Эксперты опасаются, что киевские власти ради инициирования новых американских санкций в отношении «Северного потока – 2» готовы будут пойти на обострение вооружённого конфликта на Донбассе

Оценки степени готовности «Северного потока – 2»: от 90 до 98 процентов

В последние дни бизнесмены, эксперты и политики оценили степень готовности «Северного потока – 2» (СП-2). Так, 4 марта Андреас Ширенбек, топ-менеджер германского концерна Uniper, в ходе телефонной конференции с инвесторами заявил: «Это бизнес-проект, завершённый на 98%. И мы с нетерпением ждём, когда он будет завершён полностью». Как известно, Uniper — один из европейских партнёров «Газпрома» по СП-2. Компания завершила финансирование проекта, хотя нет официальной информации о том, какая часть из ранее запланированных 950 миллионов евро была внесена. Летом 2020 года сообщалось, что взнос Uniper в постройку СП-2 составил 700 миллионов евро. «Северный поток — 2»: для проекта наступил «час Х» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

6 марта координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил, что «Северный поток – 2» завершён на 97%, и в нём участвуют около 100 разных частных компаний. «СП-2 важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод — это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время», — отметил он.

А 10 марта глава Европейского центра климатической, энергетической и ресурсной безопасности, бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ Фридберт Пфлюгер заявил на видеоконференции Германского фонда Маршалла США: «„Северный проток – 2" почти достроен, больше чем на 90%. Оставлять его недостроенным в Балтийском море — не лучшая идея». Немецкий эксперт не согласен с оценками властей США о том, что проект якобы угрожает европейской энергетической безопасности. «Прекратите санкции. США и ФРГ — партнёры и союзники, надо прекратить этот бизнес санкций в стиле Трампа», — сказал он.

В тот же день на слушаниях в палате представителей Конгресса о приоритетах внешней политики новой администрации глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил: «Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен». «Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем», — сказал Блинкен, но конкретных санкций в отношении СП-2 так и не назвал. «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Республиканцы используют «Северный поток – 2» как повод для критики

На слушаниях в Конгрессе 10 марта Блинкена также спросили, почему США не принимают меры против 15 судов, которые конгрессмены считают причастными к строительству газопровода, ссылаясь на открытые данные. По словам госсекретаря, эту тему следует дополнительно изучить. «Бывает, что что-то кажется самоочевидным, но таковым не является», — подчеркнул он. Блинкен также не ответил на вопрос, известна ли американским властям компания — страховщик трубопровода, но зато изощрялся в риторике.

«Президент Байден считает, что это (строительство «Северного потока – 2». — Прим.) плохая идея. Он неоднократно заявлял об этом. Я разделяю его точку зрения. Это нарушает принципы энергетической безопасности Европы», — отметил глава Госдепа.

По его словам, строительство газопровода подрывает стратегические перспективы Украины и Польши. В свою очередь, один из руководителей Комитета по иностранным делам Конгресса республиканец Майкл Маккол заявил: «Мы глубоко обеспокоены, что сильные заявления администрации о том, что она против строительства трубопровода, не подкрепляются столь же сильными действиями». Этот же тезис был высказан в обращении к Блинкену от имени группы конгрессменов-республиканцев во главе с Макколом, в котором выражалась обеспокоенность из-за политики администрации Джо Байдена в отношении «Северного потока – 2».

При этом на минувшей неделе ещё один видный республиканец, сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции против СП-2. «Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — написал Круз в Twitter. Однако, по оценке американского агентства Bloomberg, действия сенатора-республиканца могут лишь задержать утверждение Бернса, и Сенат может утвердить его кандидатуру и без Круза, хотя «республиканцы пытаются наращивать давление» в свете возобновления строительства газопровода. «Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Украина предлагает США свои услуги в противодействии СП-2

Упомянутые главой Госдепа Польша и Украина по-разному реагируют на прогресс в завершении строительства «Северного потока – 2». Так, 10 марта уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский в эфире «Польского радио» заявил: «Всё указывает на то, что этот газопровод будет закончен». Стоит отметить, что для Наимского это будет и личное поражение, ведь он является главным лоббистом поставок дорогого американского сжиженного природного газа в Польшу.

