Ситуация в Донбассе с каждым днём всё тревожнее, происходит эскалация боевых действий, обе стороны несут потери. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четвёрки», если четырёхсторонние переговоры будут откладываться

Об этом Зеленский сказал в интервью ведущим украинским телеканалам в рамках состоявшегося 9 марта в Киеве Всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм». По его словам, нормандская встреча готовится, «она должна быть». Однако создаётся впечатление, что президент Украины сам в этом не очень-то уверен.

«Я от себя скажу, и я сказал это нашим западным партнерам — не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров «нормандской четверки». Если, как говорят, гора не идет к Магомету, ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно», — заявил Зеленский, слова которого приводит президентская пресс-служба.

Но какова цена этого громкого заявления? О чём, собственно, он будет говорить с каждым государственным лидером? Суть встреч в нормандском формате — приблизить реализацию Минских соглашений. Но пока Киев не готов выполнить политическую часть этих договорённостей, а СМИ каждый день сообщают о новых обстрелах в Донбассе, встречаться просто нет смысла.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Александр Ходаковский: Второстепенные факторы отделяют Донбасс от полномасштабной войны © предоставлено Александром Ходаковским

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Последняя встреча в нормандском формате состоялась в 2019 году. В январе этого года состоялась встреча политических советников стран «нормандской четвёрки». По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, на переговорах окончательных решений найти не удалось.

Это не удивляет. О чём можно договориться, если ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений? В частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости модернизации «Минска-2».

В декабре 2020 года сам Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина. Теперь же он демонстрирует желание поскорее организовать их реализацию, и ради этого готов встретиться даже с Путиным (как с одним из лидеров стран «четвёрки»).

Но это просто слова. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется, и для всех очевидно, что в Киеве никто всерьёз не настроен на выполнение Минских соглашений.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в том, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе зашел в тупик. Кравчук обвинил Россию в пересечении красных линий в Донбассе © скриншот видео "Нromadske"

По его словам, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе, украинская делегация предпримет «радикальные шаги». При этом украинский политик подчеркнул: «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности».

В самопровозглашенных республиках считают, что Киев фактически вышел из Минских соглашений, но официально признать этого не хочет. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру, подчеркнув, что все усилия представителей украинской стороны в Контактной группе перед очередными встречами направлены только на деструктив.

Заявления Зеленского о желании ускорить переговоры с лидерами «нормандской четвёрки», скорее всего, нацелено на внутреннюю аудиторию: смотрите, президент готов на всё ради достижения мира. А на Донбассе тем временем продолжаются обстрелы. Остаётся только надеяться на то, что наблюдаемое там обострение носит временный характер и не перерастёт в полномасштабную войну.