца появилось много информации на эту тему», в том числе и благодаря активной работе Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины.

«Стоит исследовать и так называемые «пленки Суркова — Медведчука», чтобы проверить, имеет ли отношение прошлая власть, бывший президент к деятельности господина Медведчука и господина Суркова», — отметил Корниенко.

И если слова о «прошлой власти» привычны для украинского слуха — какой местный политик откажется от того, чтобы обвинить «попередныкив» (предшественников, — Ред.), то заявление о причастности представителей нынешней власти к сотрудничеству с Россией могут дать основание заподозрить «Слугу народа» во фронде руководству страны.

Однако стоит ознакомиться с «плёнками Суркова», чтобы понять, что бояться нужно не президенту Владимиру Зеленскому и его окружению, а его конкурентам.

Привет Порошенко и одному там мэру

В вертикали власти на современной Украине есть один человек, с которым у Зеленского и его окружения весьма непростые отношения. Это мэр Киева Виталий Кличко. «Слуга народа» так и не смогла лишить Кличко власти. Зеленскому не помогли никакие ухищрения: ни попытка разделить должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации, ни поддержка кандидатов от «Слуги народа» на местных выборах.

А вот нынешние «плёнки Суркова» вполне.

В одном из разговоров «Сурков» и «Медведчук» касаются некоего Совета городов. Кличко обвинил замглавы Офиса Зеленского в манипуляциях © Facebook, Віталій Кличко

«Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа…» — настаивает «Сурков».

На Украине Совета городов нет. Есть Ассоциация городов Украины, которую с 2016 года возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

И хотя в разговоре персонально о Кличко никакой речи нет, при должном желании можно «найти» и другие плёнки, в которых мэр украинской столицы будет упоминаться лично.

Но кроме Кличко от плёнок вполне может пострадать и Порошенко.

«Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще… Это Грицак — первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку… А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати <…> Этот человек — он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе», — просит «Медведчук» своего собеседника во время одного из разговоров.

Василий Грицак — глава СБУ, назначенный Петром Порошенко. И как получилось, что за него просит, если верить «Обозревателю», человек, которого часть политиков на Украине прямо называют «агентом Кремля», предстоит выяснить следственной комиссии украинского парламента.

Сами Кличко и Порошенко пока «плёнки Суркова» пока никак не комментируют.

Таким образом, публикация переговоров между "Сурковым" и "Медведчуком"

1. Лишь косвенно затронет реального Медведчука — неформальные переговоры между странами, находящимися в конфликтной ситуации (не только России и Украины) идут почти всегда,. Просто они проходят негласно. А как тогда, например, производить обмен пленными? Да и торговля между странами, как и в данном случае, не прекращалась.

2. Главным адресатом удара является прежде всего экс-президент Петр Порошенко, допустивший по мнению отдельных украинских политиков усиление Медведчука и включение его в неофициальный переговорный процесс и, возможно, косвенно по Кличко.

3. Стало очевидным, что СБУ в период работы Порошенко президентом, а Грицака руководителем ведомства, накапливало негласно материалы на своих боссов, которые теперь переданы в прессу. Скорее всего, тоже самое происходят и сейчас, только теперь в отношении нынешних руководителей страны — Зеленского и его окружения.