А вот на Украине, судя по всему, сдаваться не собираются. Хотя 3 марта Владимир Зеленский заявил в пораженческом стиле, что «если „поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине, кроме Донбасса и Крыма, это будет ещё один, третий, а может, даже четвёртый», но уже через два дня представители его администрации фактически потребовали у Вашингтона введения новых санкций в отношении СП-2.

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время видеоконференции, организованной 5 марта Атлантическим советом США и Ялтинской европейской стратегией, заявила: «Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и „Северного потока – 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас». По словам Свириденко, этот газопровод является «экзистенциальным фактором» для безопасности Украины, что фактически подтверждает: свою газотранспортную систему Киев использует в качестве оружия, причём как против России, так и против Европы. Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

При этом многие украинские эксперты опасаются, что киевские власти ради инициирования новых санкций в отношении СП-2 готовы будут пойти на обострение вооружённого конфликта на Донбассе. «Это обострение нужно для того, чтобы сыграть в ту игру, которая сейчас идёт между Западом и Россией. После прихода к власти Байдена Украина пытается себя идентифицировать с Западом, который недоволен Россией», — заявил 10 марта в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Хотя риторика Белого дома в отношении России ужесточилась, американская администрация пока не предпринимает никаких действий. По словам эксперта, Киеву нужно обострение конфликта, не перетекающее в острую фазу, чтобы добиться более активного участия и поддержки США. При этом в отношениях Киева и Вашингтона существует и другой нерешённый вопрос, касающийся России, — строительство газопровода «Северный поток – 2». Реализация этого проекта категорически не устраивает ни украинское руководство, ни Белый дом. Киев опасается, что это приведёт к потере необходимости в транзите газа через территорию Украины, а в США заявляют, что Европа станет зависимой от Кремля. «Если начнётся серьёзное обострение, в котором Запад обвинит Москву, тогда сложнее будет продлить историю с „Северным потоком – 2", этот проект может быть похоронен, а это то, чего добиваются Киев и США», — считает Михаил Погребинский.

Километр труб в сутки — не предел

Очевидно, что противники проекта обеспокоены прогрессом в его достройке. Если в начале марта российская трубоукладочная баржа «Фортуна» вышла на темп укладки труб 800-900 метров в сутки, то за 9 марта она уложила на дно Балтийского моря уже 1100 метров труб. В результате по состоянию на 10 марта баржа уложила 13 из 49 километров участка одной нитки СП-2 в датских водах, при этом средняя скорость с учётом штормовых дней составила более 400 метров в сутки. В Дании компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить работы по ветке, на которой работает «Фортуна», до конца мая, а в немецких водах (13,9 км) — до конца июня 2021 года.

При этом 9 марта Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG расписание прокладки второй нитки газопровода СП-2 в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. «Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А „Северного потока – 2". В нём говорится, что работы на газопроводе начнутся в этом месяце», — подтвердил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Ханссон. Как пояснили в ДЭА, перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, и ведомству не требуется утверждать его. Пушилин рассказал, как «Северный поток – 2» влияет на ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

На ветке А находится самый протяжённый недостроенный участок СП-2: 68 километров в датских водах и 16,5 километров — в немецких. Ранее Датское морское ведомство уточнило в предупреждении морякам, что работы на этой ветке планируют вести до конца сентября, и в них будет участвовать трубоукладчик «Академик Черский». В начале марта это судно покинуло немецкий порт Висмар и прибыло к Куршской косе под Калининградом. Оператор Nord Stream 2 AG сообщал, что там трубоукладчик пройдёт ходовые и предэксплуатационные испытания и приступит к работам в датских водах.

«Академик Черский» технически более подходит для достройки СП-2 и после дооснащения может укладывать до двух километров труб в сутки. Поэтому, очевидно, сроки окончания достройки ветки А в датских водах взяты с запасом, а завершить её полностью трубоукладчик сможет в одно время с «Фортуной», в конце июня. В этом случае «Северный поток – 2» может быть готов к запуску к осени. При этом в «Газпроме» неоднократно призывали не заострять внимания на сроках завершения строительства, точных дат которого нет, так как важен сам запуск проекта.