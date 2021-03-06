Ряд государств ЕС может начать применение российской вакцины после того, как её одобрит Европейское агентство лекарственных средств, в этом списке оказалась Латвия, которую сложно назвать другом Москвы. Киев же не преклонен - препарат из РФ не купит ни при каких обстоятельствах, даже если количество заболевших будет расти, что сейчас и происходит

На смену «Спутнику V»: Россия до апреля выпустит 2 млн доз новой вакцины © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

На сегодняшний день российский препарат, кроме самой РФ, разрешён для вакцинации в Венгрии, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Армении, Молдавии, Словакии, Сербии, Черногории, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Сан-Марино, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Ливане, Сирии, Иране, Ираке, Пакистане, Шри-Ланке, Мьянме, Лаосе, Монголии, Египте, Тунисе, Алжире, Республике Гвинея, Анголе, Габоне, Гане, Джибути, Республике Конго, Мексике, Венесуэле, Аргентине, Боливии, Парагвае, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гайане, Гондурасе и Гватемале.

5 марта на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о закупках «Спутника V» странами-членами ЕС, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил: «Существует общеевропейский процесс сертификации вакцины, основанный на процедурах Европейского агентства лекарственных средств. Однако существует также процедура, разрешающая применение препаратов в экстренной ситуации при условии, что вся полнота юридической ответственности за последствия применения этих вакцин ложится на страны (члены ЕС, которые решили воспользоваться этой процедурой, разрешив применение вакцины на национальном уровне — ред.). Таким образом стран ЕС имеют юридическое право покупать иные вакцины».

Такой возможностью уже воспользовались 2 государства Евросоюза: Венгрия и Словакия. Будапешт приступил к вакцинации «Спутником V» 11 февраля и помог своим соседям с приобретением российского препарата. Как рассказал премьер-министр Словакии Игор Матович, первоначальную информацию о препарате и контакт министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова ему предоставил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В Словакии решение приобрести «Спутник V» спровоцировал внутриполитический кризис, увидев это, российская сторона выразила готовность расторгнуть контракт без штрафных санкций, но Матович категорически отказался отменять сделку, подчеркнув, что вакцина нужна его стране и обратно она не поедет. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Накануне Европейское агентство лекарственных средств приступило к постепенной экспертизе «Спутника V» для последующей регистрации в ЕС, проходить она будет в ускоренном режиме. В отчёте немецкого Института Пауля Эрлиха говорится, что предоставленные результаты лабораторных и клинических исследований российской вакцины показывают, что она позволяет организму вырабатывать антитела против вируса. В случае положительного заключения препарат будет доступен жителям стран Евросоюза с июня 2021 года.

Готовности закупить «Спутник V» после одобрения на общеевропейском уровне уже выразил ряд стран: Германия, Италия (посол Италии в РФ Паскуале Терраччано сделал прививку «Спутником V» в январе и чувствует себя хорошо), Австрия (5 марта канцлер республики Себастьян Курц и делегация РФПИ провели в Вене переговоры о вакцине, а ей, как показал опрос, население доверяет больше, чем препарату AstraZeneca), Словения, Чехия, Финляндия, Греция, Хорватии.

Несмотря на то, что призывы не политизировать борьбу с пандемией коронавируса звучат регулярно из разных точек мира, зачастую политическая составляющая всё-таки играет серьёзную роль. Так, например, Польша категорически исключила закупку «Спутника V», хотя высокая эффективность препарата доказана клинически.

Приятной неожиданностью стала новость о том, что власти Латвии, известной своими русофобскими выпадками, рассматривают вопрос о приобретении российской вакцины в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств. На сегодняшний день республика уже заказала вакцины у семи производителей, и с середины года будет иметь большое количество доз.

«Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии», — заявил министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс. Вакцинный туризм в Россию набирает обороты © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что при принятии решений важную роль сыграет фактор доступности вакцин в конкретное время. В случае со Словакией российская сторона подтвердила оперативность в решении вопроса с поставкой вакцины: о достижении договорённости о закупке препарата Матович объявил 19 февраля, а первая партия прибыла в страну уже 1 марта, то есть всего через 10 дней. И это на фоне срыва поставок в Европу всеми тремя поставщиками, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

С просьбой начать прививочную кампанию «Спутником V» сразу, как только Европейское агентство лекарственных средств это позволит, к Павлютсу обратился мэр города Резекне, расположенного в приграничном с РФ регионе Латгалия, Александр Барташевич.

«При составлении списков вакцинации мы выяснили, что многие отказываются от вакцинации под тем предлогом, что были бы готовы сделать это только в случае, если бы им была предоставлена вакцина «Спутник V», — пояснил он.

Этот факт подтвердили результаты опроса, проведённого Агентством по исследованиям общественного мнения SKDS в феврале среди 1005 жителей страны в возрасте от 19 до 75 лет: 44% респондентов хотели бы сделать прививку российским препаратом, 30% — препаратом от американо-немецкой корпорации Pfizer/BioNTech, 19% — американской Moderna, 6% — англо-шведской AstraZeneca. При этом для 47% важно, в какой стране произведена вакцина. Сейчас жителям Латвии вводят один из трёх доступных препаратов — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca или Moderna, — не предоставляя им права выбора, а 23% участников опроса хотели бы, чтобы их мнение учитывали.

После публикации результатов третьей стадии клинических исследований «Спутника V» в авторитетном научном журнале The Lancet (эффективности на уровне 91,6%, справляется одинаково хорошо с различными штаммами COVID-19, для хранения не требуется специальное оборудование — достаточно обычного медицинского холодильника) главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уго Думпис назвал показатели хорошими. Больной вопрос. Провал вакцинации грозит Украине международной изоляцией © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Тем временем эпидемиологическая ситуация на Украине только ухудшается. За минувшие сутки выявлено 9 144 случаев заболевания, больше всего в Киеве (682), Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль объявил о третьей волне пандемии, если большинство регионов попадёт в «красную зону», то правительству придётся вновь ввести жёсткие ограничительные меры. В эту группу уже включены Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области, в шаге от неё находятся Винницкая, Донецкая, Киевская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области, а также Киев.

Сейчас в стране доступна только одна вакцина — CoviShield индийского производства, более дешёвый и менее эффективный аналог разработки AstraZeneca. Однако украинцы не спешат делать прививки, более того, врачи, которые находятся в группе риска, бойкотируют вакцинацию, потому что сомневаются в качестве препарата. Россия выражала готовность помочь Киеву в борьбе с эпидемией и поставить «Спутник V» в необходимом объёме в сжатые сроки, но украинские власти, получив прямой указ от американского посольства, исключили вероятность закупки российской вакцины, что бы ни произошло. Вот и делайте вывод, что для официального Киева важнее: политическая составляющая или жизнь своих граждан.