Доверие к российской вакцине от коронавируса растёт, всё больше стран готовы не только применить её, но и производить. Все аргументы противников «Спутника V» оказались бессильными

Российский фонд прямых инвестиций и швейцарско-итальянская компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Как отмечает Итало-российская торговая палата, которая активно содействовала переговорам по этому вопросу, это решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. До конца года планируется произвести 10 млн доз препарата. Западная рулетка: почему еврочиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину «Спутник V» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Прорыв на европейском направлении

«Данное соглашение — это первое в своём роде соглашение с европейским партнёром. Его можно назвать историческим событием, которое является доказательством хорошего состояния двусторонних отношений между нашими странами и показывает нам, что итальянские компании могут видеть за пределами политических разногласий. Мы с радостью приняли участие в этой эстафете, делая ставку отнюдь не на политические цели», — сказал президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани в интервью РИА Новости.

По его словам, наличие безопасной и доступной вакцины — это приоритет для всех стран, борющихся за благополучие своих граждан, эффективное здравоохранение и стабилизацию экономической системы.

«Наша палата всегда поощряла Made in Italy, но на этот раз мы решили поддержать Made with Russia, учитывая наш статус «смешанной» торговой палаты. Я уверен, что этот важнейший шаг привлечёт новые инвестиции в пользу итальянских фармацевтических компаний и улучшит состояние всей отрасли в целом», — добавил Трани.

Готовность изготавливать российскую вакцину выразили несколько итальянских регионов, в частности, столичная область Лацио. Советник регионального правительства по здравоохранению Алессио д'Амато подчёркивает, что если будет возможность или приобрести, или производить «Спутник V», то руководство области Лацио ею сразу воспользуется, более того, оно заинтересовано в скорейшем одобрении вакцины Итальянским агентством по лекарствам (Aifa) и для этого готово даже оказывать давление на правительство страны. Д'Амато отмечает, что стремление гарантировать скорейшую иммунизацию населения должно превалировать над геополитическими соображениями, важно не то, откуда препарат, а его эффективность и безопасность. Алексей Дейкин: «Спутник V» в Италии будет применяться в комплексе с вакциной AstraZeneca © pnp.ru

Однако право производить препарат, по информации газеты La Repubblica, отдали заводу компании Adienne Pharma&Biotech в муниципалитете Капонаго области Ломбардия, процесс должен начаться в июле.

Сторонников «Спутника V» становится всё больше, врачи высоко оценивают российскую разработку. 17 февраля Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, который с самого начала пандемии занимается лечением и исследованиями нового типа коронавируса, выдал собственное заключение по «Спутнику V» — эффективность вакцины более 92%, она абсолютно безопасна и должна применяться в Италии — и передал документ Министерству здравоохранения республики. Глава ведомства Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3 допустил использование российского препарата после получения одобрения на уровне ЕС и Итальянского агентства по лекарственным средствам.

«Меня мало интересует, какова национальность учёных, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея. Поэтому я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появиться в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат», — сказал министр.

18 января посол Италии в РФ Паскуале Терраччано объявил, что сделал прививку «Спутником V» и не испытал никаких особых побочных эффектов, добавив, что итальянское правительство считает важным сотрудничать со всеми странами в борьбе с пандемией. The Washington Post: «Венгрия и Словакия поддержали Путина» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Для начала вакцинации «Спутником V» необходимо одобрение Европейского агентства лекарственных средств, впрочем, республика может воспользоваться правом выдать разрешение на уровне национального регулятора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и острой необходимостью, как это сделали Венгрия и Словакия. Однако ранее Итальянское агентство по лекарствам сообщило, что не собирается прибегать к экстренной процедуре одобрения «Спутника V» в одностороннем порядке.

Здравый пример заразителен

Такой интерес Италии к российской вакцине связан в том числе с задержками поставок всех трех препаратов, одобренных к применению в республике: американско-немецкого Pfizer/BioNTech, американского Moderna и англо-шведского AstraZeneca. К тому же того количества доз, которое предоставляют производители, не хватает (по контрактам, централизованно заключённым Еврокомиссией, ампулы распределяются в пропорциональном соотношении к численности населения).

Не последнюю роль сыграл пример соседнего Сан-Марино. Это карликовое государство, власти которого намерены привить 70% населения (всего в республике проживает 33 тысячи человек) и за счёт этого стать первой в мире страной со сформированным коллективным иммунитетом к COVID-19, не входит в состав Евросоюза, поэтому не может рассчитывать на закупленные Еврокомиссией препараты, но по двустороннему договору должно было получить их от Италии, однако не получила ни одной из 50 тысяч обещанных доз. Тем временем эпидемиологическая обстановка ухудшалась: уровень заболеваемости из расчёта на 100 тысяч населения в 10 раз превышал показатель Германии. В итоге было принято решение воспользоваться альтернативными вариантами. Первая партия «Спутника V» прибыла в Сан-Марино 23 февраля, а 25-го началась вакцинация. Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сообщения о Сан-Марино в средствах массовой информации в прошлую неделю изменились коренным образом. Впервые Италия не критикует Сан-Марино за его легкомысленную стратегию по отношению к коронавирусу. Сейчас республике рукоплещут, потому что она использует «Спутник», — сказал в интервью немецкой газете Die Welt доцент кафедры международной политики римского Университета Луисс-Гвидо Карли Игорь Пелличчари.

Эксперт не считает, что через сделку по вакцинам Москва преследует экономические или финансовые цели, а «Спутник V» расценивает как инструмент внешней политики, с помощью которого Россия завязывает или обновляет международные дружеские отношения. Применение вакцины в Сан-Марино Die Welt называет геополитическим успехом Москвы.

Отношение общественности к «Спутнику V» кардинально изменилось после публикации результатов третьей стадии его клинических исследований в авторитетном научном журнале Lancet. Например, агентство Bloomberg назвало вакцину «самым серьёзным научным прорывом России со времён Советского Союза». А американская газета The Wall Street Journal написала, что «Спутник V» — это значительная победа президента РФ Владимира Путина в глобальной гонке вакцинаций, даёт вотум уверенности в возможностях российской науки и медицины и помогает отразить некоторую критику, с которой Москва столкнулась за быстрое развитие вакцинации и отсутствие опубликованных данных испытаний».

«Спутник V» летит точно в сердце Европы

География распространения «Спутника V» по миру стремительно расширяется. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал в интервью итальянскому телеканалу Rai 3, что до конца марта РФПИ объявит о 20 проектах в 10 странах. Сейчас идут переговоры о налаживании сотрудничества с Францией и Германией — государствами ЕС, которые входят в число самых пострадавших от пандемии (по количеству заболевших они занимают 6 и 10 места в мире соответственно). К тому же инвестиционная компания IberAtlantic обсуждает с российской стороной возможность производства вакцины в Испании, правда, она должна для начала получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств или Испанского агентства лекарственных средств, но в этом генеральный директор компании Педро Мoуриньо не сомневается. Чехия попросила Путина отправить в страну вакцину «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Существует консенсус научного сообщества, которое считает эту вакцину одной из лучших, а на европейском рынке были одобрены препараты, которые менее эффективные и более проблемные, например, AstraZeneсa. В этой ситуации будет странно, если «Спутник V» не одобрят, потому что чиновники обязаны следовать научным критериям и должны абстрагироваться от других аспектов, в частности, геополитических», — заявил он.

Тем временем Винченцо Трани уточнил, что в Италии «Спутник V» будут производить вне зависимости от того, одобрит ли его Европейское агентство лекарственных средств, поскольку производство и розничные продажи вакцин — это два разных процесса.

«Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки, во многом это поможет оперативно удовлетворить растущие потребности внешнего рынка. То, что это одна из самых популярных и самых доверяемых вакцин в мире, сейчас ни у кого сомнений быть не может», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 марта.

«Спутник V» уже стал больше, чем просто средством против коронавируса, — благодаря ему укрепляется авторитет России на мировой арене, а также активизируется сотрудничество с теми странами, с которыми политические контакты ограничены из-за санкций. В условиях, когда западные корпорации не справляются со своими обязательствами по поставкам, Москва действует оперативно, предоставляя первые партии в считанные дни, тем самым проявляя себя надёжным партнёром. В разгар первой волны пандемии Италии активно помогала именно РФ: в марте в республику доставляли медицинское оборудование и приезжали российские специалисты. Эксперт объяснил медленную вакцинацию на Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В случае одобрения применения «Спутника V» в Европе не исключён всплеск «вакцинного туризма», то есть жители стран, где препарат не одобрен, будут приезжать специально, чтобы привиться именно им. Сейчас в Россию уже едут такие «туристы», а также возможностью бесплатно и без каких-либо дополнительных бюрократических процедур охотно пользуются иностранцы, проживающие в РФ. Но это при условии, что ЕС не наложит никаких ограничений, как Сан-Марино, где вакцинироваться могут только граждане, а приезжим отказывают. Если доступ будет свободным, многочисленной группой пациентов могут стать украинцы, ведь многие из них вынуждены работать в Европе, чтобы прокормить свои семьи, оставшиеся на родине. Несмотря на риски, обусловленные политическими мотивами, и сложности со въездом из-за карантинных ограничений, граждане Украины всё равно едут в Россию на прививку, потому что индийской вакцине Covishield, закупленной правительством их страны, не доверяют, а другой альтернативы пока нет.